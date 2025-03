La desaparición de la FP a distancia indigna a los estudiantes

La Consejería de Educación aprobó en 2021 una resolución para que la FP se pudiera hacer a distancia en cuatro supuestos: tener un contrato de trabajo; ser deportista de alto nivel o alto rendimiento; tener una discapacidad igual o superior al 33%; o encontrarse en una situación extraordinaria de enfermedad o dependencia. Situaciones que impedían disponer del tiempo necesario para acudir a clase de forma ordinaria.

Sin embargo, en el próximo curso 2025-2026, esta flexibilización desaparecerá en virtud de la modalidad "dual", que aúna clases presenciales y otras a distancia, algo que afecta a cerca de un centenar de alumnos. Por eso, han remitido una carta a la consejera de Educación, Lydia Espina, explicándole los trastornos derivados de esta decisión.

La primera problemática, explican en la misiva, es que la única solución que se les ha facilitado es realizar las prácticas correspondientes para conseguir el título, durante el primer trimestre del próximo año, es decir, entre septiembre y diciembre. Algo que para los estudiantes resulta "muy problemático". "La mayoría trabaja y no puede permitirse realizar siete horas diarias de prácticas durante tres meses, ni tampoco solicitar excedencias o vacaciones para este fin", dicen. Miriam Delgado es estudiante de segundo curso del ciclo de Educación Infantil: "Las prácticas tienen que hacerse una vez tengas aprobadas todas las asignaturas, que en la mayoría de los casos sería de cara al curso que viene. No es lo mismo poder repartir las horas de prácticas en nueve meses que en tres".

En el escrito, los estudiantes aseguran "ver vulnerados sus derechos" ya que, con el nuevo calendario no tendrían opción a realizar las cuatro convocatorias de recuperación marcada s por ley. Además, en caso de no conseguir terminar su formación en diciembre, tendrán que matricularse en el régimen semipresencial, con asignaturas que, en muchos casos, no se les convalidarán. "Hemos estudiado para nada", asegura Delgado.