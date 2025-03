"La quita de la deuda no se paga a escote pericote"

Guillermo Peláez (1984), consejero de Hacienda del Principado y portavoz del Ejecutivo autonómico, fue inspector de Hacienda antes de encargarse de velar por los intereses de Asturias en sus cuentas. Firme defensor de la “vía fiscal asturiana”, sostiene que la quita de deuda no satisface, pero que es un caramelo al que Asturias no puede negarse. Su solvencia técnica es un arma dialéctica, pero no excluye el debate político de calado. A lo largo de una hora de conversación en su despacho, repasa la posición de Asturias sobre la quita de deuda, ante el debate acerca de la financiación autonómica y no esquiva las preguntas sobre si el Principado es un "infierno fiscal".

-La quita de deuda nos beneficia, pero podría ser mejor. Esa es la versión oficial, ¿no?

-Estamos de acuerdo con ella en un 75%, el que se reparte según la población ajustada. Como administración pública nos beneficia, desde luego; ahorramos intereses y mejora nuestra capacidad financiera. El peso del estado de bienestar recae en las comunidades autónomas: sanidad, educación y derechos sociales. Hacer esta reestructuración de deuda alivia a las administraciones que prestan esos servicios.

-Lo ideal habría sido…

-…ir al 100% a un reparto por habitante ajustado y así lo pusimos de manifiesto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

-¿Y por qué no fue?

-Es evidente que el Estado perseguía también permitir que las comunidades más endeudadas volvieran a los mercados financieros. Y corregir supuestas infrafinanciaciones. Ojo, digo supuestas porque desde Asturias lo que consideramos es que todas estamos infrafinanciadas con el modelo actual. Con todo, el Estado ha de ser ecuánime, objetivo y equitativo. Desde Asturias le planteamos unas condiciones ya conocidas: que la quita no se ciñese a una autonomía, que no se limitase a la deuda contraída con el Estado y que no se basase en un porcentaje de deuda.

-Le hago la cuenta de cualquier ciudadano: al final la deuda se mutualiza y Asturias rebaja su parte, pero asume también la del resto, al pasar al Estado. Si repartimos por habitante nos sale a pagar más.

-He leído y escuchado planteamientos muy burdos. Esto que le diré es complejo, pero es la realidad; la deuda es de las administraciones, no de los ciudadanos. Las administraciones se financian con impuestos, que no se pagan en función de dónde vives, sino según tu renta y tus circunstancias personales y familiares. Además, pagan impuestos las sociedades, se recauda por los movimientos aduaneros, por tasas, precios públicos, contribuciones especiales que tampoco pagan todos los ciudadanos. Es decir, la deuda no se paga a escote pericote. Eso es muy simple y burdo.

-Pero es gráfico.

-Ningún economista establece la deuda de las administraciones en función de la población, sino según el PIB, la riqueza de ese territorio para pagar esa deuda.

-Pues desmonte esa idea.

-La deuda del conjunto de España va a ser la misma ahora que cuando se termine ese proceso de condonación, y la deuda que tiene cada asturiano va a ser la misma antes y después. Es el PIB, la creación de riqueza, la que paga esa deuda.

Como grandes presidentes que fueron Javier Fernández, Juan Luis Rodríguez-Vigil y Antonio Trevín, no me cabe duda de lo que hubiesen hecho ante una condonación de 1.508 millones a la administración que dirigían. Guillermo Peláez — Consejero de Hacienda

-Le digo: “La condonación me parece perturbadora por las causas que están en su origen, profundamente injusta por su carácter discriminatorio y muy peligrosa como precedente de la inevitable reforma del sistema financiero”.

-Javier Fernández. Entiendo que cada uno puede tener en distintos planos su opinión, pero como Administración del Principado, con la obligación de prestar una serie de servicios, la condonación es buena. Como grandes presidentes que fueron Javier Fernández, Juan Luis Rodríguez-Vigil y Antonio Trevín, no me cabe duda de lo que hubiesen hecho ante una condonación de 1.508 millones a la administración que dirigían.

