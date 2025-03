La gala de la música asturiana: los AMAS cumplen 20 años a lo grande y estos fueron los premiados

Veinte años celebrando la música asturiana. Un himno a la pasión y el esfuerzo. Los premios AMAS entonaron un estribillo con mucho ritmo para convertir ayer el teatro Filarmónica de Oviedo en una gran partitura de emociones fuertes, alegría desbordante entre los premiados e inevitables decepciones cuando no sonaba el nombre deseado.

Acordes y desacuerdos, gratidudes a tope y, por encima de todo, el jolgorio contagioso de una partitura que arrancó con mucho brío con "Fer Espina and the riders" antes de la entrega del primer galardón en la categoría de DJ / Producción electrónica a David Longoria.

Luego, honores en portada y diseño para Mónica González Menéndez por "Fesoria a les ortigues". En letras, el triunfo de Ivo Pérez. Y con la música para cine se distinguió a Gabriel Ordás Hernández por su trabajo en el cortometraje "Luces en la oscuridad", de Enol Villamor.

Ojos húmedos con el primer premio honorífico al histórico club Savoy gijonés, con Javier Egocheaga y Pilar Matos en escena. Aplausos a rabiar en un momento dulce.

La gala aceleró con una buena tanda de premios. En batería, Iris Martínez. ¿Teclados? Fernando Malva a escena. Otros instrumentos para Sonia Valencia y en el área de bajo para Fran Fidalgo. En guitarra, rasgueo de felicidad para Juan Yagüe y voz por todo lo alto con Sandra Lusquiños.

Se subió la gala a la música de "Bus 15" antes de que el escenario acogiera las sesiones de agradecimientos para producción con Pablo Jonte, videoclip con Enol Villamor por "Dejate llevar" y canción de música urbana para las "Lágrimas" de Eva Hevia. El premio al grupo revelación recayó en "Bus 15", con una parada posterior en el segundo homenaje de la velada, en este caso a la legendaria banda de heavy metal "Warcry".

Foto de familia

¿Listos para la gran traca final? Escalera hacia el cielo para la gaita de Banda Gaites Soto Rei; canción de otras escenas para "Se llama Asturias", de Belo. Canción folk: "Lluna de collecha", de Herbamora Y canción rock: "Indomable", de Baja California. En la categoría de otras escenas, aplausos para "La vida me queda muy grande", de Gestido. En disco folk, "Secretos sin contar" de Rubén Alba. Y paso al rock con el disco "Segundo aliento", de Onza, y en espacio directo, "Me fritos and the gimme cheetos". Hora de cierre para "AsturiasNew Generation" y foto de familia bien avenida.