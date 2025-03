Nueva luz para tratar el cáncer desde la Universidad de Oviedo, así es el avance que acaban de presentar

El Instituto de Oncología de la Universidad de Oviedo (IUOPA) acaba de arrojar nueva luz sobre el futuro de los tratamientos del cáncer. Investigadores del equipo de tumores raros acaban de presentar un nuevo compuesto que se activa bajo determinadas ondas de luz y mata a las células cancerosas. La ventaja de esta molécula es que podría ser más efectiva donde otras terapias clásicas fracasan. El motivo es que la mayor parte de los tumores son hipóxicos, es decir, no llega el oxígeno al centro del tumor, y esto disminuye la eficacia de la quimioterapia o algunos fármacos. El compuesto que se ha presentado ahora en un artículo del "Journal of Materials Chemistry" sí ha demostrado que es efectivo incluso cuando no hay oxígeno.

un esquema de la molécula (compuesto de Carnitina y BODIPY y su actuación en la mitocondria). / .

La investigación ha sido desarrollada de forma colaborativa entre el equipo de Tumores Raros del IUOPA, químicos del CSIC en Madrid y colegas del País Vasco, combinando perfiles de fotofísica y biomedicina. Mariló Chiara, investigadora en Oviedo, explica que la síntesis del compuesto químico que de momento ha probado su eficacia en laboratorio, es "bastante innovador". La molécula está preparada para ir a determinados orgánulos de la célula, la mitocondria en este caso, y la peculiaridad que tiene es que es sensible a la luz. En la oscuridad no genera ningún tipo de toxicidad, pero cuando se le ilumina con una luz verde a una determinada longitud de onda emite una serie de compuestos tóxicos, radicales libres de oxígeno, que matan a las células cancerosas.

La molécula se encuentra dentro de las terapias denominadas fotodinámicas, y en este caso el compuesto probado en Oviedo ha demostrado ser "muy sensible". "Incluso con concentraciones muy bajas puede ser fototóxico", explica Chiara. Esa característica, además de su efectividad en condiciones de falta de oxígeno (hipoxia), hace especialmente atractiva esta combinación de Carnitina y BODIPY (la parte fotodinámica del compuesto), porque permitiría utilizar concentraciones muy bajas para tratar los tumores, que reducirían los efectos nocivos para los pacientes en el caso de que se llevara a clínica.

De momento, aclara Mariló Chiara, en la investigación se han cultivado células cancerosas en el laboratorio y se ha probado con ellas esta molécula. El primer paso fue hacer el diseño del compuesto, labor realizada por los especialistas en química orgánica del CSIC. Después se analizaron sus propiedades fotofísicas y finalmente se realizó el estudio biológico, que fue el paso desarrollado en los laboratorios del IUPOA, en Oviedo. Aquí se añadió el compuesto a las células tumorales cultivadas, se dejaron en oscuridad y con un sistema específico se irradiaron.

Probada su efectividad, el siguiente paso sería acudir a algún tipo de "modelo animal" en el que se pudiera comprobar si la terapia fotodinámica es igual de efectiva para posteriormente conseguir llegar a a la clínica.

El nuevo compuesto abre, pues, la puerta a tratar de forma más eficaz algunos tipos de cáncer en los que la hipoxia convertía los tumores en muy resistentes ante terapias más tradicionales, como algunos tipos de cáncer de mama, de pulmón o de páncreas. Aunque no se ha llegado a esa fase, Chiara explica que la nueva molécula se podría aplicar directamente al tumor o encapsularlo en nanopartículas que se funcionalizan para que lleguen directamente a las células tumorales.

Suscríbete para seguir leyendo