Isabel Álvarez, la ovetense que lleva 25 años luchando contra una miastenia que la deja sin fuerza en los músculos y que solo sufren 300 asturianos

–El primer síntoma fue que no podía beber agua. Después, me atraganté con un yogur. Fui a Urgencias, porque me quedé sin habla. Allí, lo primero que sospecharon fue un tumor cerebral.

María Isabel Álvarez Alfonso, leonesa de la comarca del Bierzo y residente en Oviedo, relata lo sucedido en octubre de 1999.

–Me hicieron un escáner. Mejoré un poco con el reposo, y querían dejarme ingresada porque seguían sospechando de un tumor cerebral o de una esclerosis múltiple. Pedí el alta voluntaria, me dijeron que tenía que firmarla, la firmé y me fui para casa.

Al día siguiente, acudió al otorrino, pensando que podía tratarse de una afección de garganta, pero no. Fue también al dentista, pensando que era alguna infección de la boca. Tampoco.

–Volví a una neuróloga que me había visto al principio, me ingresaron y tuve la gran suerte de dar con un equipo muy bueno de neurología. A los dos o tres días estaba diagnosticada. Tuve una suerte grande. Era miastenia gravis.

En Asturias hay unos 300 casos; en España, en torno a 10.000. Los pacientes de la región están agrupados en la Asociación de Afectados por Miastenia Gravis o autoinmune del Principado de Asturias (ADAMG). ¿Cuáles son los síntomas? La pérdida de fuerza muscular. "Mia" significa músculo y "astenia", pérdida de fuerza.

–Nos afecta a cualquier músculo del cuerpo, excepto al corazón. Afecta a los ojos, a la boca, a las piernas, a los brazos, a cualquier músculo. Todos quedan hechos una piltrafa, salvo el corazón.

Isabel Álvarez tenía entonces 46 años y previamente no había presentado nunca ningún síntoma.

–Yo hacía una vida normal. Fue de repente. Cuando me dieron el diagnóstico, me quedé en shock. Te dicen miastenia y preguntas: "¿Qué es eso?". Encima, me dijeron que era una enfermedad rara, una palabra que odio, porque cuando la pronuncias la gente se echa atrás. La miastenia no es contagiosa, no es hereditaria. Nos tocó, pues nos tocó, como te puede tocar otra de tantas. Para mí, es más adecuado decir "poco frecuente" o "minoritaria".

La miastenia no es una enfermedad congénita, sino autoinmune, de rebelión del sistema inmunitario frente al organismo. Es neurológica y autoinmune. En mujeres, suele darse en la franja de 40 a 60 años. En hombres, más tarde, entre 50 y 80 años. Hay muy pocos casos en niños.

–Lo primero que me hicieron fue quitarme el timo, porque tenía ahí un pequeño tumor, un timoma, que tenemos la mayoría de los miasténicos. Pasé una temporada muy buena, solamente con el tratamiento del Mestinon y nada más.

El Mestinon, que tiene como principio activo la "piridostigmina", es el amigo de los miasténicos. Pertenece al grupo de medicamentos conocidos como inhibidores de la colinesterasa. Ayuda a que los estímulos se transfieran del cerebro a los músculos. De esta manera, el músculo puede trabajar de una forma correcta.

–Unos meses más tarde tuve una infección respiratoria. Me ingresaron en el Instituto de Silicosis, me dieron un antibiótico por error y tuve una crisis miasténica. Ahí empecé a ir mal, y empezaron a meterme cortisona, aparte del Mestinon. Me dieron el alta, pero al mes tuvieron ingresarme otra vez y estuve tres meses, uno de ellos en la UVI, por una medicación, un inmunosupresor, que me dio reacción alérgica. Estuve mal, muy mal. Después ya me cambiaron el inmunosupresor y me hicieron otros tratamientos más fuertes, una plasmaférisis.

Cuando se fue de alta, Isabel Álvarez tardó mucho en recuperarse, porque había perdido toda la masa muscular.

–Volví a empezar a caminar otra vez, con bastones… Hasta que, más o menos, vuelves a una vida normal entre comillas, porque cualquier cosa puede hacerte efecto.

La repercusión de la miastenia gravis sobre la actividad laboral es variable:

–Depende en buena parte del grado de la enfermedad. Además, una misma persona tiene sus días y sus momentos. Puedes estar bastante bien todo el día y llegar a la noche planchado y sin poder hablar. A mí me jubilaron porque, después del problema de la UVI, quedé muy mal y no podía trabajar. Además, tomaba un tratamiento muy fuerte. Tuve la gran suerte de que me jubilaron a la primera, sin ningún problema, quizá porque tenía un buen informe médico. En todo caso, yo no estaba para trabajar.

De vez en cuando, María Isabel Álvarez Alfonso sufre reacciones similares al herpes zóster:

–Similares, pero a nivel brutal. Es el "síndrome de Stevens Johnson". Te duele porque te salen ampollas por todo el cuerpo. Gracias a Dios, no tengo ninguna marca por ningún sitio.