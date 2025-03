Los loteros asturianos, asfixiados: "El beneficio es cada vez menor, todo sube"

Están con el agua al cuello. Así de claro lo dicen. Los loteros asturianos y del resto de España se han puesto en pie de guerra porque, aseguran, el sector afronta "una crisis sin precedentes" ya que desde hace 21 años no han visto actualizadas sus comisiones. La situación es "insostenible" porque los ingresos cada vez rentan menos y los costes operativos crecen más.

Los profesionales ponen varios ejemplos: cada año tienen que asumir más gastos en medidas de seguridad, imagen corporativa y seguros de caución para garantizar los pagos al Servicio Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), dependiente del Ministerio de Hacienda; los gastos en material informático han crecido un 30%, los alquileres un 50% en la última década; y el salario mínimo interprofesional que pagan a sus empleados y asumen ellos ha pasado de 900 euros en 2021 a 1.400 el año pasado. La única mejora, dicen, ha sido el céntimo adicional por apuesta a ingresar que suponen apenas de 8 a 15 euros semanales para la mayoría de las administración. "Un ajuste completamente insuficiente para hacer frente a la inflación acumulada y la creciente presión económica", asegura el colectivo de Administraciones de Lotería.

Sus peticiones son que se suban las comisiones de acuerdo al IPC, revisar las condiciones contractuales tras más de 20 años "sin cambios significativos" y dialogar con los responsables del Selae. Los loteros asturianos no son una excepción y los consultados por este periódico, con administraciones repartidas por toda la región, advierten de que muchas pueden verse abocadas a cerrar, de que hay un problema de relevo generacional

En Oviedo, la administración número 21, en el Fontán, la regentan Mar Gutiérrez desde hace algo más de un lustro. A pesar de que aún no estaba al frente del establecimiento hace 21 años, última vez que se actualizaron las comisiones, sí que acusan el poco margen de ganancia, comparado con los costes, que se da a los loteros por jugada. Aún así, son conscientes de que es un negocio donde "las comisiones son pequeñas y los impuestos grandes", declara la mujer, para la que es "un agravio" que no se suban acorde a los tiempos. "Tampoco concibo que un décimo no tenga IVA para el que juega, pero yo sí tengo que pagarlo", manifiesta Gutiérrez mientras Ana Valdés, que trabaja con ella, atiende a un cliente. Respecto a la subida del SMI, que repercute a los loteros a la hora de pagar a sus empleados, afirma que "es normal" que se incremente, pero que lo que "no es normal es que no haya una compensación" por parte de la SELAE. "Cada vez es menor el margen de beneficio y todo sube. Es así y la gente lo nota a diario hasta en los tickets de supermercado", remata.

Desde hace catorce años, Beatriz Piñero es titular de la administración Las gatas de la Fortuna, en la céntrica calle Donato Argüelles de Gijón. En su memoria todavía están las manifestaciones de 2021 en donde se reunieron en Madrid para reclamar la subida de las comisiones y que lamenta que "no valieron para nada". Ahora que el tema ha vuelto a poner en pie de guerra a los loteros, espera que se consiga un avance importante. "Llevamos muchos años que están congeladas. Todo sube y nosotros estamos aquí parados", denuncia Piñero, que también critica las últimas medidas que han adoptado desde SELAE. "Para estas próximas navidades los décimos los van a subir de 20 a 25 euros. Un aumento que solo les sirve a ellos porque nuestra comisión va a seguir siendo la misma de siempre", indica. Piñero confía en que se establezca una mesa de negociaciones ante las reclamaciones que realizan, ya que como asegura "no nos han ni caso durante años". A la espera de que se desbloquee la situación, asegura que no queda otra que "seguir trabajando" y esperar el golpe de suerte.

"Las administraciones estamos asfixiadas. Llevamos más de veinte años sin que se actualicen las condiciones". José Novo es propietario desde hace casi seis años de la administración de Loterías El Trébole de Avilés y buen conocedor de la "situación límite" en la que se encuentran los loteros. "El IPC ha subido más de un 30 por ciento, pero nuestros precios no se actualizan y la rentabilidad ha bajado muchísimo", reconoce Novo, que explica que la subida de las cuotas de autónomos, de los seguros o de los salarios de los empleados son otros condicionantes "que nos afectan gravemente".

El lotero también critica el crecimiento de la competencia a raíz de la creación de nuevas administraciones de lotería, entre ellas las mixtas, que combinan la venta de décimos con otros negocios complementarios y que "si están cerca de la administración, pueden dejarte sin un gran porcentaje del negocio". "Tenemos un techo que nos obliga a vender más o a malvender. Sólo sobreviven los más fuertes", lamenta.

David Rodríguez es propietario de una administración de Lotería en Pola de Laviana. Es el único empleado y el local es suyo, así que no le afecta "tener que pagar salarios o la subida de los alquileres", aunque entiende los problemas que pueden aquejar a algunos compañeros. En cuanto a las comisiones que reciben los loteros por la venta de boletos, "estaban congeladas desde hace más de 20 años y nos la subieron un poco hace dos o tres años". Ante esta situación, entiende la reivindicación de que se vuelva a incrementar la cantidad que reciben los vendedores por número, "pero no creo que lo hagan a corto plazo".

El valdesano Jesús Gutiérrez, que regenta Loterías Atenea en Luarca, coincide con la reclamación general. "Estoy de acuerdo con todo, obviamente los precios de todo han subido y las comisiones no se actualizan desde hace tiempo. Se da el caso de que en sorteos como el de Navidad, donde hay más riesgo porque hay más volumen de venta, se gana menos", señala.

Gutiérrez heredó el negocio de su padre, que primero abrió una librería y, en 1981, comenzó a vender lotería. En estas cuatro décadas, han visto bajar la rentabilidad. Y eso, añade, que en su caso tiene suerte de tener local en propiedad. "Viven bien los que venden muchos millones de euros, pero como esto siga así, llegará un momento en que algunas administraciones no sean rentables. Tiene que cambiar para que todos ganemos algo, no solo Doña Manolita", señala el lotero valdesano.

"Las comisiones subieron un poco el año pasado, pero muy poco. Llevamos ya más de 20 años así, debe ser el único sector en el que no sube nada. A pesar de que se vende más lotería, las comisiones siguen igual", resume Eusebio Lueje, lotero de Infiesto. Mientras los ingresos permanecen estancados, los gastos no dejan de aumentar. Tanto los alquileres, los suministros y los costes laborales han subido de manera significativa, poniendo contra las cuerdas a muchos de estos negocios. "Vemos salir dinero continuamente y no lo vemos entrar, prácticamente. Es todo pagar y pagar", lamenta Lueje.

La situación es tan grave que algunas administraciones cierran y no encuentran relevo, como parece ser el caso de la del Oso, en Teverga: "Es una administración que vende muchísimo y, al parecer, según me han contado, cierra y no la coge nadie. No sé hasta que punto puede influir esta situación en que la gente no quiera coger ni administraciones cuando en teoría es un buen negocio", reflexiona este lotero de Piloña.