-Corríjame: los intereses de esa deuda sí los paga el conjunto del Estado, que puede tomar decisiones para hacerlo, como subir impuestos, que sí me afectan a mí como ciudadano en Asturias.

-Esa es una simplificación muy grande, asumiendo que todo se paga a escote. Primero, los ingresos de una administración no son solo los impuestos; segundo, los impuestos los pagan también las personas jurídicas y, tercero, los impuestos se pagan en función de la renta. Pero hace una reflexión interesante: los intereses. Lo cierto es que el Estado se financia con intereses más bajos que las comunidades, porque tiene más capacidad financiera.

Es una simplificación excesiva sostener que porque una comunidad esté por debajo de la media está infrafinanciada; todas lo estamos. Guillermo Peláez — Consejero de Hacienda

-En el reparto que hizo el Ministerio hay dos cuestiones relevantes. Podemos asumir que hay comunidades con peor margen de financiación, pero para la que no aparecen razones objetivas es Cataluña, precisamente de donde surge la exigencia que desencadena esta quita.

-¿A qué nos referimos con infrafinanciación? Tiene que ser que no consigues los recursos necesarios. Es una simplificación excesiva sostener que porque una comunidad esté por debajo de la media está infrafinanciada. Todas lo estamos.

-Asturias se endeudó menos que la mayoría, rebajó incluso la deuda. ¿No merecíamos más “cariño” del Ministerio?

-Evidentemente, y lo manifestamos. Tener el 100% de la quita repartido por población ajustada hubiese sido lo mejor. Ahora bien: nos dan 1.508 millones, ahorraremos 30 millones en intereses cada año. Podemos discutir el criterio, pero a la hora de pensar en prestar competencias es difícil decir que no. Estaríamos en la misma actitud que los consejeros del PP: permitir que hubiese acuerdo, protestar y al día siguiente dejar abierta la puerta para aceptar la quita.

-Cuando conoció la cantidad destinada a Asturias, ¿le cuadró?

-Más o menos. Mantuve conversaciones fluidas con el secretario de Estado y el Ministerio fue hermético sobre el criterio, pero permeable a las opiniones. Se escucharon nuestras líneas rojas y lo que creíamos más justo. Éramos conscientes de que intentaban la cuadratura del círculo. En esas conversaciones expresamos que la población ajustada era el criterio más adecuado. Lo que sorprendió fue el volumen de dinero movilizado: 83.252 millones.

Guillermo Peláez, en la sede de la consejería de Hacienda / Fernando Rodríguez

-Y ahora, en un marco en el que habrá que movilizar recursos para Defensa, ¿puede el Estado asumir esa deuda?

-Lo que transmite el Ministerio es que el Estado sí tiene esa capacidad. Las agencias de rating tienen en cuenta la deuda del conjunto del Reino, por lo que no afectará a la solvencia de la administración general.

-La oposición dice que lo que han hecho es asumir los postulados de Sánchez y tragarse las exigencias de ERC.

-Hay frases que envejecen muy mal y esta, cuando las comunidades del PP acepten la quita, va a envejecer fatal.

-¿Le sorprendió la decisión de las comunidades del PP de salir de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera?

-Sí. He de decir que un minuto antes recibí un mensaje del secretario de Estado anticipándome el rumor. Pero me sorprendió porque si quieres hacer una queja formal y expresar descontento, lo que no haces es ir a la reunión y permitir que se conforme el órgano. Fue tenso, porque se desarrollaron dos o tres puntos del orden del día con normalidad, pero cuando llegó el primer punto de acuerdo, el del impuesto a la banca y su reparto, pidió la palabra el consejero de Hacienda de Galicia, la pido yo, la pide Castilla-La Mancha y dos o tres comunidades del PP. Es entonces que vemos por el tono del representante gallego que no está cómodo y dice que las comunidades del PP se van a levantar.

