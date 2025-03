Los vigías de igualdad de la Universidad detectan una posible violencia machista

Los vígías de igualdad de la Universidad de Oviedo nacen con la vocación de ser un faro que arroje luz sobre distintas cuestiones de género en el ámbito de la institución académica. "Hay luces que te pueden llevar a naufragar y faros que te pueden acercar a una costa segura", resumió ayer la directora del área de Igualdad de la Universidad de Oviedo, Paz Ménendez Sebastián, en la presentación de este nuevo grupo de voluntarios que se han estrenado ya con la detección de un posible caso de violencia de género, no dentro de la Universidad pero sí sufrido por un miembro de la comunidad. En realidad, las 34 personas que ayer recibieron sus diplomas como vigías y un lápiz de memoria con todas las herramientas de las que dispone el área de Igualdad empezaban ayer su trabajo, pero están tan concienciados, explicó Menéndez Sebastián, que quieren empezar a ayudar ya a la gente cuanto antes. "Por eso me han pedido qué hacer en este caso y estamos estudiándolo, aunque no podemos decir nada más".

Parecidas reservas mostró el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ante este asunto y otra cuestión conocida la semana pasada, un posible caso de acoso de un docente a alumnas. "Dejemos trabajar a la instrucción para que complete el expediente y haga la propuesta que considere oportuna", explicó respecto a estas otras denuncias.

En realidad, el trabajo de los vigías abarcará también cuestiones menos conflictivas. Se trata, resumió Paz Menéndez Sebastián, de personas que "conocen las herramientas que tenemos y su objetivo es aproximarlas a todos los rincones de la institución para proteger a víctimas de acoso, ayudar a los docentes a integrar la perspectiva de género, el lenguaje inclusivo...". "Se trata", añadió la directora de Igualdad, "de que si alguien llega con algún problema ellos sepan a dónde dirigirles y explicarles qué instrumentos tienen para ejercitar sus derechos". Los vigías no van a resolver directamente las situaciones de conflicto, aclaró Paz Menéndez Sebastián, pero sí hacer que estas lleguen al área de Iguldad de forma más fácil y rápida. "Mi percepción", aclaró, "es que la gente tarda en llegar a mí y ahí perdemos un tiempo muy valioso".

Enmarcado dentro del acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Rector también reflexionó sobre la desiguladad de género en el escalafón académico. Si bien entre estudiantes, graduados y profesorers titulados está igualado, entre los catedráticos la relación es de 2 a 1 a favor de los hombres. Villaverde confió en que esta situación sea reflejo de la disparidad de hace años y que el tiempo vaya equilibrando esas diferencias "a veces abrumadoras".

Suscríbete para seguir leyendo