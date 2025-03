"Mi padre fue labrador obligado, no quería eso para mí, quedó frío cuando dije que lo de ser cura se acababa, que iba a estudiar"

Florencio Friera Suárez (Vega de Sariego, 16 de febrero de 1945) es catedrático jubilado de Didáctica de las Ciencias Sociales. Antes fue maestro, catedrático de instituto, estuvo al frente del Jerónimo González de Sama en la Transición y durante toda su vida ha estado enfrascado en el estudio, tanto el dedicado a su tierra saregana, a la que ha dedicado varios volúmenes y donde ejerce también como Cronista oficial, como a la enseñanza de la Historia o a Ramón Pérez de Ayala, de cuya correspondencia con Gregorio Marañón se encuentra ahora mismo preparando una edición. Es miembro emérito del RIDEA, institución en la que ocupó cargos directivos en la etapa dirigida por Ignacio Ruiz de la Peña. Tiene cuatro hijas y siete nietos.

La Piñera. "Nací en La Piñera, una casería que pertenecía a la señora del Palacio de Moral, Doña Carmen Valdés Cavanilles. Allí había sido criada mi madre, última de ocho hermanos, cuando falleció mi abuela y la recogió su tía Laura, a la que nosotros llamábamos ‘güela’. Pertenecían a la familia de los Fernández de Riba, de Santianes, unos hidalgos de cierto relieve en la zona que eran colonos del palacio del Moral, porque era todo propiedad de ‘la señora’. Mi padre era de Vega de Poja, pero procedían de la parroquia de Muñó, en Siero. En ambas familias hubo una fuerte emigración. En la de mi padre se habían ido a Cuba, y allí murió, mi abuelo paterno. En ese momento él regresó con su madre y su hermano Julio. Se estableció en 1932 en Vega (Sariego) como ferreru, porque mi abuelo había tenido un taller de carros en Cuba, y siempre recordó la sorpresa que le produjo ver el atraso en el que estaba España en ese momento. Allí, en Vega, conoció a mi madre. Después vino la Guerra, se casaron y empezaron a nacer todos los hijos de Amparo y de Florín a partir del 1942. Yo soy el tercero de seis hermanos, de los cuales quedamos cuatro, tres hermanas y yo, una mayor y otras dos más que vienen después de mí".

Amparo Suárez y Florencio Friera, con sus cuatro primeros hijos. Por la izquierda, Loli, Amelia, Floro y Marta. / .

Infancia. "Tengo recuerdos vivos y satisfactorios de una infancia feliz. Éramos una familia de las muchas que había, una casería normal en Asturias, ni grande ni pequeña, más bien pobre, pero no de las que peor vivía. Pasé allí mis diez primeros años de vida. Eran años de juego con otros críos, conociendo la naturaleza camino de la escuela, aprendiendo los nombres de los pájaros y de alguna planta. Cada época del año tenía su actividad: En primavera íbamos a ñeros, a coger huevos de pájaros que no he vuelto a ver, como la zenriquina, que se escondía muy bien en las sebes. Había muchos más pájaros que ahora. También íbamos a espantarles a los cazadores las bandadas de aves migratorias. Jugábamos a los banzones, íbamos a ver los bolos y a los guajes nos dejaban tirar con una bola más pequeña y más de cerca. Y el fútbol. Hacíamos los partidos en un prao, poniendo unes chamasques de portería, y lo normal es que acabáramos mal. Ese era otro juego normal en la escuela, las peleas. Mi madre estaba riñendo todo el día y luego nos adoraba. Mi padre era más serio. Ayudándole aprendí a hacer muchos trabajos del campo. Sé todo lo que hay que hacer con la hierba. Recuerdo cuando hice un balagar, como lo llamamos allí. El primero me cayó y el caso es que no me volvió a caer ninguno".

