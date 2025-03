El PP denuncia el “desorden clamoroso” que detecta la Sindicatura en la contratación del Principado

El Partido Popular ha denunciado el “descontrol” del la administración autonómica en la contratación pública al hilo del último informe de la Sindicatura de Cuentas, que fiscaliza los contratos correspondientes al ejercicio 2023. El diputado popular José Agustín Cuervas-Mons ha alertado del “desastre” que suponen las advertencias de la Sindicatura, que “en un informe demoledor” señala “numerosos incumplimientos y deficiencias”, que el parlamentario calificó de “auténtico caos”.

El informe de la Sindicatura del pasado 26 de febrero analiza la contratación del sector público por una cuantía de 676 millones de euros. “Se vuelve a alertar de incidencias que lastran la contratación, algunas de ellas reiteradas durante años y a las que el gobierno de Barbón hace caso omiso”, ha dicho Cuervas-Mons.

Según el documento, existe una “acusada falta de planificación” que afecta a casi el 60% de las entidades del sector público, y la Sindicatura apunta una “carencia generalizada de instrucciones que guíen la contratación pública”.

Además, el informe indica que la contratación de emergencia no está justificada en el 60% de los casos y los contratos menores, tampoco, en el 80% de los casos analizados. En el caso de los contratos de emergencia, la Sindicatura ha analizado la totalidad de los 110 celebrados en esta modalidad. “Es alarmante que en el 60% no se debiese haber acudido a esta fórmula, y es especialmente demoledora la situación del ERA (Establecimientos Residenciales de Asturias), donde el 100% de los 17 contratos de emergencia no tendrían que haberse realizado mediante esta fórmula”, ha indicado Cuervas-Mons. Se trata, tanto la contratación menor como la de emergencia, modalidades que permiten “limitar la concurrencia o bordear la legalidad”, cuando se emplean con objetivos que no son aquellos que la ley establece. En el caso de los contratos menores, la Sindicatura expurgó 40 contratos y en cuatro de cada cinco detectó que deberían haberse utilizado otras fórmulas de contratación “respetuosas con los criterios de contratación pública”, ya que se trata de “servicios o suministros que constituyen necesidades periódicas”.

Casos particulares

El Niemeyer contrató a su propio secretario. El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons se refirió a algunos casos particulares que consideró clamorosos y que se citan también en el mencionado informe. Así, la Fundación Niemeyer de Avilés realizó un contrato menor “cuyo valor supera el límite legal” para los servicios de asistencia jurídica externa. Cuervas-Mons señaló la anomalía que supone que ese contrato se concediese, precisamente, al secretario de la Fundación, quien “ya por estatutos tiene encomendada esa función”. Advirtió además de que “las normas de conducta del patronato recogen que empleados o directivos no podrán ser proveedores”. “Me parece vergonzoso”, ha dicho el diputado del PP.

Sogepsa elige auditor mediante contrato menor. Otro caso expuesto se refiere a la sociedad de suelo Sogepsa. “No se puede contratar el servicio de auditoría mediante un contrato menor; es algo que ya se advirtió en su día y siguen incumpliendo la ley”, ha explicado Cuervas-Mons, quien consideró “muy grave” que el gobierno desatienda los requerimientos de información de la Sindicatura. En concreto, los referidos a la consejería de Derechos Sociales, a quien señala explícitamente el ente fiscalizador.

Suministro eléctrico por emergencia en Cadasa. Un tercer ejemplo tiene que ver con el contrato de urgencia tramitado por Cadasa para el suministro de energía eléctrica. Cuantificado en 24 millones, “la Sindicatura concluye que no está justificado” y que “los retrasos responden a una inadecuada planificación, ya que bastaba haber sido previsor o, incluso, haber acudido a la prórroga extraordinaria prevista en el contrato anterior”.

En conclusión, el PP detecta un “desorden clamoroso en la actividad contractual” y ha instado al Gobierno a “tomar nota”. Por lo pronto, los populares ya han pedido la comparecencia en la Junta del Síndico Mayor y de tres consejeras: la de Salud (Concepción Saavedra), la de Derechos Sociales (Marta del Arco) y la de Cultura (Vanesa Gutiérrez), para que expliquen las advertencias referidas a sus áreas de gestión.