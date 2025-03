El PP quiere que se reconozca al sector pastelero en Asturias

Un reconocimiento para la pastelería y repostería asturianas, un sector «clave tanto a nivel económico como cultural», en palabras de la diputada y portavoz del turismo del PP, Sandra Camino, que este martes se reunió con el presidente del Gremio de Artesanos Confiteros de Asturias, Alberto Díaz. Camino alerta de la necesidad de apoyo a un sector clave «especialmente ante la grave crisis de precios que ha afectado a los profesionales en los últimos años. La pastelería y la repostería no solo forman parte de nuestra tradición, sino que también tienen un gran potencial dentro del ámbito turístico». En su opinión, la repostería no debe quedar «relegada» y requiere mayor reconocimiento. «La mayoría de los turistas reconocen postres emblemáticos como el arroz con leche, las casadiellas o los frixuelos, pero la mayoría de visitantes desconocen la historia centenaria y su calidad», lamenta la diputada. El PP presentará una proposición no de ley en este sentido para crear una línea específica de promoción y potenciación del turismo vinculado al sector. M. R.