Indra desvela una cuantiosa oferta por hacerse con Santa Bárbara: "Nuestra idea es integrarla en nuestra cadena de valor"

El nuevo presidente de Indra, Ángel Escribano, desveló este jueves que la multinacional española de tecnología de defensa ha realizado una oferta de compra que, a su juicio, sería "muy exitosa" para General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas, propietaria de la fábrica de vehículos blindados de Trubia (Oviedo). "Desde Indra se lanzó una oferta para comprar sus capacidades; una compra muy, pero que muy exitosa para el vendedor", afirmó Escribano durante su comparecencia en la comisión mixta de seguridad nacional del Congreso de los Diputados, donde explicó sus planes estratégicos para la compañía.

Escribano ya había indicado el pasado domingo, en una entrevista exclusiva con LA NUEVA ESPAÑA, que "por supuesto" que Indra tiene la intención de hacerse con el negocio de blindados de Santa Bárbara, que en la planta trubieca construye unidades terrestres para ejércitos de varios países. El jueves, en su intervención en las Cortes, el ejecutivo fue más explícito en el contenido y las circunstancias de esas negociaciones, a las que General Dynamics se ha negado en redondo. "Hemos ido a ellos con la mejor de las voluntades, pero si no nos venden la factoría, pues no pasa nada", aseguró Escribano, que no obstante no escondió su objetivo de fondo respecto a la compañía de propiedad estadounidense: "Nuestra idea es integrar totalmente a Santa Bárbara en nuestra cadena de valor".

El ejecutivo enmarcó la estrategia de Indra en el contexto de la "necesidad de reindustrializar"y ganar autonomía en el sector europeo de la defensa, y ante lo que considera un mejorable peso de la industria y la tecnología militar española en las contrataciones internacionales de armamento. "El 60% del material de defensa que se compra en Europa es de Estados Unidos, y el 14% procede de fuera de estos dos territorios, por lo que solo queda un 26% en manos de empresas europeas. Eso es una lástima muy grande y una pérdida de la Unión Europea sin paragón, tenemos que rescatar esa capacidad", argumentó Escribano.

"¿Por qué España tiene que tener dependencia de una determinada plataforma? ¿Por qué? De lo que más nos vamos a arrepentir llegado el momento es: ¿por qué no lo hemos hecho antes?", se preguntó retóricamente el directivo, de nuevo en alusión al hecho de que una empresa de capital estadounidense produzca vehículos para el Ejército español.

Escribano dijo en un comienzo de su intervención que se proponía no criticar la gestión de General Dynamics con Santa Bárbara Sistemas. "Hemos ido con nuestras mejores intenciones", afirmó, pero acabó formulando una acusación totalmente frontal: "No ha habido inversión, no ha crecido y más bien ha destruido todo el tejido industrial de lo que fue en su día la gran empresa Santa Bárbara".

En este sentido, el presidente de Indra se mostró partidario de "dejar de traer de fuera otras tecnologías y desarrollar las nuestras propias", y puso como ejemplo el blindado sobre cadenas VAC, del que el Ejército posee 260 unidades. Fue creado por Santa Bárbara Sistemas en un consorcio hispano-austriaco, cuando la compañía no había sido aún comprada por General Dynamics.

"La tecnología del blindado Pizarro la hemos pagado los españoles con nuestros impuestos en los últimos veinte años. Esa tecnología es propiedad de los españoles, y no de nadie en particular", remachó. Y advirtió de que "la producción de todos estos vehículos genera un alto impacto tecnológico que aquí no se está quedando". Ese conocimiento se quedaría en España "volviendo a tener esta empresa en nuestras manos" o "volviendo a nacionalizar esta empresa". Escribano pretende orientar a Indra a una nueva verticalidad en la producción, "fabricando sistemas completos, desde el tablero en el que el ingeniero plasma su idea hasta la fabricación, montaje y acabado del producto".

Satélites

En el mismo sentido, defendió la incursión de Indra en pos del control de Hispasat e Hisdesat, las operadoras civil y militar de los satélites españoles, y anteriormente de la fabricante Deimos. "Indra será el operador principal de toda la capacidad satelital de nuestro país. Es muy importante la soberanía de nuestras comunicaciones", afirmó. También ha anunciado que la compañía que preside está en situacíón de impulsar una constelación de 270 satélites de baja cota, a modo de un Starlink español. En este campo, el ejecutivo reafirmó su intención de no vender Minsait, la filial de proceso de datos, de cuya experiencia ha surgido la IA militar –también de uso civil– IndraMind.

Los primeros once 8x8, listos "en semanas" El presidente de Indra, Ángel Escribano, anunció este jueves que los primeros once vehículos blindados 8x8 "Dragón" destinados al Ejército español, cuyas barcazas se fabrican en la planta de General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas en Trubia, y que acumulan un retraso que ha causado mucha controversia con el Ministerio de Defensa, "se entregarán en las próximas semanas". Según las nuevas previsiones del Gobierno, estos once vehículos forman parte del primer lote de 92 cuya entrega estaba prevista inicialmente para 2024, pero que se ha pospuesto para el año en curso. El contrato total asciende a 348 vehículos de combate. En una reciente comparecencia parlamentaria, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, reconoció que el coste total de este contrato ascenderá a 2.604 millones de euros: 84 millones por el programa tecnológico Protec que suponía la creación de cinco demostradores y 2.520 por los programas de producción tras una ampliación de 440 millones que se firmó en 2023 para el montaje de los 348 vehículos de combate. "La industria tiene que hacer más", repitió entonces hasta tres Valcarce, "porque se ha demorado la entrega de los vehículos en producción". "No se ha cumplido el objetivo de la entrega de las 92 unidades previstas en 2024, por lo que el calendario de entregas se traslada a 2025", afirmó la dirigente.

