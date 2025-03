Indignación entre los profesores por el fallo en los destinos: "No hay garantías"

Nervios e indignación. Eso fue lo que sintieron Paula García y Jorge Veces al enterarse del destino de su plaza como profesores de Primaria e Inglés, respectivamente. Ambos sacaron la oposición el pasado mes de junio y, durante este curso, trabajan en prácticas en el Colegio Montevil de Gijón. El miércoles "a la hora del recreo", salieron las listas provisionales de los centros adjudicados. "Yo salía beneficiada, y me extrañó, estaba en el puesto 84.º y me había tocado un cole de Gijón", comenta García. Peor parado salía su compañero: "Estaba el 19.º y me habían adjudicado Grandas de Salime. Al principio, pensé que el error había sido mío, al enviar mis preferencias", reconoce Veces. Pero pronto se dieron cuenta de que eran cientos los maestros afectados por un fallo en la comunicación: 479.

"Un error informático", según la Consejería, había ordenado a los candidatos por orden alfabético en lugar de por notas. Esto hizo que los apellidos que empiezan por "A" estuviesen premiados frente a los que empiezan por "V", como es el caso de Ventas. "Estás luchando por conseguir una estabilidad, casas una buena nota y, de repente, te dicen que tienes que irte a trabajar a dos horas y media de viaje", razona este joven profesor que tiene un niño de tres años. "Piensas también en él porque no es lo mismo poder dormir en tu casa que ir solo los fines de semana", añade.

En este sentido, Educación anunció ayer que sacará una "lista informativa" previa a la definitiva. "Ese listado es papel mojado, no tiene validez legal", critica Ventas, quien teme que no haya "garantías" en la adjudicación definitiva. "La Consejería no nos está tratando bien", lamenta. En la misma situación se encuentra Irene Otero. En su caso, tuvo claro desde el principio que había algún tipo de error. Esta asturiana se encontraba en la novena posición en la lista de su especialidad, Educación Física. "De los 169 centros que puse como opción me adjudicaron uno que no estaba en la lista. El problema ahora es que no sabemos como actuar, nadie nos explica nada", asevera.

La situación levantó una gran indignación en el PP. "Debe retirarse la adjudicación, deben subsanarse los errores y debe publicarse un nuevo registro", indicó la portavoz popular en Educación, Gloria García. "No se puede someter a los docentes, año tras año, a las tensiones derivadas de una nefasta gestión que se atribuye a errores informáticos", añadió, tachando la solución de un listado informativo de "tomadura de pelo". Además, aseguró que "mientras los profesores deben acreditar el certificado digital, en la Consejería brilla por su ausencia".