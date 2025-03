El dolor de rodilla crónico no justifica una incapacidad, sentencia un tribunal asturiano

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha rechazado conceder la incapacidad permanente a una auxiliar de geriatría con una patología en la rodilla que el Juzgado de lo Social 3 de Gijón denegó porque no presentaba reducciones funcionales que afectasen a su capacidad.

La demandante comenzó en octubre de 2021 una baja laboral por gonalgia derecha y condromalacia rotuliana y en abril de 2022 pidió una incapacidad permanente que el juzgado desestimó. La trabajadora alega en su recurso que sufre dolencias crónicas y limitaciones físicas que le impiden trabajar. Y resalta que no mejora con los tratamientos.

Los magistrados de la sala de lo Social indican sin embargo que no se han agotado las posibilidades terapéuticas. Además, la sentencia de primera instancia decía que, en el juicio, la demandante no defendió la gonalgia, sino su patología lumbar, "como la más limitante, ya que le impide una marcha normal, precisando de bastón". El informe médico de evaluación de incapacidad laboral no aprecia limitaciones importantes en la movilidad.