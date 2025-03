El cupo catalán obliga a más tributos o peores servicios en el resto de regiones

El economista asturiano Ángel de la Fuente, director del think tank económico Fedea, aseguró ayer que la consecuencia inevitable en el caso de prosperar el sistema de financiación pactado por los socialistas catalanes con ERC sería que el resto de comunidades tendrían que elevar impuestos o asumir contar con peores servicios. En una charla celebrada en el marco del Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad San Pablo, De la Fuente relató el modelo de financiación para Cataluña que se extrae del acuerdo que permitió investir presidente a Salvador Illa para concluir que «no es bueno para nadie» y supondría «un cambio en la naturaleza del Estado realizado por la puerta de atrás».

Partió De la Fuente del análisis de la situación en que se encuentra Cataluña dentro del actual modelo de financiación autonómica, para concluir que «no hay el maltrato» que los nacionalistas de ERC proclaman y que «el PSC parece asumir con este acuerdo». «En términos de financiación por habitante ajustado, igualdad de competencias e igual esfuerzo fiscal, Cataluña siempre ha estado en la media», ha destacado.

Tampoco las balanzas fiscales avalan ese relato del maltrato. Porque aunque el hecho de que Cataluña tenga mejor renta hace que sus ciudadanos paguen más impuestos pero no por ello logren mejores servicios, tampoco en el estudio de las balanzas fiscales es de las comunidades con una peor situación. «Cataluña está donde le tocaría; caso distinto es el del País Vasco y Navarra, que siendo de las más ricas tienen saldo positivo: estamos subvencionando a los ricos», dijo De la Fuente.

El economista asturiano no duda de que el modelo catalán supone un cupo encubierto y, además, la pretensión de que Cataluña gestione y controle los tributos que hasta ahora recaudaba el Estado terminaría troceando la Agencia Tributaria estatal, desmembrándola, lo que supondría «un disparate desde el punto de vista técnico, porque solo tendría inconvenientes», apuntó De la Fuente. «De todo esto no puede salir nada bueno, salvo ineficiencias y más fraudes», señaló, porque gestionar la fiscalidad «no da más autogobierno» y se mostró convencido de que los independentistas catalanes no buscan con ello prestar mejores servicios o tener más autonomía sino «ser ellos quienes se quedan con las llaves de la caja». «No se habla de autogobierno, sino de poder, dinero e instrumentos para formar su Estado», recalcó.

Modelo confederal

El siguiente riesgo, en el caso de aceptar el modelo planteado para Cataluña es que terminaría por convertir España en una confederación: «Si es eso lo que quieren, que lo digan, porque esto es hacerlo por la puerta de atrás, sin que nadie pueda votar», afirmó De la Fuente.

Ese cambio en el concepto de Estado, con una administración central cada vez más debilitada y enflaquecida, «no se producirá de la noche a la mañana», señaló De la Fuente. «El Estado no desaparecerá, pero iremos a peor», indicó.

Ya en el turno de preguntas, De la Fuente señaló que prevé un aumento de los impuestos en los próximos años: «Para hacer frente al gasto ocasionado por el mayor envejecimiento y también al de Defensa no habrá otra manera que subiendo los tributos», afirmó. n

Suscríbete para seguir leyendo