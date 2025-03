Familias asturianas se preparan para acoger a más de un centenar de niños ucranianos: "Alguna noche es tranquila si nos dejan los rusos"

Polina tiene 7 años y vive en Bucha. Hay noches que apenas duerme, los bombardeos cercanos a su casa obligan a su madre a levantarla de la cama y llevarla a un refugio. Su padre murió en el frente. "Lo echo mucho de menos", confiesa. Su corta vida es desde 2022 de todo menos tranquila, como la de Arsenia, de 12 años y también residente en Bucha. "Han sido tres años muy complicados, me he mudado muchas veces para buscar sitios donde haya menos bombardeos, a veces mis padres se quedaban en casa y me trasladaban solo a mí", explica la pequeña, que ahora vive solo con su madre. "Mi padre está desaparecido en el frente", informa a LA NUEVA ESPAÑA.

Polina y Arsenia son ucranianas y sufren las consecuencias de la guerra a la que se ha visto abocado su país después de la invasión rusa hace justo tres años, el 24 de febrero de 2022. Ahora, junto a más de un centenar de niños en su misma situación, preparan las maletas para poder viajar a Asturias y pasar unos meses con las familias que se han ofrecido voluntarias para acogerlos a través de la ONG Asociación Viche-Ayuda Humanitaria para Ucrania.

En Kiev está con ellos estos días Krystyna Pechena para preparar el traslado. "Posiblemente llegarán a Asturias a finales de abril. Tienen entre 7 y 15 años y son todos de las regiones de Kiev y Jarkov. Aunque no son huérfanos, la mayoría ha perdido alguno de sus progenitores en el frente", describe Pechena, de origen ucraniano (nació en la capital en 1990), pero criada desde pequeña en Avilés, donde sus padres se establecieron, emigrados tras la desintegración de la URSS.

El objetivo es ofrecer a estos niños "cariño, amor y normalidad", que puedan vivir y estudiar una temporada en un ambiente tranquilo. "Deben saber que existe un mundo distinto al de la guerra y que algún día volverán a tenerlo".

A eso aspira Nazar, de 12 años, que vive con su madre en la citada Bucha. Ilusionado con su estancia en Asturias, tiene un objetivo: "Me gustaría en el futuro poder contar, al volver del viaje, que estudié castellano. Me gustan los videojuegos y la música, y mis asignaturas favoritas son el inglés, la química y la geografía". Quiere también aprovechar para "descansar en España", porque en su hogar no lo tiene fácil: "Me despierto por las noches por los bombardeos". Lo mismo que Anna, de 12 años y huérfana de padre, muerto en la guerra hace 8 meses. "Alguna noche ha sido más tranquila si nos dejan (los rusos). Pero muchas vamos corriendo a refugiarnos", describe. A ella le gustan el inglés, el dibujo y la pintura. "Quiero ver cómo viven los españoles y cómo suena su idioma. Mi madre está muy contenta de que pueda viajar, no hemos salido de la región de Kiev en todos estos años. A ella también le gustaría ir".

Aficiones olvidadas

Es una estancia temporal que a Arsenia se le presenta como "maravillosa, mágica, por conocer otro país, otra cultura". A ella le gusta pintar, aunque triste explica que ha dejado de lado la afición por la guerra. Quizá pueda retomarla en Asturias, donde el programa de acogida se prolongará indefinidamente para ayudar a cuantos niños sea necesario y posible mientras haya guerra y durante el tiempo necesario en posguerra. "Son muy educados y entienden más que muchos adultos", describe Pechena, quien también aprovecha estos días en Kiev para repartir la ayuda humanitaria que ha llegado en uno de los camiones que Viche envía desde Asturias desde la invasión rusa. Va a parar a hospitales, orfanatos, centros de ancianos, el frente… "Como siempre, me han acogido todos con cariño y un agradecimiento tremendos", explica esta analista de datos que desde 2022 está volcada en cooperar todo lo posible con su tierra natal.

No es fácil salir de Ucrania, pero tampoco llegar al país desde la invasión. Lleva un par de días desde España, ya que hay volar a algún país cercano y luego desplazarse por tierra al no haber vuelos comerciales. Dificultades que no afectan a la determinación de algunas ONG como Viche de seguir adelante con la ayuda. "He crecido en España, con principios europeos y no consigo comprender cómo pudimos llegar a esto", lamenta Pechena. "Siento una enorme culpabilidad de que estos niños tengan que pasar por esto y no podamos hacer nada más por parar este horror".

Al menos durante un tiempo podrán huir de él, aunque lo importante sería que acabara ya y con justicia para el pueblo de Ucrania. Porque como señala con gran madurez el pequeño Nazar: "El deseo que ahora tengo es imposible de cumplir".

