"El nivel socioeconómico va ligado a la obesidad"

El Hospital Universitario de Asturias presentó ayer los avances del Protocolo de Atención a la persona con Obesidad en el Principado de Asturias, en el que lleva trabajando varios años. A través de un coloquio con seis de los especialistas autores del informe, plantearon a los presentes los problemas que subyacen de la obesidad y la importancia de concienciarse de ellos. El médico adjunto del Servicio de Endocrinología y Nutrición del HUCA Ceferino Martínez Faedo explica la situación actual.

-En los último años, ha aumentado mucho el número de personas con obesidad ¿A qué se debe?

-La obesidad tiene una parte genética, sobre la que no se puede hace nada, y una carga derivada de factores ambientales. Los hábitos de vida de la sociedad occidental no tienen nada que ver a los que teníamos hace cincuenta o setenta años. Los trabajos ya no son tan físicos, son más sedentarios. El ocio, muchas veces también es sedentario y nuestra forma de comer ha ido empeorando tendiendo a alimentos menos saludables.

-¿Cuál es la solución?

-Lo primero es concienciarnos de que la obesidad es un problema de salud pública. Actualmente, alrededor del 25 porciento de la población adulta sufre obesidad. Esto deriva en patologías que afectan a todo el organismo y, por consiguiente, a todas las áreas de la sanidad: cardiología, estomatología, nutrición...

-¿Ese es el objetivo de este protocolo?

-Sí. Sabemos que los números de pacientes son enormes e impiden que podamos tratarlos de manera correcta desde una única especialidad. Tenemos que implicar a todos los sectores de la sanidad . Eso requiere una concienciación y una organización por nuestra parte para poder dar una respuesta lo más eficaz posible.

-Hablaba de un problema de salud pública. ¿Por qué?

-Puede compararse con la pandemia que sufrimos en 2020. Es más, estamos ante una pandemia. En lo que estamos trabajando es en que ese aluvión de caos que requieren de muchas dotaciones no desborde el sistema sanitario.

-Los pacientes infantiles crecen en número.

-Sí. Y es, quizás, lo más preocupante. Es otra de las razones por las que estamos ante un problema de salud pública. Los niños son más "corregibles", podemos y debemos enseñarles unos hábitos alimenticios correctos. En contra, tenemos la publicidad: alimentos procesados, chocolatinas, dulces... No están mal comerlos de vez en cuando, pero no pueden incorporarse a nuestra dieta diaria y, menos, de forma compulsiva.

-¿Qué tipo de dieta hay que llevar para evitar estos problemas?

-Una dieta equilibrada. Muchos de mis pacientes me dicen que la dieta que les pongo es muy cara. Y, realmente, si te paras a mirar los precios del mercado, lo es. Lo fresco siempre cuesta más que lo precocinado. Ya no es solo el poco tiempo del que disponemos para cocinar, sino también el nivel socioeconómico de las personas. Esto va muy ligado a los niveles de obesidad. De alguna manera, los pacientes que más lo necesitan son los que menos capacidad económica tienen para costeárselo.

-Pasa lo mismo con algunos medicamentos.

-Eso es. Nosotros, lo primero que hacemos es una dieta que permita bajar de peso. En los casos en los que con la alimentación no es suficiente, existen fármacos muy buenos y que pueden ayudar a perder peso, pero no están financiados. Y, como último recurso, nos queda la cirugía para aquellos pacientes que tienen obesidades extremas y que han fracasado por vías más convencionales de pérdida de peso.

-La obesidad está directamente ligada a la diabetes tipo 2. ¿Otro factor de riesgo?

-Sí. La diabetes es una de las múltiples enfermedades que derivan de esa vida sedentario en la que no hay un ejercicio regular y en la que la alimentación está descompensada. Igual que en la obesidad, en la diabetes hay un tipo que surge por razones puramente médicas y otro, evitable, que está relacionado con los hábitos.

-¿Cómo se detecta la obesidad?

-La obesidad es un exceso de grasa. Muchas veces, recibo a pacientes que, al medir su Índice de Masa Corporal, descubren que están en los parámetros que indicarían que existe un problema: su peso está por encima de lo que debería estar por estatura o edad. Sin embargo, tu los ves y sabes que el peso viene por el desarrollo del músculo, por ejemplo. Tampoco se cataloga como obesa a una persona con mucha retención de líquidos porque influye en su peso y no es grasa. De ahí que el diagnóstico se dé en función de otros aspectos como las medidas o el estilo de vida de cada persona.

Suscríbete para seguir leyendo