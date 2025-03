El Principado responde sobre el temor a que los trenes de cercanías no lleguen a tiempo

"Toda la información que tenemos permite trasladar el cumplimiento de los Acuerdos de la Castellana. Se nos traslada el cumplimiento y los compromisos están para cumplirlos". Así respondió Alejandro Calvo, consejero de Movilidad del Principado, esta mañana en una comisión en la Junta cuando fue preguntado sobre la entrega de los trenes de cercanías prevista para 2026, sobre la que han manifestado dudas en sectores ferroviarios, que denuncian "falta de avances y escasa claridad" en este proceso muy esperado en la región. Renfe encargó esos trenes a la empresa CAF y al Principado tienen que llegar 17 nuevos convoyes en una primera entrega, que luego podrían ampliarse a otros 17. En fuentes del sector ya se habla abiertamente del temor a un futuro retraso de los convoyes, prometidos por el Gobierno central tras el "Fevemocho" (el escándalo de los trenes mal construidos). Renfe, de momento, guarda silencio.

Los grupos parlamentarios de la oposición al Gobierno regional hicieron varias preguntas al Consejero sobre este asunto, del que informó LA NUEVA ESPAÑA, y Alejandro Calvo contestó recordando el compromiso del Ministerio de Transportes. En cualquier caso, el titular de Movilidad no dio fechas concretas sobre la entrega de los trenes, más allá de recordar que lo pactado era que los trenes llegasen en el primer semestre de 2026. "No me corresponde a mí confirmar", destacó Calvo, que aseguró que "esperamos el cumplimiento de esos acuerdos y no contemplamos otro escenario". Además, aseguró que este asunto se tratará en la siguiente reunión de la Alianza por las Infraestructuras, prevista para finales de mes.

Los diputados de la oposición pusieron en duda sus palabras, recordando el retraso en los trenes Avril de alta velocidad y las declaraciones pasadas de Calvo, cuando confíaba en que esos convoyes llegasen a tiempo, lo que finalmente no ocurrió. El Consejero dijo desconocer el motivo por el cuál solo solo una primera licitación de diez nuevos trenes de cercanías para Asturias, cuando hay anunciados 17. "Nos consta que se ha utilizado la opción de ampliar ese contrato", indicó.

En la comisión también se trató la reforma pendiente de la malla horaria y la supresión de apeaderos que apenas tienen usuarios, para así mejorar los tiempos. Esa reforma está paralizada y no ha tenido avances, pese a que se trató en julio del año pasado en una reunión en Delegación del Gobierno, con el compromiso del Principado y también del Ministerio. "Es una petición exprsa del Gobierno del Principado y querríamos que la reforma fuese más rápida", aseguró Calvo. "Ya hemos trasladado que hay que estudiar que los apeaderos que tienen un uso residual, que hay más de 30, puedan surprimirse. Hay que hacerlo de manera racional, explicando a los usuarios que no van a perder oportunidades", reiteró. Según Calvo, cuando acaben las obras en el tramo Gijón-Laviana, que se prevé para mayo, podría empezar esa esperada reforma. Esa línea será la que sirva como prueba piloto, para luego poder ampliarla a otros tramos.

Los diputados de la oposición criticaron las repuestas de Calvo. Para Pedro de Rueda, diputado del PP, la gestión de cercanías "es un fracaso" y el Consejero "no tiene interlocución con el Gobierno central". Más dura fue Carolina López, de Vox, que dijo que Calvo tiene "poca desfachatez, más cara que espalda y perjudica al progreso". Delia Campomanes, de IU, recordó la importancia de la red de cercanías y Adrián Pumares, de Foro, dijo que Calvo "carece de credibilidad y nadie le toma en serio".