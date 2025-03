El exvicepresidente de la CE Margaritis Schinás en Oviedo: "Europa debe aprender a jugar duro"

Europa está sola y debe "aprender el juego del poder" y "recuperar el terreno perdido", pero eso no puede hacerse "solo con buenas intenciones". Margaritis Schinás, exvicepresidente de la Comisión Europea (2019-2024) y casado con la gijonesa Mercedes Alvargonzález –presente en el acto y a la que rindió un sentido homenaje de agradecimiento–, pronunció una esclarecedora conferencia sobre los retos de Europa en estos momentos de incertidumbre y las oportunidades que puede extraer Asturias de ellos. En un acto organizado por el think -tank de Europa de Compromiso Asturias XXI, que se celebró en el auditorio de Oviedo, Schinás lanzó advertencias, pero cerró con un mensaje esperanzador: "Ya no debemos pensar que somos Europa y nada malo puede pasarnos, debemos aprender a jugar duro y el momento es ahora", comenzó. Y para ello, hay dos caminos.

Más seriedad en política exterior y defensa

Schinás considera clave que Europa "hable con una sola voz" tras el "fracaso" que ha supuesto la diplomacia europea, que muchas veces "ha sido motivo de burla". En el ámbito de la defensa, Europa "tiene margen para acertar, porque ni siquiera hemos empezado". No queda más remedio que invertir en armamento y Schinás no descarta que el final de trayecto sea la creación de un ejército único europeo. "Tenemos que construir nuestro propio escudo y paraguas".

Aprovechar las fortalezas

Cuatro ámbitos de fortaleza tiene la UE, según Schinás. El primero, el mercado interior, "el más grande y regulado del mundo", pero que aún debe mejorarse. El segundo, el euro, "una moneda de referencia mundial, cada vez más fuerte". El tercero, el ingente presupuesto europeo en ayuda al desarrollo, pero que debe estar condicionado: "Firmamos los cheques, pero no recibimos mucha amistad". El cuarto ámbito es el del poder derecho comunitario: "Todos los que actúen contra Europa deben estar preparados para pagar el precio correspondiente", señaló Schinás.

¿Qué debe hacer el Principado en este contexto?

Schinás reconoció el "esfuerzo y adaptación" de Asturias, a la que situó en un punto de inflexión, aunque siendo consciente de que tiene "el pleno respaldo de una Europa que apuesta por la innovación, la sostenibilidad, el crecimiento inclusivo y el apoyo solidario". Cuatro son las bazas que Asturias ya tiene en su mano y debe potenciar, y dos las apuestas nuevas en el horizonte.

Primera baza: transición energética y descarbonización

"El futuro de Asturias no sería resistirse a ese cambio, sino liderarlo", proclamó Schinás, convencido de que el Principado "puede ser referente europeo con la certeza de que tendrá en Bruselas su mejor aliado".

Segunda baza: conectividad

La Variante de Pajares "va en la dirección correcta", pero Schinás demandó el desarrollo del Corredor Atlántico y destacó que el puerto de Gijón tiene "todo el potencial" para consolidarse en centro estratégico.

Tercera baza: el sector agroalimentario y pesquero

"Asturias es referente de calidad", resaltó para insistir en que la política agraria común será garantía para productos locales. E insistió en la importancia de que las normas europeas permitan que "nuestros productos compitan en igualdad de condiciones con terceros países menos exigentes".

Cuarta baza: el reto demográfico

Este es uno de los grandes desafíos de Asturias, pero también de toda Europa. "A principios del siglo pasado, los europeos éramos el 20% de la población mundia; en 2050 seremos el 5%", resaltó. Para Schinás, "el despoblamiento y la fuga de talento son retos estructurales", pero también reclamó abordar una "inmigración legal organizada" necesaria para la sostenibilidad del estado del bienestar. "Necesitamos gente y debemos tener valentía y consenso político para organizarlo bien". Eso sí, con una condición: "Los que vengan a vivir y trabajar con nosotros tienen que respetar nuestros valores, modo de vida, democracias, la tolerancia religiosa y el papel de la mujer".

Las apuestas añadidas: primera, la defensa.

"Europa escribe las primeras páginas de un nuevo capítulo en la defensa y habrá mucha voluntad, mucho dinero y mucho que hacer. Regiones como Asturias, con este fuerte componente siderúrgico conectado con la defensa, podrán tener un papel importante", aseguró.

Segunda apuesta: la educación

Para Schinás "hay potencial para atraer nuevas inversiones en el ámbito universitario conectadas con los sectores económicos pujantes. "Veo que mi llegada a Asturias coincide con mucho movimiento en estos ámbitos (refiriéndose al interés por instalarse de universidades privadas y las acciones vinculadas a la industria de defensa). Son sectores clave".

Nuevos aliados para Europa

En el turno de preguntas, Schinás reconoció que Europa deberá explorar nuevas alianzas, y no escondió las opciones: "Si los americanos nos dicen que lo han arreglado todo con los rusos y esto es lo que tenemos que hacer; nosotros podemos decir que es el momento de hablar con los chinos".

Un mensaje de optimismo

Schinás ha sido testigo de muchos momentos difíciles en Europa, en especial la crisis financiera que azotó su país, Grecia. "Ser pesimista se considera ser interesante, porque si eres pesimista recibes invitaciones para dar conferencias", bromeó. Pero el exvicepresidente de la Comisión Europea destierra ese sentimiento e hizo una apuesta por el optimismo "para Asturias y para Europa. "Asturias es una región periférica, pero es pieza clave del proyecto europeo, y el éxito vuestro será éxito europeo", dijo al auditorio.

Una obligación colectiva para un territorio único

Cerró su intervención con toda una proclama para apelar a la "obligación colectiva de trabajar para un futuro mejor": "Somos campeones mundiales de derechos sociales, las minorías están protegidas, el papel de la mujer está garantizado; tenemos una educación y sanidad universales y gratuitas; protegemos nuestros datos, cuidamos de nuestros mayores y no tenemos pena de muerte. Parte de esto existe en otras regiones, pero todo junto solo existe aquí".

Suscríbete para seguir leyendo