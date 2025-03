Bloqueada la supresión de apeaderos "fantasma" de la antigua Feve

La prometida reducción de paradas de tren en la red de cercanías de Asturias pertenecientes a la antigua Feve para hacer más competitivo el servicio y así poder reducir los tiempos de viaje se encalla y acumula ya varios meses de retraso desde que se puso sobre la mesa, el 17 de julio del año pasado. "No vemos ningún avance y el servicio se deteriora según pasa el tiempo", indican en sectores ferroviarios sobre la denominada reforma de la malla horaria que lleva tiempo reclamando el Principado al Gobierno central. Los planes siguen abiertos, pero los pasos dados de momento son "inexistentes", según las mismas fuentes.

La posibilidad de disminuir las paradas, que se trata de una vieja petición de los usuarios del tren, especialmente de la asociación Asturias al Tren, que lleva tiempo moviéndose para que se cambien los horarios, se activó por primera vez aquel día en una reunión celebrada en Delegación del Gobierno, con representantes de Renfe, Adif, –ambas dependientes del Ministerio de Transportes– asociaciones de empresarios, sindicatos y usuarios.

Con una prudencia extrema, ya que ninguno de estos movimientos se traslada de forma oficial, los representantes de Adif, que gestiona la infraestructura, en consonancia con los de Renfe, responsable de las frecuencias y paradas de los trenes, abrieron la posibilidad de reducir paradas en algunas frecuencias en dos líneas: Gijón-Laviana y Oviedo-Nava-Infiesto.

Se trataría de una especie de prueba piloto, con el objetivo de actuar en esos dos recorridos, y extenderlo después al resto de la red de cercanías para así evitar tiempos innecesarios de paradas en estaciones que casi no tienen viajeros desde hace años, los llamados apeaderos fantasma.

Esta postura supuso un cambio de paradigma, ya que hasta entonces ni Renfe y Adif se habían manifestado a favor de bajar el número de paradas, un asunto sensible especialmente en las localidades pequeñas, donde a menudo los vecinos son reacios a perder apeaderos.

Tanto Renfe como Adif, según fuentes conocedores, recalcaron que no se cerraría ninguna estación, ya que la intención era simplemente suprimir paradas en algunas frecuencias de aquellos apeaderos que apenas tienen viajeros. De ahí salió la hoja de ruta de la creación de trenes "semidirectos" en la línea Gijón-Laviana.

El Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, aseguró después que "se puede trabajar en la reducción de paradas en algunas frecuencias", dando por iniciado el proceso. Desde entonces, según lamentan los usuarios y asumen en sectores ferroviarios, ese plan no ha tenido continuidad. De momento, concretan los ferroviarios, hay activo un grupo de trabajo entre Renfe y Adif. Lo previsto era que antes del final de 2024 hubiese sobre la mesa un boceto concreto, con fechas, que de momento no ha visto la luz. El inconveniente principal en lo referente a la línea Gijón-Laviana son las obras del soterramiento de Langreo, que según Adif podrían finalizar en marzo. Como luego quedarían pendientes diversas pruebas y trabajos, la línea no estaría funcionando con plena normalidad hasta abril o mayo, calculan en fuentes ferroviarias, por lo que la reducción de apeaderos podría realizarse a partir de esos meses, muy lejos de lo calculado inicialmente.

Paralelamente, tampoco se han hecho avances en Oviedo-Nava-Infiesto y ahí, según Asturias al Tren, ya no hay excusa, ya que las obras son menores y, según esta asociación, podrían ser compatibles con la reducción de apeaderos para mejorar el servicio. El plan inicial, que luego sería trasladado a otras líneas, era que Gijón-Laviana, que tiene 24 paradas, pasase a tener frecuencias con solo diez, recortando media hora el trayecto, que actualmente dura una hora y media.

La pretensión de Transportes, de momento encallada, cuenta con un sólido respaldo empresarial y también con el apoyo del Principado, que por primera vez ve bien reducir paradas en un servicio de cercanías que según los usuarios se ha quedado "obsoleto". De hecho, casi la mitad de las estaciones de Asturias registran al día menos de cinco viajeros y tienen un uso residual. Pese a estas cifras, el tren para de forma obligatoria en cada estación, lo que demora los tiempos de viaje. Los últimos datos oficiales son de 2016, ya que desde entonces no hay actualización por apeaderos, y destacan que 49 paradas de las 114 apenas tienen viajeros al día.

La espera por la reducción de los apeaderos para hacer más competitivo el servicio se une a la preocupación que hay en sindicatos y usuarios respecto a los pocos avances en la producción de los nuevos trenes de cercanías, que deberían llegar a la región en 2026 para renovar la flota. Los convoyes nuevos y la reforma de los horarios son los dos grandes asuntos clave en materia de cercanías y una prioridad para el Principado en asuntos ferroviarios después de la llegada de la alta velocidad a la región. n

