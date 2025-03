Los científicos, desesperados: tres meses "parados" y sin poder comprar material por culpa (otra vez) de la burocracia

Numerosos grupos de investigación de la Universidad de Oviedo se pasaron los últimos tres meses sin poder comprar material para su trabajo debido a los trámites exigidos para el cierre del pasado ejercicio (que se produjo el 15 de noviembre de 2024) y para la apertura del actual (el 15 de febrero). Un freno que se repite todos los años (incluso llegó a ser mayor) y que los afectados piden acortar de manera considerable. Desde la institución académica, se defiende que no existen otros cauces porque deben cumplir los mismos requisitos que cualquier otra administración pública. Ayer mismo, miembros del equipo rectoral se reunieron con investigadores para explicarles esta situación.

Pedro González Menéndez trabaja en el área de Biología Celular. "En mi caso, tengo que renovar el proyecto el año que viene y para conseguir esa renovación hay que presentar unos resultados", explica. "No podemos estar tres meses parados porque eso ralentiza todo nuestro trabajo", añade. Los fondos de investigación forman parte de subvenciones estatales con gestión económica de la Universidad. Desde la institución explican que "hay unas directrices y que los investigadores conocen en todo momento el día en que se va a cerrar el presupuesto y cuándo se abrirá el siguiente".

"Nosotros trabajamos con animales y necesitamos un mantenimiento. En estos meses podemos pedir ‘excepcionalidades’ y se nos da parte de la ayuda con una causa justificada", comenta González. "Pero no pensé que fuésemos a estar así tres meses, me hubiese organizado de otra forma", cuenta. Las excepcionalidades son adelantos que la Universidad de Oviedo hace para que los proyectos de investigación no se vean obligados a parar en seco. "Desde la Universidad tratamos de facilitar el trabajo de los centros en este tiempo", aseguran fuentes académicas.

En una situación similar, se encuentra la investigadora Rosa María Sainz. Su proyecto empezó en septiembre y, a los dos meses, finalizó el ejercicio económico de 2024. "Es una cuestión burocrática. Desconocemos por qué se alarga tanto ese parón. Son presupuestos cerrados que ya tenemos aprobados por el Ministerio. Las excepcionalidades existen, pero también conllevan papeleo y, si el material que necesitas no es urgente, no te compensa pedir ese dinero", reflexiona. Cada proyecto tiene una duración determinada y cuenta con un presupuesto fijado al inicio. "Si trabajamos a menor ritmo durante tres meses, ese tiempo luego no se añade al total de la investigación", explica Sainz.

Desde la Universidad de Oviedo aseguran que "son conscientes" de este trastorno y en los últimos años han acortado los tiempos de espera. "Es algo que nos pasa todos los años... Pero que pase todos los años no hace que sea menos trastorno. Podemos planificarnos, pero no siempre somos capaces de calibrar las necesidades para tantas semanas", asegura Sainz.

Este vacío entre ejercicios económicos, afecta a casi todo lo que rodea a una investigación universitaria: desde la compra de material hasta los posibles viajes. Lorena Salgado, involucrada en un proyecto de investigación en biodiversidad, comenta los trastornos: "Los sueldos en ningún caso se bloquean, pero a veces hay expediciones que requieren desplazamientos un poco costosas o pasar el día elaborando un trabajo de campo con dietas que tenemos que adelantar nosotros".

Un dinero que, desde hace quince días, ya se encuentra en funcionamiento para solventar los gastos adelantados y retomar el pedido de los materiales necesarios. En este sentido, los investigadores son conscientes de que se trata de un "bloqueo" que tiene su origen en "la saturación de la administración". Pero, piden mayor agilidad para evitar parones. n

