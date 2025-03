Elecciones en FADE: la dirección de los constructores fija que el sector vote en bloque a Calvo

El sector de la construcción en Asturias votará en bloque por la reelección de María Calvo al frente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) en los comicios del próximo 11 de abril. La decisión se adoptó en una reunión del comité ejecutivo de la patronal de los constructores, CAC-Asprocon, que se convocó el pasado viernes, tres días depués de que Calvo convocara elecciones de manera adelantada y sorpresiva y el mismo día en el que el candidato alternativo, José Manuel Ferreira, vicepresidente primero de la Cámara de Oviedo, hiciese pública su candidatura.

El movimiento, según las fuentes consultadas, ha causado malestar en la hasta ahora única candidatura alternativa, que ve en la decisión un intento de limitar la posibilidad de debate interno entre los asociados sobre los aspirantes. El máximo órgano de dirección de CAC-Asprocón no solo tomó la decisión de respaldar de manera unánime a Calvo, sino también la de que fuera el presidente de la entidad, Joel García, afín a Calvo, quien asumiese 46 de los 47 vocalías que componen el comité ejecutivo y que tendrán voto en los comicios de FADE. El voto restante quedó en manos de la propia María Calvo, integrante del comité, para votarse a sí misma.

Según asistentes a la reunión, el apoyo a la empresaria gijonesa para que revalide su cargo al frente de FADE y goce de un segundo mandato fue decidido por unanimidad. También se acordó de manera unánime que la forma de expresar ese respaldo fuese entregando al presidente de los constructores la representación de las vocalías.

Las fuentes asistentes a la reunión aseguraron que "ninguno de los presentes manifestó ninguna objeción" al procedimiento acordado, que calificaron de "legal y transparente". No obstante, esta fórmula no ha causado malestar entre algunas de las constructoras que forman parte de la patronal, que cuestionan el sistema elegido por Joel García para apoyar a Calvo y señalan que no hubo una consulta a las empresas antes de decidir el voto. Ferreira es empresario de la construcción, al igual que la empresaria gijonesa, si bien no forma parte del comité ejecutivo de CAC.-Asprocón.

El método de voto escogido en este caso cobra mucha importancia de cara a las elecciones, toda vez que CAC-Asprocon es la organización sectorial con más vocalías en FADE (47), seguida de Femetal (25) y Otea (22). El próximo 11 de abril están llamados a las urnas alrededor de 550 vocales, quienes representan a las 76 asociaciones sectoriales y las 77 empresas singulares –compañías que por su dimensión tienen representación propia– integradas en FADE.

Cada asociación tiene asignado un determinado número de vocales (en función de una serie de criterios, como su peso en el tejido económico asturiano), mientras que cada compañía singular cuenta con dos. En el caso de las asociaciones sectoriales, es su potestad acordar de qué modo van a expresar su voto en los comicios. Así, dentro de una misma organización, cada vocal puede votar por la opción que considere.

Una actuación similar se produjo en Femetal, cuya directiva decidió el viernes 28 de febrero (cuatro días antes de que se anunciase el adelanto electoral), dar su respaldo a Calvo. Fuentes próximas al sector afirmaron que esta decisión ha causado "malestar" y "división" en el seno de la patronal del metal.

Sonrisas y abrazos en la antesala de la batalla electoral

Pese a la intensa rivalidad con que se ha iniciado el proceso electoral en FADE, a cuya presidencia aspiran la actual líder, María Calvo, y el vicepresidente de la Cámara de Oviedo, José Manuel Ferreira, los dos candidatos mostraron, como se aprecia en la imagen, una escena de cordialidad el pasado martes en el hotel La Reconquista de Oviedo, donde coincidieron en la gala en la que el Rotary Club concedió el premio "Mujer Trabajadora" 2025 a Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA.