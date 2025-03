Ángeles Rivero, premio "Mujer Trabajadora" de los Rotarios: "No conozco otro antídoto contra la impostura que el buen periodismo"

Ángeles Rivero Velasco

Me considero una persona discreta y agradecida. Adivinarán, pues, lo abrumada, halagada y emocionada que me siento al recibir este premio "Mujer Trabajadora" 2025 que tan generosa y amablemente me otorga el Rotary Club Oviedo.

Soy una mujer y en mi desempeño profesional procuro hacer todo lo mejor que puedo y sé. Me gusta trabajar y adoro el periodismo, que, como dice un viejo maestro, es la forma más divertida de no hacerse rico. Pero no creo que el reconocimiento responda a mi condición de mujer o de persona diligente, en cuyo caso habría muchas otras candidatas y con superior merecimiento.

Entiendo que la distinción premia una trayectoria y ahí el mérito no es individual sino colectivo. Corresponde al maravilloso equipo de profesionales de LA NUEVA ESPAÑA, porque nada hay más coral que un periódico. Y corresponde sobre todo a los asturianos, que con su extraordinaria calidad como lectores de prensa y su confianza nos enorgullecen y estimulan para dar cada día lo mejor de nosotros mismos. También a mi familia y amigos, que con su apoyo y cariño me aportan ilusión, alegría y equilibrio.

Me considero una mujer afortunada y debo dar por ello un millón de gracias. Puede sonar a frase hecha, pero un millón es el número de asturianos que viven en el territorio al que sirve la cabecera en la que he desarrollado la mayor parte de mi carrera profesional. Y un millón es también el número de usuarios únicos que navegan por lne.es los días buenos de audiencia, muchos de ellos integrantes de esa diáspora cuyo talento pretendemos reivindicar a través de "Asturias Exterior", el penúltimo y más innovador proyecto en el que trabajamos desde el periódico.

Gracias al Rotary Club Oviedo y a su presidente, José Piloñeta, por este regalo y, en particular, por la admirable labor social y humanitaria que desarrollan. Gracias a Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, por su cariñosísima glosa y, sobre todo, por su amistad. Gracias a las personas que a lo largo de estos años han confiado en mí más incluso que yo misma, a José Manuel Vaquero, a Isidoro Nicieza, a Melchor Fernández; a quienes me han acompañado siempre, como Evelio Palacio; a Gonzalo Peón, a Marcos Alonso, todos ellos aquí esta noche; a Francisco García… Gracias también a quienes no habéis podido venir pero me habéis hecho llegar tantos mensajes de admiración y cariño. Y gracias, desde luego, a Prensa Ibérica, grupo al que pertenece LA NUEVA ESPAÑA, y a Javier Moll y su familia, los mejores editores que puede tener un periodista interesado en contar lo que alguien en algún lugar quiere mantener oculto. He trabajado en Gijón, Avilés y, desde 2005, en Oviedo, tres hermosas y complementarias ciudades destinadas a entenderse y colaborar. No pierdo ocasión de insistir en ello.

Soy una de tantas encarnaciones de esa Asturias que no deja de ser una región-ciudad o ciudad-región en la que cada vez más asturianos vivimos y trabajamos por encima de viejas rivalidades y desconexiones administrativas. Por eso me alegra constatar la insólita unanimidad que, superando localismos, está recibiendo Oviedo en su prometedora lucha por la capitalidad europea de la cultura 2031.

LA NUEVA ESPAÑA lo subrayaba este domingo en su espacio editorial: por fin se abre paso una actitud distinta, capaz de conseguir que los asturianos remen unidos en pos del interés general. Ojalá ese espíritu de cooperación permanezca y se amplíe a otros proyectos y desafíos. Ganaríamos todos, créanme.

Mi vida profesional y personal discurre en el Principado, con visitas más o menos frecuentes a Madrid, y de un par de años a esta parte, también a algunas de las ciudades que comunica la Ruta de la Plata. Madrid es la capital de la Asturias Exterior. En ella viven más de 40.000 asturianos, muchos atraídos sin duda por su dinamismo y, en no pocos casos, su favorable fiscalidad. En la Ruta de la Plata se encuentran "La Opinión de Zamora", "El Periódico Extremadura", con sede en Cáceres, y "La Crónica de Badajoz", tres cabeceras a cuyos profesionales debo agradecer igualmente como directora general su inestimable colaboración.

Les sorprendería comprobar lo mucho que tienen en común territorios y diarios aparentemente tan dispares. La lucha contra la despoblación, la batalla por una financiación justa, los denodados intentos de atraer inversiones generadoras de riqueza, las oportunidades en el mundo de la energía o la defensa, la reclamación de mejores comunicaciones, los problemas para encontrar mano de obra cualificada, el exceso de burocracia, el impulso turístico, la sostenibilidad de los servicios públicos o la conservación de un patrimonio envidiable son solo algunas de las prioridades y preocupaciones compartidas.

Como lo es el periodismo de proximidad, riguroso, independiente y plural, comprometido con la verdad y al servicio de los lectores, que contra no pocos imponderables nos esforzamos en ejercer los diarios de Prensa Ibérica. En LA NUEVA ESPAÑA he tenido la mejor escuela, la de uno de los diez grandes diarios de información general más leídos del país tanto en papel como en internet. Me siento particularmente concernida en la tarea de darle continuidad con nuevas herramientas y formatos que nos permiten hacer el mejor periodismo que hemos conocido. También el más necesario, porque ya hemos visto que la sobreinformación conduce a individuos desinformados, y la propagación de bulos, a ciudadanos vulnerables a las manipulaciones más aviesas. No conozco otro antídoto contra la impostura que el buen periodismo. Y es tarea de todos preservarlo.

Voy terminando. Recibo con orgullo el premio del Rotary Club Oviedo después de 35 años de trabajo en una empresa que me ha permitido crecer personal y profesionalmente sin trabas por el hecho de ser mujer. Prensa Ibérica tiene vicepresidenta, directora editorial y varias consejeras. En la zona que de mí depende hay tantos directores como directoras de periódico. Me considero una mujer con suerte, pero la suerte también se busca. Por eso quiero aprovechar la oportunidad que se me brinda, en plena resaca además de la multitudinaria celebración del 8 de marzo, para animar a las mujeres a rebajar el nivel de autocrítica y luchar con valentía y determinación por hacer realidad sus sueños. Hemos avanzado hacia la igualdad, pero queda camino por recorrer y lo que cada uno desde nuestra posición hagamos por la plena equiparación nos mejorará a todos.

Gracias de nuevo por acompañarme.