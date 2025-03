Ninguna región ha aumentado más la recaudación por herencias que Asturias: las rotundas cifras del impuesto de sucesiones

Asturias es la región donde más aumenta la recaudación del impuesto sobre sucesiones y donaciones al negarse el Gobierno del Principado a reformar la tributación de las herencias como han hecho en los últimos años la mayoría de las comunidades autónomas.

El Consejo General de Economistas de España presentó ayer su estudio anual sobre la fiscalidad autonómica y foral, que permite hacer comparaciones entre regiones a partir de los últimos datos disponibles, los correspondientes a 2022. En ese ejercicio, Asturias registró un incremento de recaudación del impuesto sobre sucesiones y donaciones del 22,9% (hasta 114,07 millones de euros), una tasa que no alcanza ninguna otra comunidad y que contrasta con el descenso del 1,33% registrado en el conjunto de las comunidades autónomas. Y es que, como señala el estudio de los economistas, en Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Región de Murcia, La Rioja, Comunidad Valencia y los territorios forales "solo se pagan importes simbólicos" en e l caso de ascendientes, descendientes y cónyuges, y en comunidades como Canarias y Madrid ya se bonifican a familiares colaterales.

En Asturias no se aborda un reforma de este impuesto a las herencias desde 2017, cuando se elevó el mínimo exento para descendientes, ascendientes y cónyuges hasta los 300.000 euros. Por encima de esa cifra, Asturias es la región donde más se paga. El estudio del Consejo de Economistas utiliza el ejemplo de un soltero de 30 años que hereda bienes de su padre por valor de 800.000 euros de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido. En Asturias el heredero tiene que pagar 103.135 euros de impuesto mientras que en las vecinas Cantabria y Galicia no pagaría nada, al igual que en Andalucía o Islas Baleares. En Asturias se tributa casi el doble que en la segunda comunidad donde más caro resulta heredar, que es Aragón (55.466 euros en el caso del ejemplo). "Utilizamos una simulación con una herencia elevada, de 800.000 euros, para mostrar las diferencias porque si bajamos a herencias de menos de 300.000 euros prácticamente no se paga nada en ninguna comunidad", señaló Raquel Jurado, del Registro de Asesores Fiscales (REAF) del Consejo de Economistas de España.

"Asturias está a la cabeza en Sucesiones y, a nivel general, no tiene un régimen fiscal barato", apuntó Rubén Gimeno, director del Servicio de Estudios del REAF.

En el impuesto sobre la renta, Asturias figura como la segunda comunidad autónoma, tras Cataluña, con el IRPF más caro para los contribuyentes con tramos de renta de 30.000 euros, si bien el estudio no tiene en cuenta las deducciones que se aplican en la región, la conocida como "vía fiscal asturiana" que el Gobierno del Principado ha desplegado en los últimos años como alternativa a las deflactaciones que han aplicado otras comunidades autónomas.

Hasta 2024, comunidades como Madrid, Navarra, Aragón, Baleares, Cantabria, La Rioja, País Vasco o Canarias modificaron los tipos y los mínimos para que la inflación no provocara una subida encubierta de impuestos. Sin embargo, según destacaron ayer los técnicos del REAF, para 2025 ninguna comunidad tiene previsto adoptar iniciativas de deflactación de su tarifa del IRPF.

El documento del Consejo de Economistas recoge estimaciones sobre la mayor tributación de los contribuyentes en los tres últimos años como consecuencia de que el Estado no haya corregido la inflación en el tramo estatal del IRPF. Según sus cálculos, un contribuyente asturiano con una renta de 25.000 euros ha pagado 205,21 euros más en el acumulado de los tres últimos años por la no deflactación de la tarifa estatal del IRPF. Para un renta de 350.000 euros, la cantidad ascendería hasta 1.509,56 euros.

