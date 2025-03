Los embalses del Occidente permitirán reducir el número de parques de baterías, según la consejera de Industria

"Cuando hablamos de almacenamiento energético, yo no solo lo hago de los parques de baterías, que pueden ser necesarios para el sistema. Hablo del almacenamiento energético de manera general, y hay uno (almacenamiento energético) que nos parece tan importante o más como los parques de baterías, que es el hidráulico mediante bombeos reversibles, y en concreto todo aquello que pueda tener lugar en el Suroccidente". Así valoró ayer Belarmina Díaz, consejera de Industria, la situación actual en la región respecto al almacenamiento energético, en el contexto de la polémica generada alrededor de los parques de baterías por la oposición vecinal a este tipo de instalaciones, que por contra defienden sus promotores.

La Consejera, que ayer debutó en una comisión en la Junta, puso de este modo el foco en este sistema de almacenamiento, anteponiéndolo a los parques de baterías. "En el Suroccidente, aparte de existir algunos huecos o presas hidráulicas, pasa el eje ASGA (Asturias-Galicia) y tendría todo el sentido pensar técnicamente en un almacenamiento energético", destacó. Según razonó, este tipo de instalaciones podrían cubrir las necesidades de almacenamiento en esa zona. Explicó que como "máximo" podrían llegar 400 megavatios, quedando restantes unos 200 de 600, que según explicó es el total de almacenamiento previsto para Asturias de cara al año 2030. "Quedarían libres unos 200 megavatios, que podrían caber como almacenamiento de baterías", destacó. En esencia, el almacenamiento hidráulico se basa en acumular energía mediante el bombeo de agua a un embalse, para luego generar electricidad, especialmente en los momentos de mucho consumo. En Asturias, desde hace años hay en tramitación varios proyectos para este tipo de instalaciones, que todavía no están funcionando en la región. En la comisión también se habló del proyecto del anillo central eléctrico, que persigue reforzar la red para las empresas industriales que se planificó hace 16 años y todavía no ha arrancado. Hasta el año que viene no estará disponible la subestación de Cardoso, primera actuación del anillo.

El combustible de la basura

La Consejera también valoró la gestión de residuos y aseguró que desde su departamento están trabajando para encontrar una salida a los 150.000 toneladas de CSR (Combustible sólido recuperado) procedentes de la Plantona de Cogersa, en estos momentos inutilizada por un incendio generado en abril del año pasado. En estos momentos, el Principado no tiene una solución para aprovechar ese posible combustible, que de momento tiene que guardarse en el vertedero. "Cuando salga la primera tonelada tendremos que tener una solución, trabajamos en todas las posibilidades", dijo Díaz, que descartó que la térmica de la Pereda fuese una solución, porque como mucho podría quemar el 10 por ciento del total y ahí "no entran 150.000 toneladas". Respecto a las directrices de comercio, aseguró que el articulado de la revisión estará listo "a mediados de este año".

Orviz sigue en Cogersa: "Se necesita experiencia en el momento actual"

Belarmina Díaz habló ayer por primera vez en la Junta de la situación de Cogersa, consorcio para la gestión de las basuras, que durante la etapa de Nieves Roqueñí, su antecesora vivió una etapa convulsa a causa de la ausencia de seguros en todas sus instalaciones, que causó un gran malestar político. La Consejera fue preguntada sobre si mantiene su confianza en Paz Orviz, gerente del Consorcio, y respondió lo siguiente. "En este momento la gerente de Cogersa es la misma que había hace dos meses. El momento actual requiere experiencia previa", destacó Díaz, que previsiblemente será nombrada próximamente presidenta del Consorcio, cargo que suele desempeñar el consejero del rango. Por otro lado, Díaz indicó que se está licitando un nuevo seguro de daños materiales para todas las plantas, a excepción de la Plantona, aunque evitó contestar si el Principado está asumiendo los costes de reparación de esa planta, calcinada en abril. "Hay reclamaciones en marcha y quiero ser muy prudente", destacó. Respecto al asunto del reciclaje, con la llegada de una nueva tasa municipal, aseguró que la tarea del Principado es "la del acompañamiento a los municipios. La Consejera no se libró de las críticas de la oposición pese a llevar apenas unas semanas en cargo. Rafael Alonso (PP) le afeó no responder "claro" sobre Cogersa, Gonzalo Centeno (Vox) le acusó de hacer "publicidad" y Adrián Pumares (Foro) dudó de que hubiese un plan claro para los residuos. Delia Campomanes (IU), hizo hincapié en la defensa del medio ambiente.