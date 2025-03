Claves del adelanto electoral en la patronal asturiana FADE: María Calvo quiere seguir al frente

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, se presentará a las elecciones para revalidar su cargo otros cuatro años, según adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital y anunció posteriormente la patronal. Calvo ha adelantado unos meses el proceso electoral de forma que los comicios se celebrarán en abril, antes de Semana Santa, y no en pleno verano, como marcaría el calendario previsto en el mandato que la gijonesa inició en julio de 2021.

La junta directiva de FADE, convocada para el día 11 en el hotel Barceló Cervantes de Oviedo, abrirá el proceso electoral. María Calvo ha decidido instar la promoción de las elecciones a la presidencia de la organización "al acercarse el cumplimiento de sus cuatro años de mandato, según las facultades que le otorgan los estatutos", afirmaron fuentes FADE en un comunicado. Será la junta directiva de la patronal la que establezca "el calendario electoral definitivo", indicó la organización.

La decisión de Calvo de aspirar de nuevo al cargo "responde al interés de garantizar la estabilidad de la organización en un contexto de importantes desafíos para la economía asturiana", apuntó el mensaje de FADE, que remarcó que con este proceso electoral "reafirma su compromiso con la transparencia y la renovación democrática, asegurando una hoja de ruta clara para el futuro del empresariado asturiano". Más de 500 socios de la Federación están llamados a votar en los comicios.

Según ha sabido este periódico, el movimiento de la gijonesa era conocido por muy pocas personas de su entorno, llegando incluso a sorprender a algunos de sus colaboradores más cercanos de FADE. En una entrevista radiofónica emitida hace dos semanas, Calvo afirmaba entonces que la cuestión de su candidatura "no toca" y que Asturias "tiene problemas suficientemente graves" como para hablar de las elecciones. "No es un momento de frivolidad ni de personalismos. Yo no juego al juego de sillas", ilustró .

Uno de los elementos que, según fuentes consultadas, han podido influir en el adelanto electoral es la posible irrupción de otros candidatos a la presidencia de la patronal asturiana. En este sentido, uno de los nombres más señalados durante los últimos meses en círculos empresariales de la región es el de José Manuel Ferreira, vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Oviedo. En una entrevista publicada por este periódico el pasado 9 de febrero, Ferreira respondía así a la pregunta de si se presentaría a las elecciones de FADE: "Por algún motivo que no reconozco, raro es el día en que no recibo apoyos para animarme. Pero a día de hoy pienso más en cómo debe ser la FADE del futuro que en quién la debe dirigir. Me gusta más el juego del ajedrez que el ‘Juego de tronos’".

No obstante, empresarios cercanos a la Federación aseguraron que Calvo "tiene el apoyo de la mayoría de las principales asociaciones sectoriales de Asturias, como Femetal, CAC-Asprocon o la Unión de Comerciantes". Eso, a juicio de estas fuentes, garantizará la revalidación de la gijonesa en el cargo.

Calvo se convirtió en 2021 en la primera presidenta de FADE, una organización con casi medio siglo de historia. Nacida en Gijón en 1975, licenciada en Económicas y Derecho por Icade (Madrid), casada y madre de dos hijos, fue también la primera mujer en situarse –en 2008– al frente de la empresa familiar Construcciones San Bernardo, dedicada a la promoción y edificación de vivienda.

En 2014, con 39 años, se inició en el asociacionismo empresarial, asumiendo la presidencia del grupo de promotores de la patronal asturiana de la construcción (CAC-Asprocon). Un año después se convirtió en la vicepresidenta tercera de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), y en enero de 2018 se erigió en vicepresidenta de FADE, un cargo que nunca antes había sido desempeñado por una mujer.

Su acceso a lo más alto de la patronal asturiana se produjo con un episodio también desencadenado por un avance electoral: el del entonces presidente, Belarmino Feito, cuyo mandato caducaba en 2022. El empresario adujo que su labor al frente de FADE y las dificultades surgidas por la pandemia de covid no le dejaban el tiempo suficiente para atender con la intensidad deseada su compañía, Asturfeito, por lo que adelantó los comicios de la organización y respaldó a Calvo como candidata. La aspirante consiguió casi un centenar de avales.

La gijonesa fue elegida y proclamada el 14 de julio de 2021. Desde entonces, como máxima representante de los empresarios asturianos, ha tenido que lidiar con desafíos como los últimos coletazos de la pandemia, el proceso de descarbozación industrial –donde destaca como gran adversidad la suspensión de la inversión milmillonaria de Arcelor–, la ganancia de tamaño del tejido empresarial de la región y la gestión de normas gubernamentales como el aumento del salario mínimo.

El calendario de elecciones en la patronal María Calvo fue elegida como presidenta de FADE el 14 de julio de 2021, por lo que, si se mantuviese el calendario formal previsto para su mandato (de cuatro años de duración), los comicios deberían ser en torno a esas fechas. No obstante, su decisión de instar a que el proceso electoral se lance a partir del día 11 –que refrendará, según lo previsto, la junta directiva de FADE– hará que las elecciones caigan en abril, dado que los estatutos de la organización indican que el calendario electoral "no podrá durar más de 45 días" desde el acuerdo de promoción del proceso. Fuentes de la organización han señalado que la intención de Calvo es que la cita con las urnas tenga lugar antes del inicio de la Semana Santa (el Domingo de Ramos este año cae en 13 de abril). Asimismo, las normas internas de FADE señalan que el plazo de presentación de candidaturas "no podrá ser inferior a diez días naturales". Tal como señaló ayer la patronal en un comunicado, "el calendario electoral definitivo se establecerá en la propia junta directiva".

