Berta Piñán: "Las mujeres de mi novela se han reconciliado con la vida"

Berta Piñán ganó el premio "Xosefa Jovellanos" en asturiano con la novela "Como la piel al sol de una lagartija", que ahora ve la luz en castellano y que mañana se presentará en la feria de los editores de Asturias con la plaza ovetense de Trascorrales como escenario (19.30 horas). La obra de Piñán, ex consejera de Cultura del Principado e imprescindible autora de poesía, merodea los lindes del género negro, pero con un matiz: "Lleva ampliando sus límites y sus fronteras como subgénero narrativo desde hace ya mucho tiempo". No es una experta, asegura, pero "desde luego ahora cabrían muchos textos que probablemente hace tiempo no se consideraban dentro del canon. Esta no es una novela negra en el sentido estricto del término ni lo pretendió nunca".

Lo que sí tiene, añade, "es una estructura policial en torno a un crimen y, por lo tanto, con una estructura de thriller, de investigación y de relato en el que hay un suceso que se arrastra hacia un final en el que se resuelve. Y lo tiene para sostener lo que más me interesa, que es ese mundo en torno a un pueblo asturiano, pero que también quiere ir un poco más allá y describir lo que es la vida en un mundo rural muy cerca de la ciudad y que comparte con lo urbano muchísimas cosas".

Título enigmático

El título "está sacado de una frase de uno de los personajes principales que se refiere al hecho principal, al crimen, al cadáver, y hace esta imagen poderosa y bastante gráfica y quizás un poco enigmática para título pero que después se explica con facilidad".

Siempre ha sentido que "el relato corto tiene mucho que ver con el poema, sobre todo en cuanto a su intensidad, también requerida por su brevedad y porque en ese corto espacio de narración hay que concentrar muchos elementos".

Sin embargo, la novela "es otra realidad bien distinta. Desde hace ya mucho tiempo se ha venido hablando de la crisis de la novela, pero en realidad lo que pudo entrar en crisis es la estructura de la novela clásica, que también, por otro lado, ya era bien amplia. Ahora mismo lo que consideramos novela es un artefacto narrativo muy diverso y en el que entran infinidad de posibilidades".

El discurso narrativo

No quiere Piñán llevar el tono de lo poético a la novela "aunque imagino que en algún momento aparece y está bien que aparezca, pero no pretendo llevar el discurso de lo poético al discurso narrativo novelesco. Muy al contrario. De hecho, quería hacer una novela en algún sentido bastante clásica en cuanto a estructuras narrativas, y quería hacerlo porque me apetecía muchísimo sentir ese fluir de la manera de contar que supone una novela y que es tan contrario a esa contención permanente y a esa revisión permanente en propio momento ya creativo que es el poema y es el verso".

En realidad, explica, "la novela surge porque se me ocurren los personajes de Xuana y Taresa y quería relacionarlas en un contexto que fuera exactamente el contexto rural asturiano, y hacer que se encontraran, que se conocieran y que de alguna manera nos mostraran cómo dos personajes tan diversos o dos personas tan diversas en gustos, en formación, en expectativas, en su vida en definitiva, pueden llegar a entenderse de una manera tan profunda y tan sólida. A partir de los dos personajes nace toda la trama porque yo quería ponerlas a hablar pero en contextos de acción".

Xuana y Taresa pueden parecer dos personajes atípicos "y de alguna forma lo son para un thriller porque son dos personajes que viven un poco al margen de los conductos más habituales donde suceden los crímenes o los delitos, o al menos la imagen que tenemos de ello. Sin embargo, me interesaba mucho ponerlas bajo ese foco porque es poner también de relieve la vida de dos mujeres que se acercan más a los 70 que a los 60 años, y quería destacar que son mujeres con una vida independiente propia y que están haciéndose cargo de su presente y de su futuro, y que de alguna forma podrían desmontar el edadismo y su exclusión".

Mujeres de la vida real

Una novela con el paisaje rural de un mundo que desaparece "y que se descompone ante nuestra mirada. Sin embargo, en la poesía lo trato desde una visión bastante pesimista en el sentido en que con el desarraigo estructural que produce esa descomposición de lo rural no acabamos de encontrar cómo sustituirlo en un arraigo nuevo, en una manera más universal y más solidaria de arraigar. En la novela este mundo de pueblo aparece de una manera más festiva, más liviana, más ligera y creo que necesitaba también dar ese reflejo como fondo de esos personajes que de una manera por decisión propia más que por destino deciden vivir en el pueblo y cómo eso les aporta también cosas nuevas".

Xuana y Taresa quieren representar a esas mujeres que existen en la vida real y afortunadamente cada vez con más frecuencia y con más fuerza, que se han reconciliado con su vida, personajes que son personas que son autónomas, que son libres de experimentar nuevas experiencias, que se hacen cargo de sus vidas y de su presente y de su futuro. Demasiadas veces a las mujeres se nos ha representado no solo en la literatura sino en el relato social como seres en relación a los otros, en relación a nuestros roles de parejas, a nuestros roles de madres, a nuestros roles de hijas, a nuestros roles de emocionales o sentimentales y estas dos mujeres están definidas en sí mismas y sobre todo en relación a su elección libre de amistad".

La agenda feminista

La política y el mundo que rodea el ejercicio de la política "daría para muchas novelas, quizá no para un thriller con cadáveres y crímenes". Y si el caso de la lengua asturiana fuese una novela, indica, "los malos serían aquellos que se oponen a los derechos lingüísticos de la sociedad o de una parte que los reivindica y los defiende. Oponerse a los derechos de los otros, a esos derechos que son inofensivos en cuanto a que no van en contra de los derechos generales de una sociedad, siempre produce una especie de aberración social".

"Lamentablemente", concluye al hilo de la actualidad, "muchos de los temas que llevan siendo cruciales en la agenda feminista durante mucho tiempo lo seguirán siendo este 8M, y me refiero a algo tan obvio como la violencia de género o cualquier otra violencia como la sexual, la brecha salarial o la desigualdad en tantos ámbitos estructurales de nuestra sociedad, temas como la prostitución o la trata de mujeres. Nunca podemos bajar la guardia, hay muchísimo que caminar aún por la igualdad".

Esto no quiere decir, matiza, que "las mujeres en nuestra lucha pacífica de más de tres siglos no hayamos conseguido muchísimas cosas y que las sociedades no hayan conseguido movilizarse hacia una mayor igualdad, sobre todo determinadas sociedades, pero no podemos decir que hayamos culminado en esta lucha porque la igualdad en todos sus ámbitos, modos, maneras y en todas sus manifestaciones sigue siendo algo por alcanzar de una manera plena para las mujeres".

