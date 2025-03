Las camisetas con las que la diputada Tomé quiere sumar votos / .

A Covadonga Tomé le han llegado a preguntar con una mezcla de humor y también cierta malicia si le da el sueldo para tanta camiseta...

Así las cosas está visto que ha logrado su objetivo de hacerse notar. Porque la portavoz y cara visible del segundo grupo más pequeño en la Junta General del Principado (por no tener no tiene ni nombre desde que la dirigente fue expulsada de Podemos, partido con el que concurrió a las elecciones en 2023, y comparte el Grupo Mixto con Foro) ha logrado sacar el máximo rendimiento a los contados minutos que le asigna el reglamento para cada intervención plenaria.

Asume Tomé (Luarca, 1970) como válida esa popular sentencia de que una imagen vale más que mil palabras. Aunque la matiza algo: "Puede que sí... O más bien se complementan".

Ella no hace ascos a reforzar sus palabras con mensajes en las camisetas –algunas de marca asturiana, otras se las envían...– en cuanto tiene oportunidad. "Somos poca gente, tenemos poco tiempo, así que aprovecho todos los recursos posibles. Es una forma de enviar mensajes claros y contundentes", explica. Rechaza que emplear tiempo en decidir qué camiseta llevar o qué complemento ponerse sea una frivolidad. "Para nada, es una forma útil y sencilla para hacer llegar bien el mensaje".

A la diputada no le gusta esa imagen de "señoros" –traje monocolor con corbata– que suele predominar en los hemiciclos. Pero entiende que de alguna forma así también se lanza un mensaje, "el de seriedad, dar un aire institucional a sus intervenciones... Pues bien, yo busco otras cosas. Todo es válido".

Repasemos. No se olvidó Tomé del chaleco de seguridad fosforito con motivo del Pleno por el cierre de Saint Gobain. La kufiya se la cuelga de vez en cuando: "Es básico y no me voy a quitar el pañuelo palestino hasta que cese el genocidio en Gaza". Si presenta una moción contra los bulos y la desinformación, lo apoya con su camiseta de "Fake es la nueva verdad y yo no encajo ahí"; para ganarse a los conservacionistas luce las que defienden cuidar el medio ambiente; para lanzar un guiño a las ONG se enfunda en la que avisa de que "buscar refugio no es un crimen"; si toca demostrar ese punto de rebeldía que siempre gusta a esa izquierda más a la izquierda que la diputada aspira a meterse en el bolsillo, se pone la que llama a la desobediencia civil (en inglés)...

Una de las más comentadas ha sido con la que ha querido pedir sosiego en el debate político en la Junta: "Amen sin tilde". Es un hecho que su señoría llama la atención. Otra cosa es que le hagan caso o que, como busca, tenga rédito en las urnas.

Suscríbete para seguir leyendo