Habla el aficionado del Dépor que sufrió un accidente en la A-8 por culpa de un jabalí: "Volvimos a nacer"

José Luis Penas y su hijo, Ignacio, volvieron a nacer en la noche del domingo. Son dos de los más de 2.000 aficionados del Deportivo de La Coruña que acudieron al enfrentamiento contra el Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Sin embargo, en este caso, una cadena de casualidades hizo que padre e hijo terminasen hospitalizados tras verse involucrados en un accidente múltiple provocado por un jabalí en la Autovía del Cantábrico (A-8) dirección Galicia.

El animal fue atropellado por un primer vehículo que solo sufrió daños materiales. El coche en el que viajaban los Penas se encontró con el choque y maniobró para parar en el arcén. Primero salió el hijo, que saltó el quitamiedos, y cuando el padre se disponía a hacer lo mismo, pasándose al asiento del copiloto, un tercer coche los embistió. Ambos fueron trasladados al Hospital de Jarrio: a José Luis Panas lo evacuaron al Hospital Universitario de Asturias con cinco costillas rotas, mientras que al menor le dieron el alta a las pocas horas y fue recogido por sus abuelos, que lo llevaron a La Coruña.

Desde una de las salas de observación del HUCA, Penas relata, aun con el susto en el cuerpo, un día que no olvidará nunca (y no precisamente por la victoria del Depor).

“Todo estaba en contra para ir a pasar el fin de semana a Asturias”, dice. De las 860 entradas que el Oviedo envió a La Coruña, ninguno de los miembros de la familia Penas fue agraciado en el sorteo. “Teníamos muchas ganas de ver ese partido, es un ambiente muy chulo”, así que probó suerte en la red social X. “Éramos casi 9.000 herculinos buscando lo mismo. Nos mentalizamos de que no iba a poder ser”. Pero el destino aún tenía una sorpresa (tal vez dos) para ellos. “Mi mujer es praviana, así que a través de unos conocidos -muy del Oviedo- conseguimos un par de asientos”.

Llegaron el sábado desde Galicia. Pararon en Pravia para hacerse con las codiciadas entradas y continuaron con la expedición disfrutando del ambiente blanquiazul que se respiraba esos días en la capital. “Lo pasamos muy bien, estuvimos comiendo por ahí; entramos al Tartiere y para encima, ganamos”, recuerda este gallego que asegura que la victoria pasó a ser irrelevante en cuestión de segundos.

Hacia las siete de la tarde cogieron el coche para volver a casa. Una hora después, pasando La Caridad, su mujer les llamó por teléfono para preguntarles qué tal el viaje. “Íbamos con el manos libres del coche; ella escuchó el accidente en vivo y en directo”, recapitula: “Te puedes imaginar el susto; fue todo muy rápido. Yo solo pensaba en sacar a ‘Nachete’ , pero cuando él consiguió salir, vino el golpe y ya no me acuerdo de más”. Al despertarse, lo primero que hizo fue preguntar por su hijo; después por el resto de heridos. “Cuando me dijeron que la otra chica solo tenía alguna costilla rota como yo, fue cuando tomé conciencia de la suerte que habíamos tenido… Y eso no se paga ni con todos los goles del mundo”.

Suscríbete para seguir leyendo