Barbón sobre la quita: "Ningún asturiano debe hoy más de lo que debía ayer"

El debate sobre la reciente aprobación de la quita de deuda provocó este miércoles un tenso debate en la Junta General, con varias reprobaciones por parte del presidente, Juan Cofiño, a diferentes diputados incluidas. El presidente del Principado, Adrián Barbón, volvió a defender una vez más el voto favorable del Gobierno regional, porque no solo supone 1.508 millones favorables a la hacienda pública asturiana, sino que la deuda “no afecta a los ciudadanos”. “Dejen de mentir, ningún asturiano debe hoy más de lo que debía ayer”, sentenció ante las críticas y acusaciones de sumisión a Sánchez del Partido Popular y Vox.

Barbón insistió en que “la deuda es de las administraciones”. “No desaparece”, reconoció, pero “la asume el Estado como consecuencia de una mala gestión económica entre 2011 y 2018”. Ahora bien, eso no conlleva que sea el ciudadano quien se vaya a hacer cargo del coste porque “el endeudamiento ya computa. A efectos de los organismos internacionales y de la Unión Europea, la deuda ya forma parte de la deuda soberana del Reino de España que está en el 101% del PIB”.

¿Quién la pagará? Un sistema de pago es la refinanciación de la deuda; otro, los tributos. “¿Las personas jurídicas no tributan, las empresas, la administración pública…?”, preguntó Barbón a la oposición. Por último, “los aranceles que ahora el señor Trump nos impone y que la Unión Europea va a imponer, ¿a qué creen que van? Más que a la bolsa común de todos los ingresos?.

El presidente del Principado también defendió que “nos atrevemos a votar no porque lo hacemos siempre que es necesario en defensa de Asturias. Así que, mire, señoría, ¿sabe cuál es su problema con el acuerdo del 2020 y por eso ustedes se quieren salir de cualquier forma? Que lo firmó una presidenta que se llama Teresa Mallada. Ella sí llegaba a acuerdos con el resto de partidos y usted está demostrando cada día más que funciona en base de argumentarios, que lo suyo es coger la pancarta de cualquier protesta, la que sea, decir a todos lo que todos quieren escuchar, a cada uno lo que quiere escuchar y, desde luego, no dialogar con el resto de grupos. Señoría, ese no es el camino”, aseguró al líder del PP, Álvaro Queipo.

El popular le había recriminado que su voto favorable a la quita de deuda no fue más que un apoyo “a otro de los pactos de Sánchez con el independentismo: la cesión de tributos a Cataluña”. Una cesión que, insistió, “romperá el sistema de financiación y pondrá en grave riesgo nuestros servicios fundamentales, como nuestra Educación, Sanidad y Servicios Sociales”. En su opinión, Barbón cruzó una “línea roja”, extendiendo “un cheque en blanco a Sánchez” y votando “a favor de su quita y en contra de Asturias”.

Para Queipo, “el futuro de Asturias no puede depender de lo que necesite Sánchez para seguir en el poder”. “Todos menos usted no podemos estar equivocados. El PP, Fedea, expertos universitarios, Fade, Cámaras de Comercio, Antonio Trevín, Juan Luis Rodríguez-Vigil, Javier Fernández… Todos no podemos estar equivocados menos usted”, afirmó antes de pedirle al presidente que se plante “de una vez. “Olvide sus propios intereses y olvídese de Sánchez, o márchese de una vez a Madrid con él”, concluyó.

El momento más tenso llegó durante la intervención de la portavoz de Vox, Carolina López. El presidente de la Junta, Juan Cofiño, llegó a parar su discurso en más de una ocasión para recriminar la actitud de su compañero, Javier Jové, al que llegó a llamar al orden hasta en dos ocasiones. En un momento dado, además, los diputados sacaron varios carteles en los que se podía leer: "El Gobierno carga a los ciudadanos con 83.252 millones de deuda de las CCAA para contentar a Cataluña".

Los diputados de Vox enseñan carteles sobre la carga económica que conlleva la quita para los ciudadanos. / Lne

Para López, la razón de que Barbón no consultase previamente cuál sería el voto ante la quita ni siquiera con los militantes se debe a que “sabe perfectamente que lo ven injusto y usted no tiene las agallas suficientes para contradecir a Sánchez en beneficio de los asturianos”. “Nadie lo ve justo porque sabemos que esta falsa quita es un rescate encubierto que premia el despilfarro y que genera desigualdades entre españoles. Es un chantaje directo del separatismo a cambio de sostener a Sánchez en el poder. Y el origen de este rescate y chantaje es el actual sistema autonómico, porque ha servido para negociar sillones y despilfarrar el dinero público”, afirmó.

La diputada finalizó su intervención preguntando al presidente en qué beneficia la quita de la deuda a los asturianos ¿Acaso podremos atender las necesidades de los servicios públicos? ¿Tendremos en Asturias una mejora en la sanidad, en las necesidades de salud mental infanto-juvenil o en servicios sociales? Sabe que no, ya lo ha desmentido la propia Airef. No pueden, por ley, destinarlo a los servicios públicos y, aunque pudieran, sabe que no lo harían porque lo principal para ustedes son sus chiringuitos”.