-¿Hubo respuesta de la ministra Montero?

-Les dijo: “¿No me vais a escuchar? ¿No me vais a dejar ni siquiera que os conteste?” Y la secretaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera les advirtió claramente que su voto computaría como abstención. Los dirigentes del PP eran conscientes de eso.

-¿Y qué dijo cuando usted expresó que para Asturias la población ajustada debía haber pesado más?

-La respuesta fue más o menos que la Administración General del Estado trataba de dar mayor capacidad a las comunidades autónomas para que puedan ejercer sus competencias, las del estado del bienestar fundamentalmente, a través de criterios que consideraban los más equitativos para los objetivos que buscaban.

-Lo que no sabemos es cuándo se hará efectiva la condonación.

-La intención de la ministra es que la ley esté aprobada antes de fin de año. Esas dudas técnicas yo las planteé en la reunión. Nos anticiparon que antes de redactar el proyecto de ley habrá reuniones bilaterales para conocer la estructura de deuda de cada comunidad.

-¿Con este clima se puede reformar la financiación?

-El escenario político es el que hay, pero todas las comunidades estamos necesitadas de recursos. Eso debería ser el catalizador de un gran acuerdo. Pero viendo la actitud de las comunidades del PP en la quita, es cierto que invita al pesimismo. Y hay otro hecho: ya hemos visto a comunidades, como Aragón, airear los trabajos de la comisión técnica, que debería trabajar lejos del foco mediático. Si queremos de verdad reformar el modelo, no se deberían politizar los foros técnicos. Les pediría a las comunidades del PP que, por favor, sean responsables.

-Convendrá conmigo que para reformar la financiación tenemos un elefante en el cuarto, que es el modelo singular para Cataluña, esa especie de pseudo-cupo. Y por la actitud del Gobierno de Sánchez en la quita no parece que esa demanda vaya a quedar aparcada.

-Es perfectamente conocida nuestra posición. Creemos que se deben atender los costes efectivos en la prestación de los servicios públicos, atendiendo a las singularidades de las necesidades de los ciudadanos de cada territorio. Eso dice el acuerdo adoptado en la Junta General y la Declaración de Santiago. Cataluña plantea un modelo muy similar al que defendía ya en 2009, y entonces gobernaba el PSC con Esquerra Republicana, y, sin embargo, se llegó en un modelo que se aprobó de forma multilateral y que terminó como todos los anteriores: con el Estado poniendo más recursos. Con esos antecedentes, las autonomías estamos fijando nuestras posiciones políticas. Tendremos que llegar a un acuerdo con Cataluña dentro de esa vuelta a la normalización política, pero tendrá que ser un acuerdo que nos valga a las demás comunidades y, ya en nuestro caso, a Asturias. O el acuerdo nos beneficia y mejora nuestra financiación o no lo aceptaremos. Lo que vemos es que las comunidades gobernadas por el PP también tienen posiciones diversas. Ni siquiera el PP es capaz de consensuar una posición para todas. Este es un asunto que trasciende el debate partidista y entra en el de los intereses territoriales.

-En la quita, el Gobierno central ha asumido que hay comunidades infrafinanciadas. ¿Eso no nos perjudica ya de salida?

-Para nosotros el consenso es que todas estamos infrafinanciadas. Eso y conseguir que Asturias reciba los recursos que necesita para sus recursos públicos. Si tras la reforma del modelo alguna comunidad recibe porcentualmente más de lo que estaba recibiendo respecto a Asturias, eso debería ser irrelevante. Lo importante es que nosotros recibamos lo que necesitamos para prestar nuestros servicios públicos. Ya sé que tendemos mucho a compararnos entre regiones, ver quién gana o si alguien pierde en cada momento. Pero Asturias gana con un modelo de financiación en el que tengamos los recursos necesarios para financiar nuestros servicios públicos. Si con el actual modelo hay comunidades que partían con un déficit mayor sobre sus necesidades de financiación y ven que crecen más porcentualmente, eso no las hace ni ganadoras ni perdedoras.

