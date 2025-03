Toño Fernández ejerce como bombero y también como cortador de jamón

Antonio "Toño" Fernández Marqués es un emprendedor rural que vive en su tierra natal, Soto del Barco, y que disfruta con sus dos profesiones, bombero y cortador de jamón, aunque ambos trabajos no llegaron al mismo tiempo. Especializarse en lo segundo fue algo casual. "En mi casa siempre me gustó cortar el jamón pero no sabía como hacerlo bien, aprovechando toda la pieza. Total, que un día me apunté en Oviedo a un curso que daban cortadores profesionales, lo hice y me gustó mucho", explica el sotobarquense que hace 22 años empezó a trabajar como bombero en Aceralia.

Aquellos que le dieron el curso vieron aptitud en él y de hecho empezó a ir con ellos a echarles una mano, con lo que fue perfeccionando la técnica. Recuerda su primera vez como profesional: "Fue cuando una amiga que tenía un bar me pidió que fuera a cortar un jamón por el aniversario del local. De ahí en adelante ya empecé a tener clientela y a acudir, como profesional, a los eventos a los que me lo llaman en diferentes hoteles y restaurantes, especialmente en la zona centro de Asturias"·.

Explica Toño Fernández que hay pocos profesionales de corte de jamón en Asturias siendo una profesión con mucha demanda. En su caso el tener dos trabajos tan distintos no le impide desarrollar ambas. "Yo lo llevo bien. El día que trabajo como bombero estoy 24 horas seguidas y luego descanso tres días. Lo compagino bien. En la temporada con más demanda, a partir de abril, con todo tipo de eventos y especialmente bodas, llevo conmigo a un equipo de cortadores. Lo cierto es que disfruto mucho con ambos trabajos", explica Fernández, que ya es sobradamente conocido en Asturias en el ramo de la hostelería. A nivel de jamones, los mejores para él son "Cinco Jotas, sin duda alguna. y luego también está Mangalica, que es un jamón que está también muy sabroso".

También vende jamones y paletas a través de su página web toñocortadordejamon.net, además de distribuir embutidos. "Es para esos meses que no son tan boyantes en cuanto a cantidad de trabajo como cortador. Yo trabajo con clientes de Extremadura y de Guijuelo, vendiendo jamón de cebo de campo ibérico hasta un jamón de bellota 100%", explica.

Para él emprender en el medio rural nunca fue un problema "Aquí estamos muy cerca de todo, a 5 minutos del aeropuerto, cerca de Avilés y media hora de Oviedo. Eso sí, cuando decides emprender tienes que ser perseverante y no querer triunfar demasiado pronto. Todos los comienzos son duros pero con ilusión, ganas y mucho trabajo, todo se consigue", concluye. n