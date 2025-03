La tecnológica Indra inicia contactos para comprar la fábrica de Santa Bárbara

La multinacional española de tecnología de defensa Indra ha iniciado ya una serie de contactos institucionales en Asturias para acelerar su estrategia de adquisición del negocio de Santa Bárbara Sistemas en Trubia, propiedad de la estadounidense General Dynamics, así como para localizar terrenos de 400.000 metros cuadrados de superficie en los que establecer una fábrica de vehículos blindados de combate. Esto último lo está abordando en calidad de socio mayoritario del consorcio Tess Defence, integrado además por Santa Bárbara, Sapa y Escribano.

El nuevo director de los servicios jurídicos de Indra, exsecretario general de Santa Bárbara y expresidente del Asturias Hub Defensa, Ángel de Álvaro, acudió ayer a Oviedo para mantener varias reuniones con instituciones y entidades, con el propósito de analizar los planes de la compañía española en la región. Entre otras autoridades, De Álvaro –que también es miembro de consejo de Tess Defence– tuvo un encuentro con el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.

El refuerzo de los programas europeos de armamento en el contexto de la retirada del apoyo de Estados Unidos a Ucrania ha elevado las posibilidades del sector de la industria de la defensa en Asturias. A este respecto, la consejera de Industria del Principado, Belarmina Díaz, mantuvo ayer en Madrid una reunión con la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, para tratar las inversiones del sector que se proyectan en la región. Ambas dirigentes manifestaron que la defensa es "estratégica" no solo para Asturias, sino para el conjunto del país.

El interés por Asturias se ha acrecentado desde que el pasado domingo el nuevo presidente de Indra, Ángel Escribano, explicitara en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA su intención de hacerse con el negocio de Santa Bárbara, con planta en Trubia especializada en la construcción de blindados para las fuerzas armadas de varios países, entre ellas las españolas.

El pasado lunes, al día siguiente de la entrevista, el presidente de Indra acudió a la sede madrileña de la división europea de General Dynamics para reunirse con su director general, Juan Escriña. Ambos se conocen por la labor de Escribano en su anterior compañía, Escribano Mechanical & Engineering, que también prevé implantar una factoría en Asturias.

El objetivo de fondo de Indra es ganar dimensión y diversificarse en distintos subsectores y tecnologías de defensa para así tener más posibilidades en los contratos internacionales de armamento que la Unión Europea quiere intensificar. No obstante, General Dynamics ha asegurado que no sólo no contempla vender su negocio en Asturias, sino que pretende "reforzarse", sin ofrecer más detalles al respecto.

En este contexto, el consorcio Tess Defence eleva su apuesta por Asturias y busca un espacio de 400.000 metros cuadrados para ubicar una fábrica de blindados. Para ello está sondeando diferentes terrenos y se ha fijado, especialmente, en suelo de Langreo que están en manos del Principado: la antigua fábrica de Nitrastur en Barros, tal como avanzó este diario hace una semana, y los terrenos del circuito Cisvial.

Este último es un centro de seguridad vial situado en la carretara del alto de Santo Emiliano y con una superficie similar a la anhelada por el consorcio. El recinto es propiedad de la empresa pública Itvasa (gestora de los centros de ITV de Asturias) tras quebrar su promotor y está cedido a la escudería Langreo Motor Club. Uno de los posibles inconvenientes que puede presentar este terreno para ubicar una fábrica es su orografía –es una parcela con varios niveles– y sus accesos.

La otra localización considerada es la de la antigua planta de Nitrastur (Sociedad Ibérica del Nitrógeno), a la que miembros de Tess Defence ya se han desplazado en dos ocasiones. Iberdrola es el principal propietario de este suelo, que obtuvo en subasta pública porque estaba anexo a la central térmica de carbón de Lada y la mutinacional preveía poner en marcha proyectos a los que finalmente renunció. No obstante, el pasado enero la compañía cedió parte de los terrenos al Principado, que planea dedicar parte del suelo a una lavandería para los hospitales públicos de Asturias.

Una posible objeción a la parcela de Nitrastur es que su tamaño, de unos 200.000 metros cuadrados, es la mitad del pretendido por el consorcio. Además, parte de los terrenos aún deben ser sometidos a procesos de descontaminación, lo que podría demorar su disponibilidad para nuevas instalaciones.

No obstante, Iberdrola es también la dueña de los 200.000 metros cuadrados del recinto de la clausurada central térmica de carbón de Lada, de los que 25.000 están cedidos a la fábrica de Bayer. La combinación de los suelos de la térmica –para los que se está tramitando un plan especial urbanístico– con los de Nitrastur podrían satisfacer las necesidades del consorcio.

El nuevo jefe jurídico de Indra, ex de GDLES, al frente de la negociación Los planes de Indra para hacerse con la fábrica de General Dynamics-Santa Bárbara en Trubia (Oviedo) han activado una serie de movimientos tácticos por parte de ambas compañías, mediante fichajes de la competencia y de antiguos dirigentes del Gobierno. Así, la multinacional española acaba de incorporar como director de sus servicios jurídicos a Ángel de Álvaro, que durante seis años ha sido secretario general de General Dynamics (GDLES)-Santa Bárbara, condición por la que hasta hace pocas semanas presidió el Asturias Hub de Defensa, la principal asociación de las empresas del sector en la región, y que ahora debe nombrar a un nuevo presidente. De Álvaro acudió ayer a Oviedo para mantener una reunión con dirigentes públicos –entre ellos, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli– y de entidades empresariales, en el contexto de la estrategia de Indra para hacerse con la planta trubieca y explorar terrenos para instalar una fábrica del consorcio Tess Defence. En su perfil de LinkedIn, el ejecutivo destaca su experiencia en Santa Bárbara en negociaciones con gobiernos de distintos países. Pero en General Dynamics también se están moviendo: la firma estadounidense ha contratado como asesor a Iván Redondo, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez.