Guillermo Peláez, durante la entrevista / Fernando Rodríguez

-¿Y cómo sabemos cuánto se necesita? ¿Se ha hecho ese trabajo? No parece que la cosa vaya por ahí, sino por recalcular la población ajustada…

-La población ajustada no es más que un indicador indirecto de lo que cuestan los servicios públicos. Nosotros queremos transitar a un modelo que financie servicios, que realmente acredite el coste y se ajuste cada año a ese coste. Es un cambio demasiado radical, y seguramente vayamos a una reforma del criterio de población ajustada, ponderándola mejor y haciendo que la estimación indirecta de los costes está más afinada. Y se introducirán más recursos al sistema por parte del Estado, ya sea con cesión de ingresos o competencias normativas sobre esos ingresos.

-¿Ustedes tienen calculado el coste en Asturias de prestar esos servicios?

-Obviamente, tenemos estimaciones que resultan de nuestro presupuesto. Pero ese cálculo le corresponde al Estado y el criterio tendrá que consensuarse de manera multilateral entre las comunidades. Sí tenemos estimaciones, obviamente, de cuánto creemos que debe ser esa mejora en nuestra financiación, pero a diferencia de otras comunidades, permítame, creemos que no es muy inteligente decir de cara a una negociación con cuánto te conformas. Por eso somos prudentes.

-Es que la cuestión es quién decide que esas estimaciones son equitativas.

-Por supuesto. Las cifras que cada territorio maneja son absolutamente dispares.

-Usted proviene de la Agencia Tributaria, e incluso desarrolló su labor en Cataluña. ¿No cree que las recientes decisiones de coordinación con la Agencia Tributaria catalana van encaminadas a una cesión total de los tributos?

-Soy funcionario de la Agencia Tributaria y siempre tuve una perspectiva muy estatal de los tributos. Pero ahora soy consejero de Hacienda de una comunidad autónoma y veo que necesitamos más información, que la colaboración debería ser más intensa. Ellos recaudan y gestionan el 50% del IRPF que realmente corresponde al Principado. Queremos tener información en tiempo real. Hay margen para crear un consorcio en cada territorio entre las haciendas autonómicas y la estatal, porque redundaría en mayor eficiencia y eficacia. Por ejemplo: las entregas a cuenta se liquidan dos años después. ¿No podemos ir hacia un modelo en el que seamos partícipes de los ingresos de la agencia tributaria en tiempo real?

-¿Y en Cataluña no se plantea una cesión de recaudación?

-Lo que sé es lo que hablamos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en el comité técnico permanente. Y eso no está sobre la mesa.

-¿Asturias pedirá una fórmula de colaboración similar a la que ha conseguido ahora Cataluña?

-Planteamos tener una mejor coordinación.

-¿Pero no se discute que sea la agencia tributaria catalana la que recaude y luego distribuya al Estado su parte?

-Creo que esa es una posición de máximos.

-¿Aceptaría Asturias que hubiese fórmulas de gestión tributaria diferenciada entre las comunidades del régimen común?

-Eso ya no sería estar dentro del régimen común.

-El PP dice que ustedes han roto el acuerdo firmado por los partidos de la Junta General al aceptar la quita.

-Ese documento establecía que la negociación de una quita se realizase fuera del modelo de financiación y que se hiciese de manera igualitaria para no perjudicar a las comunidades cumplidoras. Entendemos que esta propuesta cumple con ese 75%. En todo caso, es el PP quien no se siente vinculado. Lo lamentamos profundamente, porque una de las fortalezas a la hora de negociar ese nuevo modelo es precisamente esa unidad interna. Ahora el PP se sitúa con Vox. Yo les pido que me digan en qué se sienten incómodos respecto al acuerdo. Nosotros creemos que defiende los intereses de Asturias.

