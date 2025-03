Respaldo unánime de la Junta a eximir del IRPF las indemnizaciones a los ganaderos

El parlamento asturiano reclamará ante el Congreso de los Diputados la modificación de la ley del impuesto sobre las personas físicas (IRPF) para implantar exenciones que beneficien a un sector ganadero “que lleva arrastrando muchos problemas en los últimos tiempos”, especialmente los relacionados con la sanidad animal y la fauna salvaje.

La proposición de ley presentada por el Partido Popular y aprobada por unanimidad, propone dejar exentos del pago del IRPF a los ganaderos cuando se trate de indemnizaciones derivadas de pólizas de seguros pecuarios que compensen las pérdidas ligadas a las enfermedades del ganado que sean consecuencia del sacrificio obligatorio de la cabaña ganadera, percepciones obtenidas por la venta de dichos animales e indemnizaciones de seguros por daños de la fauna salvaje. También quedarían fuera las ayudas públicas destinadas a la reposición de animales o las de daños por fauna salvaje.

Luis Venta fue el encargado de defender una proposición de ley que “tiene todo el sentido si queremos asegurar el mantenimiento de nuestras ganaderías” y que “no busca beneficios, sino justicia”. “En los últimos seis años en Asturias se ha hecho vacío a 49 explotaciones y se han matado casi 3.500 animales. Los daños por fauna salvaje en entre 2023 y 2024, especialmente por el lobo, han ascendido a más de 3 millones y hubo más de 5.000 expedientes”, explicó.

Si hacer un vaciado no fuera ya suficiente difícil para un ganadero, el actual sistema tributario complica aún más la situación. Un ejemplo: “Una explotación hace un vacío de 106 animales y recibe una ayuda de 78.105,85 euros. El matadero abona por los animales en torno a 52.000 euros. En total, el dinero que recibe asciende a 130.000 euros, pero este ganadero se queda sin 106 animales y tiene que aportar más del 20% del IRPF. Ese dinero no da ni para reponer 30 animales”.

La propuesta, que busca “defender el medio rural”, contó con el respaldo de toda la Cámara, aunque despertó ciertas dudas entre los diputados. Covadonga Tomé puso sobre la mesa la posibilidad de que, al tratarse de la modificación de una ley nacional, esta no solo beneficie a las pequeñas ganaderías, sino también a las ganaderías industriales y extensivas que son de grandes empresas. En cualquier caso, apuntó, “esta propuesta continuará en el Congreso y será ahí dónde tendrán que debatir estas cuestiones. Nosotros estamos en Asturias, la prioridad son los ganaderos de aquí. Tenemos que ponernos de parte de nuestro futuro”, defendió.

Adrián Pumares agradeció al PP la iniciativa que “muestra con claridad “cuál es la importancia y los efectos que tiene contar con una política fiscal adecuada”. “No va a solucionar de un plumazo todos los grandes problemas del campo asturiano (burocracia, exclusión del lobo en el Lespre, competencia desleal de terceros países…), pero la medida va en la dirección correcta”, afirmó.

La portavoz de Convocatoria-IU, Delia Campomanes, acusó a los populares de ir en contra de la política verde europea y de votar siempre “a favor de las multinacionales y en contra de los productores”, aunque tras hablar con las organizaciones agrarias decidieron dar su voto a favor de la propuesta. Porque, afirmó, “en la defensa del campo no sobra nadie”. Eso sí, advirtió de que el proceso de aprobación en el Congreso de la proposición podría alargarse demasiado y de que, si eso pasa, “desaparecerá con la legislatura”.

Gonzalo Centeno, de Vox, quiso solventar las dudas de Tomé y dejó claro que en Asturias “la mayoría son pequeños ganaderos. “Cualquier explotación ganadera en manos de una sociedad ya compensa las pérdidas, lo que no ocurre con el empresario individual que se come la pérdida. Por lo que todas esas ayudas, fiscalmente no le benefician”, indicó. El diputado adelantó que presentará una enmienda para que la medida se retrotraiga tres años atrás.

Por último, Alba Álvarez, del PSOE, se preguntó por qué el PP no presentó la propuesta directamente en el Congreso. “Con parches pretenden trasladar que el sector primario les importa, pero les importa más bien poco. Cuando tienen la oportunidad de apoyarlo siempre votan en contra”, lamentó.