Usuarios y sindicatos creen que los nuevos trenes no llegarán en plazo

La inquietud en sectores ferroviarios por la falta de avances sobre la producción de los nuevos trenes de cercanías –la antigua Feve– prometidos para Asturias, que tienen que entrar en servicio en la región el año que viene, será uno de los temas que se discutan en la próxima reunión de la Alianza por las Infraestructuras, el 28 de marzo. La Alianza es un foro que comanda el Principado, del que forman parte partidos políticos, asociaciones empresariales, sindicatos y usuarios de las infraestructuras, y que sirve para aunar las peticiones del Principado al Estado sobre esa materia.

El estado de la red de cercanías, para los ferroviarios "la gran olvidada", y las dudas que afloran sobre el ritmo de fabricación del lote de nuevos convoyes encargados por Renfe y que debe recibir Asturias, un total de 17 unidades, elevan la preocupación de usuarios y sindicatos, ante el temor a un retraso en esa remesa. Miembros de la Alianza, como la asociación de usuarios Asturias al Tren, así como los sindicatos, pedirán al Principado en la próxima reunión que mueva ficha ante Renfe para obtener certezas y plazos acerca de los trenes que están por llegar. "Lo decimos muy claramente: la preocupación de UGT con los nuevos trenes cada vez es más alta. Cualquier retraso en su llegada serán pasos graves para hipotecar y finiquitar la red de ancho métrico en Asturias", asegura Francisco Barrios, responsable del sector ferroviario en UGT. "Preguntamos por este tema y la respuesta de la empresa (Renfe) es vaga, lo que aumenta nuestra inquietud. No pinta nada bien", remarca.

Nacho Guzmán, responsable del sector ferroviario en Comisiones Obreras (CC OO), detalla la posición del sindicato. "Es de total preocupación, porque no tenemos ningún dato más allá de la licitación. Que a estas alturas no se sepa nada no es buena señal", se lamenta. Carlos García, portavoz de Asturias al Tren, descarta incluso que los trenes estén en 2026 y preguntará por este asunto al Principado en la Alianza. "Espero que no nos metan otro gol como con el Fevemocho (el escándalo de los trenes mal construidos) y que el Principado no trague con otro incumplimiento que ya se ve venir de lejos. Las nuevas unidades son muy necesarias para la red de cercanías", destaca.

Empujón a la Ruta de la Plata

La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado aprobó ayer con los votos del PP y Vox, pedir al Gobierno la puesta en marcha de un "equipo de seguimiento" del proyecto de reapertura del Corredor ferroviario de la Ruta de la Plata. PP y PSOE coincidieron al destacar la importancia de este corredor norte-sur, que va de Asturias a Andalucía a través de Castilla y León y Extremadura, que fue cerrado al tráfico de viajeros hace 40 años y al de viajeros hace casi 30.