El PP rompe el acuerdo de la Junta sobre financiación porque prefieren no estar vinculados a los intereses de Asturias para poder hacer seguidismo a la política del partido en Madrid. Guillermo Peláez — Consejero de Hacienda

-Se lo digo yo: que hayan aceptado una condonación que no consideran equitativa.

-Fundamentalmente, se basa en la población ajustada y como gobierno nuestra responsabilidad es aceptar esa propuesta. Lo que pasa es que siempre he sentido al PP incómodo con ese acuerdo. Prefieren no estar vinculados a los intereses de Asturias para poder hacer seguidismo a la política del PP en Madrid.

-¿Cabe reeditar el acuerdo?

-Nosotros estamos cómodos en este, que es el que defiende los intereses de Asturias. Es el PP quien tendrá que explicar qué propuesta quiere. Nosotros lo seguimos defendiendo. La prueba es que votamos en contra del reparto del impuesto a la banca por el PIB, porque era introducir el principio de ordinalidad en el reparto de ingresos, lo que rechaza el acuerdo en la Junta.

-¿El Acuerdo de Santiago sigue vigente?

-Plenamente y con independencia de quién gobierne en cada comunidad firmante.

-El presidente gallego anunció que remitiría cartas a los firmantes para reeditarlo.

-No me consta haberla recibido.

La ejecución presupuestaria se ha mejorado en 2024, pero no estamos satisfechos. Guillermo Peláez — Consejero de Hacienda

-¿Está satisfecho con la ejecución presupuestaria de 2024?

-No. Se ha mejorado, pero no estamos satisfechos. Hay que reconocer una notable mejoría y hemos movilizado 87 millones de euros más que el año anterior. Creo que es fruto del trabajo realizado por todas las consejerías. Hay que tener en cuenta, también, que hablamos de presupuestos de mil millones de euros de inversión productiva. Con los datos en la mano, ha habido una notable mejoría, y ejecutar el 100 por ciento es prácticamente imposible, en especial por cómo funciona el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que te obliga a imputar cuando recibes los ingresos. Por tanto, mejora notable, pero no satisfechos. Hay que seguir empujando. Tenemos mucha esperanza puesta en la futura ley de Hacienda.

-¿Para cuándo la tendrán lista?

-Nuestro objetivo es presentarla a finales de 2025.

-El salario mínimo tributa. ¿Por qué no rebajan el tramo más bajo para dejarlo exento? Dicen que con la “vía fiscal asturiana” la mayoría de casos no pagan, pero son la mayoría, no todos.

-Se ha producido una revalorización del salario mínimo, a veces con acuerdo de la patronal, otras sin él, pero siempre con el rechazo del PP. Es llamativo que ahora vayan de paladines del salario mínimo. No tributa el salario mínimo, sino que tributan personas en función de su renta y situación familiar. En Asturias, gracias a la vía fiscal asturiana, la gran mayoría quedarán exentos. Eso no lo dice el consejero, está en el decreto de medidas tributarias. Lo que sí apelo es a que los contribuyentes entren en su borrador y se apliquen las deducciones a las que tienen derecho.

-¿Y ya puestos no es mejor aplicar la rebaja en el tramo para todos?

-Creemos que la verdadera justicia es tratar distinto a quien está en una situación distinta. Eso persigue la “vía fiscal asturiana”. El PP quiere colar una pequeñita rebaja a los de abajo y una gran rebaja a los de arriba.

-¿Da por muerto cualquier intento de debate fiscal con IU?

-Somos dos fuerzas políticas con puntos de vista distintos, pero cercanos; ambos somos progresistas y tenemos una hoja de ruta única. Pueden surgir diversas opiniones en materia fiscal pero el gobierno tiene una hoja de ruta muy clara: hacer que el sistema tributario, dentro de nuestras limitadas competencias, sea más progresivo y garantice la suficiencia de los recursos.

Es una leyenda urbana que Asturias tiene las mayores cargas fiscales de España Guillermo Peláez — Consejero de Hacienda

-Asturias tiene una de las mayores cargas fiscales de España. ¿Es cierto, o es leyenda urbana?

