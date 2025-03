Nace un proyecto para digitalizar los negocios del Camino de Santiago

Dar vida al medio rural asturiano. Ese es el objetivo que la Fundación Caja Rural de Asturias se ha propuesto lanzando el proyecto "La Fundación Hace el Camino Primitivo". En palabras de su presidenta, Eva Pando: "Queremos incentivar la actividad económica en aquellos territorios por los que pasa el Camino Primitivo". Para ello, y en colaboración de la plataforma "Where is Asturias", ofrecerán un ciclo de charlas informativas para que las pequeñas empresas mejoren su presencia digital de tal forma que sean capaces de atraer a los peregrinos. "Al final los empresarios son los principales embajadores del camino", afirmó Begoña Panea, promotora de "Where ir Asturias".

Gracias a esta iniciativa, los negocios de proximidad, como tiendas o restaurantes, podrán mejorar sus redes sociales y páginas web con Inteligencia Artificial. La iniciativa permitirá a los participantes gestionar su reputación online de manera eficiente, generar contenido atractivo, responder preguntas frecuentes de clientes y mejorar su visibilidad en internet, convirtiéndose en lugares de referencia para los peregrinos. n