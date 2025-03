Estudiantes que tiran barreras para el emprendimiento juvenil

En uno de los bajos de la Facultad de Economía y Empresa, en el campus del Cristo, en Oviedo, puede verse a cinco chavales hablando alrededor de una mesa. No están estudiando, ni preparando un proyecto para clase. Lo que maquinan estos estudiantes es su futuro: forman parte de la Asociación de Emprendimiento. "La primera de la Universidad", matiza Jaime Beltrán, alumno de cuarto de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y uno de los fundadores.

Bajo el nombre de AsturtTalent llevan funcionando apenas cuatro meses y ya cuentan con 86 miembros. "La idea surgió en primero de carrera. Nos dimos cuenta de que éramos muchos los que queríamos emprender, pero no nos conocíamos y no teníamos una referencia para arrancar", explica Nacho Caamaño, su presidente.

Según un informe de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), alrededor del 20% de los jóvenes menores de 30 años ha emprendido una actividad empresarial por su cuenta. Una cifra muy inferior a la media europea. Además, muchos de ellos lo hacen con dificultades: el 79% ve como principal obstáculo el acceso a la financiación y el 67%, la escasa información disponible para desarrollar su proyecto.

Teniendo esto en cuenta, el objetivo fundamental de esta asociación es convertirse en un punto de apoyo para aquellos que quieran lanzarse a la piscina del emprendimiento: "Emprender depende mucho de tu estilo de vida, de si quieres ser más o menos autónomo. Entre todos queremos ayudar a desarrollar ideas". Por eso, aunque aún están aterrizando en su nuevo local, han preparado un corcho para que todos los miembros cuelguen sus inquietudes y sus habilidades. "La idea es crear una red de contactos: tengo la idea pero necesito, por ejemplo, una página web… Pues vengo al corcho y busco a algún miembro que sepa diseñármela", comenta Beltrán mientras pone una chincheta en uno de los folios que acaba de imprimir. Es para su compañero de ADE Carlos Fontal, que actúa de secretario dentro de la organización y explica el perfil de estudiantes que pasan por allí: "La mayoría vienen para que los ayudemos a buscar proyectos a través de sus intereses y otros ya traen ese proyecto y tratamos de buscar la manera de ponerlo en marcha".

Es el caso de Candela Otero. Esta asturiana de 21 años estudia Ingeniería Mecánica y, aunque no tiene nada que ver con lo suyo, entró por primera vez en AsturTalent para presentarles una idea sobre animación en eventos. "Es algo que, no solo me llama la atención, sino que, además, me gusta mucho". El problema con el que se encontró esta joven es que, al tratarse de un proyecto fuera de su ámbito de estudio, no sabía por donde empezar. "Los descubrí de casualidad y vine para ver si tienen ‘fichado’ a alguien que tenga un plan similar al mío". En el citado informe de la CEOE se observa como el 30% de los encuestados considera que la formación es el factor más relevante a la hora de fomentar el emprendimiento entre los jóvenes.

Mario Fernández, que actualmente está cursando cuarto de ingeniería mecánica, se ve en esa situación: "A nosotros en clase se nos dan muchos conocimientos técnicos, pero los que queremos ser autónomos nos encontramos muy perdidos". Por eso acudió a la Facultad de Economía. "Pensé que igual ellos, que están más metidos en el mundo de la empresa, pueden darme alguna clave", dice Fernández. En su caso, tiene las herramientas teóricas, pero "no enseñan a desarrollarlas en un negocio propio".

Quien sí consiguió hacerlo fue Ana Clara Gomes. Estudia tercero de Contabilidad y Finanzas a la vez que regenta, junto a su madre, una peluquería especializada en tratamientos capilares. La CEOE concluyó que el 27% de emprendedores jóvenes desarrolla su trabajo en empresas vinculadas a su familia. "Lo que busco asociándome a AsturTalen es buscar ideas nuevas más acordes a mi edad para poder ir actualizando el negocio", reflexiona Gómes.

Carlos Fontal resume: "Intentamos generar un espacio distendido en el que sobre todo analicemos los gustos de cada uno". Él, por ejemplo, lleva varios meses desarrollando un juego de cartas para explicarle la historia de la filosofía a los niños. "A mí me encanta la filosofía y desde esa pasión es mucho más fácil crear algo que realmente tenga un impacto en las personas", argumenta.

Una iniciativa, ya de por si emprendedora, que le tiende la mano a todos aquellos que buscan hacer de la Universidad su propio proyecto de futuro.