Con los curas. "A los diez años yo decía que quería ser cura, y apareció un día un fraile allerano, el Padre Ordóñez, que tenía familia de Sariego. Venía a buscar críos para llevarlos a un colegio de Valladolid. El cura de la parroquia le dijo que uno posible era yo. Me explicó cómo era el colegio y me gustaron algunas de las cosas que dijo: que ponían cine, había campos de fútbol con balones de reglamento y camisetas y que iba a estudiar. Fui encantado de la vida. Mis padres tenían que pagar algo, pero no era mucho. De aquella, estudiar era muy difícil. Era colocarse en la mina, trabajar en el campo o marchar. Estuve cinco años en Valladolid. Hasta los 15. Éramos algo más de cien niños y estudiábamos para ser misioneros del Sagrado Corazón. Los recuerdos son magníficos. Me llamó la atención que allí jugábamos al fútbol pero no acabábamos mal, no nos pegábamos. Y estudiábamos. Yo estaba muy mal preparado cuando llegué, pero me gustaba mucho. Fui buen estudiante, tenía unas horas de lectura en las que descubrí a Salgari, Julio Verne… Y mucha iglesia. A veces te caía una bofetada por menos de nada, pero eran los tiempos, también pasaba en casa o en la escuela.

Florencio Friera con unos amigos en el colegio de Valladolid, en el año 1958 / .

Regreso a casa. "Hice la reválida de cuarto en Valladolid, ya tenía el bachiller elemental, y de ahí pasabas al noviciado para empezar la carrera religiosa en Canet de Mar, Barcelona, donde estaba, por ejemplo, mayor que yo, Gaspar García Laviana. Estuve unos meses, de mayo a septiembre, un tiempo antes de lo que se llamaban los votos temporales, de pobreza, castidad y obediencia. En el noviciado tenías sotana y luego ya dabas el paso serio. Tengo muy mal recuerdo, la disciplina… Prefiero no hablar de ello. Era adolescente, empecé a preguntarme qué hacía allí, otros amigos no lo habían aguantado y se habían marchado. Yo tampoco. Volví. Era un paso difícil, porque hasta entonces tus padres habían pagado por ti y a partir de ese momento ya eras de la orden. Mi madre, aunque era muy religiosa, lo llevó mejor que mi padre, que lo era menos. Él había sido emigrante y veía una salida para mí ahí. Él había sido labrador a la fuerza y no quería les vaques para mí, eso no le gustaba. De hecho, no sé catar porque él no me dejaba. Quedó frío cuando le dije que no iba a ir a ningún lado. Que iba a dar clases particulares y a estudiar y que se había acabado la historia de ser cura.

Estudiante. "Regresé a Sariego con la voluntad firme de seguir estudiando. Iba en bicicleta a la academia Solvay, en Lieres. Hice por libre 5º de Bachiller y 1º de Magisterio. Saqué muy buenas notas y quedé sorprendido y contento. El objetivo era ser maestro y sacar beca y me la dieron, así que tres meses después de empezar el curso pude venir a una pensión a Oviedo para ser alumno oficial. Nueva gente, nuevos compañeros, algunas excursiones, y profesores de los que me acuerdo muy bien: Don Eduardo Fraga Terrejón, director de la escuela de maestros, Don Manuel Álvarez Prada, criminólogo, que era un fenómeno. Procedían ambos de la Escuela Superior de Magisterio. Cuando acabé magisterio hice las oposiciones de maestro y empecé Filosofía y Letras. Yo quería ir a Madrid a estudiar Pedagogía pero no me dieron beca. Así que me quedé en la escuela de maestro y pasé a estudiar Historia.

Con su mujer, Maryluz Álvarez, en una celebración en Nembra, concejo de Aller / .

