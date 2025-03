Crimen en un piso tutelado de Extremadura: "Lo de Badajoz puede ocurrir en Asturias", avisan los educadores

"No se debe permitir que ninguna profesional desempeñe su labor en solitario. Todos los turnos deben contar con un mínimo de dos personas", sostiene el Colegio de Educadores Sociales de Asturias (Copespa), al hilo del homicidio de una compañera de profesión a manos de tres menores tutelados en Badajoz (Extremadura), dos de 14 y una de 17. María Belén Cortés acababa de llegar a trabajar al piso tutelado cuando fue golpeada y estrangulada, de forma sorpresiva y rápida, por los jóvenes, ahora internados en régimen cerrado. Uno de los chicos de 14 años cumplía una medida por dar una paliza a su padre. El otro cumple el perfil del típico delincuente juvenil: durante una fuga cometió hasta 37 delitos. La víctima había presentado quejas contra ellos, incluso había llamado a la Policía Nacional para que le ayudase a dominarlos.

Este cuadro complejo es bien conocido por los profesionales de Asturias. La portavoz del Colegio, Flor González Muñiz, indica que los problemas son similares en Asturias. "Por desgracia, las cosas que pasaron allí pueden pasar aquí. De forma excepcional se puede quedar un solo educador a cargo de adolescentes en dificultades, sobre todo en recursos concertados del tercer sector. A veces no se trabaja con todas las garantías", cree.

"El nivel de violencia que hay en determinados centros en Asturias es importante, no es fácil lidiar con ella. Tienes que estar muy atento, tener respuestas rápidas. Es un trabajo muy estresante", añade. Hay que enfrentarse siempre a cierto riesgo de una explosión violenta, tratar de cortar a tiempo posibles agresiones.

Flor González Muñiz. / ÁNGEL GONZÁLEZ

Solo hay personal de seguridad, añade González, en los centros donde se ingresa a menores que han cometido delitos, no en los centros de acogida residencial. En el caso de la educadora asesinada, sus compañeros especulaban con que sus dependencias careciesen de pestillo. "Te dan una patada en la puerta y no hay pestillo que valga", opina Flor González. Se trata de jóvenes de conducta disruptiva, que han sufrido experiencias terribles, con un historial familiar determinante, incluso alguno de ellos con problemas de adicciones.

Que la educadora extremeña estuviese sola "es un error imperdonable que marca un antes y un después, no puede haber una funcionaria sola en un servicio de ese tipo". Y no solo por las situaciones de violencia que se puedan generar, por las agresiones que pueden sufrir los educadores. Si un adolescente empieza a autolesionarse, explica Flor González, "un funcionario tiene que permanecer con él, sin perderle de vista, y otro educador tiene que hacerse cargo del resto de los menores, que no pueden quedarse a mirar". Y remarca: "Estos servicios tienen que estar dotados de profesionales". El Colegio de Educadores de Asturias pone especialmente el acento en la formación del personal para enfrentarse a situaciones límite.

Pero, ¿cómo enfrentarse a estos menores, sin ningún control de las emociones? "Te conocen y les conoces, los ves a diario, hay que mantener unos parámetros de buen trato, de escucha activa, conocer cuáles son las situaciones en las que un chico salta y rompe una puerta", dice Flor González.

La educadora utiliza una potente imagen: "Es como si tienes una caja de trilita entre manos. Si la tiras al suelo, te explota en la cara". Hay, por tanto, que "aprender a crear un vínculo, conocer la historia de los chavales, saber qué ha ocurrido, cuál es su situación, qué recorrido ha tenido en los últimos días... Si explota, minimizar los daños, evitar que se autolesione y que te haga daño a ti o a otros chicos. Y luego trabajar en la reparación de ese daño".

El crimen de Badajoz ha espoleado a quienes quieren endurecer el trato penal a los menores. Flor González lo rechaza: "Es mucho más interesante poner medios para prevenir que haya adolescentes en dificultades. No hay nada que pueda curar algo como lo ocurrido a nuestra compañera. ¿Por qué no tratar de evitar que un chaval llegue a eso?".

Suscríbete para seguir leyendo