"En 15 años, la entrada de nuevos cazadores se ha reducido un 90%"

Un 41% de los cazadores de la Península Ibérica tienen más de 60 años, lo que da idea de un sector "fuertemente envejecido". Por contra, los jóvenes (de entre 21 a 30 años) apenas representan el 5%. Es la conclusión más llamativa del estudio liderado por el investigador José Daniel Anadón, del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) de Zaragoza, centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Analizaron la evolución de las licencias de caza de parte de España y Portugal desde 2010.

Las cifras asustan y dibujan una práctica en caída total. ¿Les sorprendió el resultado?

Nos ha sorprendido la intensidad del declive, con casi 50% menos cazadores en los últimos años, pero nos han sorprendido aún mas dos resultados. Por una parte, que la entrada de cazadores en ese periodo se ha reducido un 90%, es decir, que por cada 10 cazadores jóvenes que entraban nuevos antes, ahora sólo entra uno. Y por otra parte, que el resultado de esa falta de relevo generacional se traduce en una población cazadora muy envejecida, donde casi la mitad de los cazadores tienen mas de 60 años.

Asturias no ha entrado dentro del estudio, pero se entiende que el patrón se repite en todo el país, ¿verdad?

Sí, hemos estudiado seis regiones españolas y Portugal, y todas tiene un comportamiento bastante similar. Aunque dentro de este parecido, hay matices. Por ejemplo, de entre las regiones estudiadas, Murcia es la población más envejecida y Andalucía la que menos.

Dice que el declive es irreversible.

La caza era una actividad esencial de las sociedades agrarias de las que venimos, y en cada casa prácticamente habia una escopeta. Ahora la caza es una actividad recreativa más, y por lo tanto mucho menos extendida que antes. El proceso de disminución de la práctica ocurrido desde la segunda mitad del siglo XX es irreversible, en la medida en que el proceso de transición rural es también irreversible.

¿A qué se debe esta situación?

La caza era una forma de obtener alimento y probablemente de las pocas actividades recreativas del hombre rural. Ahora, tiene que competir con muchas otras formas de ocio y contacto con la naturaleza, desde el ciclismo, a los videojuegos. Además, no es una práctica barata, y sobre todo, requiere de un proceso de aprendizaje que no es nada sencillo.

¿No se entiende la utilidad de la caza? ¿Tiene mala fama, quizás?

Yo no sé si lo definiría como "mala fama". Simplemente la gente joven tiene más intereses, y la caza es solo uno más. Además, matar animales y, en general, el contacto con la muerte es comprensible que sea algo que no todo el mundo elija.

¿Cuáles son las consecuencias de la disminución o desaparición de la caza en el medio natural?

Es difícil conocer el papel de la caza en los cambios que están ocurriendo en el medio natural. Por ejemplo, las poblaciones de jabalí han crecido muchísimo en las ultimas décadas. Pero eso no es necesariamente por la disminución de cazadores. De hecho, el numero de jabalíes cazados se ha multiplicado por más de 10, pero sigue creciendo exponencialmente.

¿Por qué?

Tenemos unos bosques y matorrales mucho más extensos y cubiertos que hace décadas, ya que no son aprovechados para pastoreo, leña etc. Y eso hace que el hábitat óptimo de esas especies se haya multiplicado. Ante ese proceso de renaturalización a gran escala, la caza deportiva tiene un efecto limitado. Algo parecido ocurre con aquellas zonas con poblaciones de conejo muy altas: la caza deportiva no es capaz de controlarlo, aunque obviamente contiene el crecimiento, pero éste sigue siendo muy alto.

Suscríbete para seguir leyendo