Maestro y cátedra. "Mi primer destino fue en La Rebollada, en Laviana. Otros años estuve en la escuela de La Figarona. En septiembre de 1968, yendo en "El Arrojo" a dar clases coincidí con Mariluz Álvarez, que iba también para escuela, en Tiñana. Nos hicimos novios y hasta hoy. Hice la mili por suboficiales dos veranos, me fui arreglando para combinar mi profesión con los estudios y en 1968 acabé Geografía e Historia, la primera promoción. De maestro se ganaba muy poco. Al final pedí la excedencia y conseguí entrar en el instituto de Arriondas. En ese tiempo empecé a venir de ayudante a Magisterio, a dirigir unas clases prácticas de manejo de mapas. Pasé por otros centros y fui el primero de mi promoción que aprobó la cátedra de instituto, así que en 1974 me incorporé como catedrático de Historia en el Jerónimo González de Sama y como director del instituto. Allí estuve hasta 1980. Si eras catedrático tenías que ser director, pero yo lo que quería era ser profesor, dar clase a los guajes. Era el mayor instituto de las Cuencas, muchos alumnos, muchos penenes (profesores no numerarios), finales del franquismo, una huelga cada dos por tres… El recuerdo es agridulce. Los alumnos eran mejores que en el Alfonso II, estaban en clase como en misa. Pero la gestión llegué a odiarla. La relación con los profesores empezó a agriarse y se dividió entre un grupo a favor y otro en contra. Los claustros eran tremendos. A veces se prolongaban hasta el día siguiente. Seguro que yo me excedí en alguno, pero ahora me duele todo aquello. En realidad estábamos todos hartos, no queríamos un régimen dictatorial, había muchas posiciones… Traté con buenos paisanos en el pueblo, como García Lago, alcalde franquista, y el recuerdo de los alumnos es muy bueno, pero en cuanto salió el concurso de traslados marché de allí echando virutas".

Regreso al Magisterio. "Después de estar de director en el Instituto de Sama me fui al Pérez de Ayala, en Ventanielles, de ahí al instituto del Cristo y por fin saqué la plaza de catedrático de Didáctica de Ciencias Sociales de Escuela Universitaria. Eso era lo que quería ser. Dejé la compatibilidad y me quedé en Pedagogía hasta mi jubilación".

Política y tesis. "En mi última etapa en Sama estuve unos meses metido en política, en el partido socialdemócrata asturiano, que luego se integró en UCD. A mí de aquella Adolfo Suárez no me convencía y lo dejé, pero al principio estuve muy metido, con Emilio García-Pumarino y Carlos Díaz Varela. Pasábamos el día politiqueando, en reuniones en el despacho de Toni Caicoya. No valgo para la gestión política y aquello me absorbía mucho tiempo. Me di cuenta de que si seguía con todo eso no iba a hacer nunca la tesis. En ese momento ya estaba trabajando en Pérez de Ayala. Un día, al salir del archivo histórico, donde había ido a mirar una documentación sobre Sariego, me había encontrado con Carmen Díaz Castañón en la plaza de la Catedral y me había propuesto dar la primera conferencia de un simposio que estaba organizando sobre el centenario de Pérez de Ayala. Yo le dije que no tenía mucha idea de su obra, pero me explicó que quería que situara a la gente en las coordenadas históricas de su tiempo. Le pedí un tiempo para pensarlo y esos días lo que hice fue releer, subrayando, ‘Política y toros’. Me pareció maravilloso. Allí hay una explicación de la crisis de 1917 como no la había visto nunca. Así que le dije que podía contar conmigo, y a partir de ahí seguí investigando. Un día José María Martínez Cachero me encontró y preguntó: ‘¿Usted es doctor?’. ‘No’, le dije. ‘Pues ahora mismo, sin más, se pone a escribir la tesis’, me contestó. Así terminé y así sigo, hasta hoy".