-Es leyenda urbana.

-Pues no dicen eso ciertos estudios.

-¿Cuáles?

-Las comparativas de fiscalidad entre comunidades. Mismamente las de estos días, sobre el IRPF.

-Yo debo ser de los pocos que se toman tiempo para leerlos en profundidad. Siempre hablan de tipos nominales y no de los efectivos que pagan los contribuyentes. Es decir, nunca tienen en cuenta las deducciones fiscales. Nosotros sí vemos que la vía fiscal asturiana tiene efectos, son las deducciones más potentes de todo el IRPF en España y este año suman 70 millones para los contribuyentes.

-Lo dicen los empresarios.

-La fiscalidad empresarial es la misma en toda España. No lo digo yo, lo dice la Constitución. Las comunidades no pueden tener competencias normativas en esa materia y dos veces que lo intentamos, por el Covid, nos las declararon inconstitucionales. Ninguna empresa que se plantea invertir en Asturias hace planteamientos sobre la fiscalidad: piden suelo, energía. ¿Cree que Amazon habría venido si la fiscalidad la penalizase? En mi formación conté con los mejores hacendistas de España; nadie me habló de infierno fiscal asturiano. Supe de él cuando llegué aquí. También digo: mucho cuidado con ese discurso, que puede hacer mucho daño fuera de Asturias, puede dañar la competitividad de la región y máxime cuando no es real. Las comunidades tenemos competencias normativas en la fiscalidad personal, y es cierto que Asturias ha optado por una vía propia, que es establecer rebajas para las clases trabajadoras. Tenemos una fiscalidad personal distinta al resto de España y más progresiva que en otras comunidades. El PP opta por la deflactación, que es bajar “un poquito” a las rentas bajas y “un muchito” a las altas. Nosotros creemos que nuestro modelo es más justo y progresivo.

-Asturias mantiene el impuesto de Sucesiones y recaudó 118 millones. Otras comunidades rebajaron esos ingresos. ¿Eso no demuestra afán recaudatorio?

-Lo que evidencian es que lo que dice la derecha es una falacia. Bajar los impuestos a los grandes patrimonios no incrementa la recaudación; al contrario, la reduce y muy notablemente. Con bajadas a impuestos a los grandes patrimonios se debilitan los servicios públicos. En cambio, el gobierno de Asturias toma decisiones quirúrgicas enfocadas a las clases medias y trabajadoras. Un ejemplo fue lo que hicimos el año pasado en Donaciones, con un tipo superreducido del 2% hasta los 150.000 euros. Por contra, incrementamos el tipo para las donaciones de más de 600.000 euros. Con ello logramos aumentar el número de donaciones mejorando la recaudación al tiempo que apuntalamos la progresividad. Esa sí es una medida fiscal inteligente: mejorar la recaudación favoreciendo a las clases medias y trabajadoras.

-¿Llegará Trump a la economía asturiana?

-La incertidumbre es muy alta y genera mucha inquietud. Estados Unidos ha girado su rumbo y adopta una posición proteccionista y genera mucha incertidumbre en el ámbito de la OTAN. Pese a todo, es una oportunidad para que Europa se constituya en un sujeto autónomo e independiente. Asturias tiene mucho que decir, también por nuestra tradición y capacitación en el sector de la Defensa.

-¿Sus estimaciones sobre el futuro de Asturias son ahora peor que hace un año?

-Tengo dos hijos pequeños y a veces me pregunto si vivirán como lo hemos hecho nosotros. Y no niego que me entra cierta angustia existencial. Existe una gran incertidumbre, pero creo que todas las crisis son oportunidades. Si Europa sabe jugar bien sus cartas y se compromete con la independencia estratégica, podremos liderar ese cambio y mantener los valores europeos. Trump es ahora Estados Unidos, pero Estados Unidos son más que Trump.

