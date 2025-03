Cuando hay dolor y nadie sabe por qué: "Es duro porque ves que estás mal y no saben decirte"

En 1981, Ronald Reagan tomaba posesión como presidente de Estados Unidos, Tejero asaltaba el Congreso a punta de metralleta y Francisco ganaba con "Latino" el festival de la OTI. También fue el año en el que Ana Santiago, vecina de L’Otariellu (San Martín de Rey Aurelio), que ahora tiene 74, comenzó a darse cuenta de que algo no iba bien en su mano izquierda. Había perdido fuerza y los dedos se le agarrotaban. También estaban los dolores de cabeza, cada vez más frecuentes y más fuertes. Los médicos tardaron varios meses en poder darle un diagnóstico y poner nombre a su enfermedad: Chiari y Siringomielia. Una malformación, por lo general congénita, que se produce por un desarrollo inadecuado de las estructuras de la fosa posterior del cráneo. Se calcula que afecta a cinco de cada 1.000 personas, aunque en muchos casos no llega a desencadenarse.

Dolor extendido por el sistema nervioso, pérdida de sensibilidad, desequilibrio, ataxia (descoordinación en los movimientos), vértigo o debilidad en brazos y piernas son algunos de los numerosos síntomas que presentan quienes sufren el síndrome de Chiari y la Siringomielia, enfermedades raras que afectan al cerebro, son crónicas y se dan en todos los grupos de edad, con mayor incidencia entre las mujeres.

La complejidad a la hora de obtener un diagnóstico es uno de los grandes problemas al que se enfrentan estos pacientes. Algunos tardan años. Ana Santiago, varios meses. En el año 1981, esta ama de casa, esposa de minero, rondaba la treintena. Acudió al Hospital Valle del Nalón, donde le dieron un primer diagnóstico de artrosis para el problema de la mano. Las inyecciones que le administraron no surtieron efecto. Fue derivada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde quedó ingresada para ser sometida a diferentes pruebas. Allí pasó dos meses. "Todas las mañanas venía el celador para bajarme a hacer alguna prueba, pero nada. No salía el origen de aquello", relata: "Es duro porque ves que estás mal y no saben decirte por qué".

Operaciones

Cuando "ya me iban a mandar para casa sin saber qué podía ser", una última resonancia aclaró el panorama y arrojó luz sobre el diagnóstico. Ana fue operada de la cabeza por primera vez en 1981 "y de aquella me ayudó", pero la enfermedad siguió ganando terreno de forma progresiva hasta que tuvo que pasar de nuevo por el quirófano, en 1988. Esa vez no notó mejoría y fue perdiendo autonomía día a día, "aunque mi hijo y mi hija ya iban siendo más mayores y no me necesitaban tanto como cuando me diagnosticaron". Su principal problema, dentro del cuadro general de la enfermedad, siempre fueron los dolores de cabeza y la pérdida de movilidad, que de una mano pasó a la otra y a las piernas. "La enfermedad iba cada vez a más y con un pie todavía me defendía. Empecé a usar muletas porque la silla de ruedas no la quería ni a tiros. Hasta que no me quedó más remedio que empezar a usarla, hace catorce años".

En la actualidad , la movilidad de esta vecina de San Martín, que vive en L’Otariellu con su marido, José María Valles, es reducida: "Tenemos un coche adaptado, aunque sólo suelo salir de casa los martes, para ir a rehabilitación al hospital. En casa contamos con una grúa para ayudar a desplazarme, porque no puedo posar los pies". Y están los dolores de cabeza, que Ana tratar de ahuyentar viendo la televisión o haciendo ganchillo y punto, una de sus grandes aficiones. La agradecen sus nietos, beneficiarios principales de las prendas que salen de sus manos: "Ellos siempre traen alegría a casa". Después de más de cuatro décadas sufriendo la enfermedad, Ana destaca la importancia de darle visibilidad, gracias a la labor de las asociaciones y de los propios sanitarios. "Es clave que se conozca", concluye.

Homenaje a los colectivos de enfermos P. Á. Dos consejeras del Gobierno regional –la de Salud, Conchita Saavedra, y la de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco– y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, asisten hoy al encuentro de entidades que conforman la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y que tendrá lugar a las 19.00 horas en la Plaza de Trascorrales de la capital asturiana. Este evento se enmarca en los actos de conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, en el que FEDER y COCEMFE quieren reconocer la labor de las entidades del movimiento asociativo de enfermedades raras en Asturias. Mañana, martes, la Reina Letizia presidirá el acto central a nivel nacional del citado Día Mundial, que tendrá como escenario el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, a las doce del mediodía.

