Los promotores de Salave señalan que Roqueñí firmó declaraciones ambientales positivas a otros proyectos con trabas urbanísticas

La empresa promotora de la mina de oro en Salave ha remitido a la Agencia Sekuens información sobre otra inversión minera a la que el Principado consideró ambientalmente viable pese a contar con el rechazo urbanístico. Con ello, pretende señalar que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) referida a la explotación aurífera, que fue negativa amparándose precisamente en las trabas urbanísticas, no es consistente con el proceder del Principado en otras ocasiones. Esta resolución fue firmada por la entonces consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico Nieves Roqueñí un día antes de cesar en el cargo y pese a que la resolución se llevaba meses esperando.

La decisión administrativa se produjo en el momento en que la Consejería trasladaba el expediente a la agencia Sekuens, después de que los promotores (Explotaciones Mineras del Cantábrico) hubiesen solicitado la evaluación de la inversión como Proyecto de Interés Estratégico (PIE). Transición Ecológica argumentó para su negativa ambiental el hecho de que el ayuntamiento de Tapia de Casariego rechazase urbanísticamente la explotación.

La empresa de la mina de Salave ha enviado a la Agencia Sekuens información sobre otra inversión minera que, al igual que la planteada para Tapia de Casariego, no contaba con el beneplácito urbanístico del concejo en que se asentaban. Sin embargo, en esos casos, la DIA se ceñía únicamente a señalar si se cumplían los criterios ambientales.

Concretamente, se refiere al proyecto de explotación de escombreras en Moreda de Arriba (Aller). En ese caso, con fecha 15 de septiembre de 2023, Roqueñí rubrica una Declaración de Impacto Ambiental que considera viable el proyecto, aunque señala que existen informes tanto del Ayuntamiento de Aller como de la CUOTA que consideran “inviable” por “incompatibilidad urbanística” la explotación. Pero la Consejería señala en ese caso que “no es objeto de la Declaración de Impacto Ambiental abordar cuestiones urbanísticas, dado que los argumentos han de ser de tipo ambiental”. Además, indica que la declaración positiva no exime al promotor de tramitar “las preceptivas licencias de obra, de actividad” o la tramitación de modificaciones en el planeamiento.

En el caso de la DIA de la mina de Salave, no existen informes contrarios de CUOTA “ni está en terrenos prohibidos”. Los promotores de la explotación aurífera de Tapia han remitido ese contraejemplo a la Agencia Sekuens, que deberá evaluar si la explotación adquiere o no la categoría de proyecto estratégico. Esta figura podría dar lugar a que el Principado interviniese el planeamiento municipal para adecuarlo a las necesidades de la inversión. El Ayuntamiento de Tapia de Casariego considera que urbanísticamente el proyecto no tiene respaldo, pero los promotores han recurrido la decisión municipal, que aún no es firme.

Además, recalca que la extracción subterránea, en los mismos terrenos que plantean explotar los promotores, ya tuvo declaración de impacto ambiental positiva en 2012 por parte de la consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. “En las declaraciones ambientales positivas emitidas en otros muchos proyectos mineros siempre se destaca la viabilidad del proyecto y se supedita a que tramite la modificación puntual”, recalcan los promotores, que insisten en que en otras actuaciones, el análisis se limita a cuestiones ambientales.