Las cartas con Marañón. "En esa línea de investigación estoy ahora preparando la edición de la correspondencia entre Pérez de Ayala y Gregorio Marañón. Son 170 cartas entre 1915 y 1959, un periodo amplio que empieza cuando ya ha comenzado la Primera Guerra Mundial y en España reinaba Alfonso XIII y acaba con Franco. Lo que se refleja es la conversación entre dos intelectuales que reflexionan sobre su tiempo y que son dos liberales plenos que no quieren que nadie les diga lo que tienen que pensar, que pasan de estar muy próximos al socialismo a acabar defendiendo una dictadura de un militarote antes de una bolchevización de la vida española".

Estudiar Sariego. "Llevo en la sangre estudiar. Escuchar cosas de Sariego me encantaba, desde guajín, cuando acompañaba a mi madre a lavar al río y escuchaba a una paisana, la más vieya, contar historias de xanes. Un verano, después de aprobar las oposiciones de instituto, fui a ver los archivos parroquiales, leí lo que había escrito sobre la historia de Sariego, en general muy regular, y me puse en serio. Creo que lo primero que escribí fue un artículo para Asturias Semanal, ‘Sariego, historia y vida’. Después fui puliendo las ideas para el libro de la historia de Sariego. Y he dedicado al concejo infinidad de tiempo. De Madrid a Asturias creo que he visto todos los papeles que hablan de Sariego en todos los archivos. Y por el concejo todos me conocían, los paisanos me contaban todo, tenían confianza, y de una o dos horas de conversación siempre sacaba al menos diez minutos clavados".

Enseñar la Historia. "Toda mi vida me he dedicado a enseñar Historia. En mi infancia lo que había eran unos contenidos muy propagandísticos. Se enseñaba la Historia del régimen triunfante y se despreciaba el resto, salvo los Reyes Católicos y poco más. Ya sé que ser objetivo es una empresa divina, pero en aquella época se transmitía una idea nefasta del siglo XVIII y del XIX... Era todo así salvo José Antonio Primo de Rivera, la unión de requetés, los falangistas. Eso te enseñaban. Y el ‘cara al sol’, ‘prietas las filas’, ‘firme el ademán’. En Valladolid un día nos dio clase el padre Ordóñez, el mismo que me había reclutado en Sariego, nos explicó las invasiones visigodas con unos mapas y me dije: ‘Este tío sí que sabe Historia’. Luego me enteré, claro, que era compañero del gran medievalista Luis Suárez. El siguiente choque respecto al tipo de enseñanza fue en la Universidad con David Ruiz, que desmontaba todos aquellos mitos de una forma algo exagerada pero explicaba muy bien. Así empecé a ver las cosas de otra manera, a entender el sentido del devenir histórico. Luego, con motivo de la tesis doctoral, tuve la suerte de conocer a Carlos Seco y nos hicimos muy amigos. Él y Miguel Artola eran para mí, en España, lo más próximo a la objetividad en la Historia. Porque un historiador no está para juzgar, no es ningún juez, sino para explicar las cosas lo mejor que se pueda, con el espíritu más abierto posible. El mejor historiador es el que sabe cómo está la bibliografía, escribe bien y cuenta lo que sucedió con todo el rigor posible, tratando de aproximarse a la verdad. En ese equipo, modestamente, es en el que estoy yo. Y eso es lo que he intentado contar a mis alumnos, con honradez y sin hacer la pelota a nadie.

La familia. Lo que tengo muy claro y de lo que estoy muy orgulloso, junto a mi mujer, Maryluz, es de mis cuatro hijas, de que ahora que son adultas no precisen de mi ayuda para ganarse la vida. Tengo siete nietos y creo que todas ellas lo hacen muy bien. Eso es lo principal. Así que en lo fundamental todo está bien. Luego hay detalles. Quizá mi afición por el estudio haya significado dejación de muchas cosas y sin mi mujer no habría sido posible. Por otra parte, por ellas dejé de hacer algunas cosas como irme fuera de España durante un tiempo, pero era una época en la que eran muy pequeñas. En todo caso, no me puedo quejar, estoy muy contento de cómo han ido las cosas".

Suscríbete para seguir leyendo