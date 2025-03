Solo en Cataluña pagan más: un asturiano que gana 30.000 euros tributa 407 euros más que un vasco

Asturias permanece entre las cinco regiones donde las rentas medias –la mayor parte de los contribuyentes– pagan más de Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF), según el estudio comparativo que elabora anualmente el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado del Consejo General de Economistas de España. En rentas de 30.000 euros, Asturias destaca como la segunda comunidad donde más se tributa después de Cataluña. Un asturiano paga de IRPF 407 euros más que un contribuyente de las haciendas forales del País Vasco, que es donde menos se paga.

El informe del REAF tiene en cuenta las modificaciones de tarifas y de mínimos que han introducido buena parte de las comunidades autónomas durante los últimos años para contrarrestar el efecto de la inflación –es el caso Madrid, Navarra, Aragón, Baleares, Cantabria, La Rioja, País Vasco o Canarias–, pero no la larga lista de deducciones selectivas que aplica cada región y que el Gobierno de Asturias ha utilizado como alternativa a la deflactación del IRPF. "Sin tener en cuanta las deducciones no se puede calcular el tipo efectivo que se paga", puntualizaron fuentes del Gobierno del Principado en referencia a unas rebajas selectivas a las que no pueden acogerse todos los contribuyentes de rentas medias al incluir límites de ingresos o estar vinculadas a determinadas situaciones familiares o de residencia en municipios en riesgo de despoblación. "La normativa fiscal autonómica es deficiente porque muchos beneficios fiscales son complejos de verificar, poco relevantes para los contribuyentes y de baja recaudación, además de generar un alto coste administrativo y dudas sobre su eficacia", resaltó Agustín Fernández, presidente del REAF, que incluyó a Asturias entre las comunidades donde más beneficios de ese tipo se aplican en el IRPF en detrimento de la rebaja de los tipos.

Tipo máximo y mínimo de IRPF por comunidades / LNE

Asturias es, después de Cataluña, la segunda comunidad con los tipos mínimos más altos y eso condiciona los tramos de tributación no solo de las rentas bajas.

El estudio del REAF hace una simulación con un contribuyente que obtiene únicamente rentas del trabajo, está soltero, es menor de 65 años y no tiene hijos. Con unos ingresos de 30.000 euros, el contribuyente del ejemplo pagará este año de IRPF en Asturias 4.953 euros, la segunda cantidad más elevada entre todas las comunidades autónomas después de Cataluña (5.038 euros). El asturiano del ejemplo tributa 407 euros más que un vasco y 354 euros más que un madrileño.

Para rentas de 45.000 euros –en este caso el asturiano paga 782 euros más que un vasco y 627 euros más que un madrileño, pero 175 euros menos que un catalán– y para rentas de 70.000 euros, Asturias se mantiene entre las cinco comunidades donde más se tributa este año y lo mismo ocurre ya en el tramo de rentas altas de 110.000 euros. Por encima de esa cifra, Asturias desaparece de los primeros lugares, según el estudio comparativo que ha presentado el REAF.

