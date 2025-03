El presidente de la CEOE apoya a María Calvo: "Ha sido y es una buena presidenta de FADE"

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha expresado este viernes en Oviedo, invitado por FADE, su apoyo a la actual presidenta de la patronal asturiana y candidata a las elecciones del 11 de abril, María Calvo. "En un proceso electoral democrático, lógicamente serán las asocaciones de empresarios asturianos los que tendrán que decidir. Pero yo sí puedo decir que María ha sido y es una buena presidenta de FADE", ha afirmado el empresario vasco a los medios de comunicación.

Garamendi ha acudido a la capital asturiana como invitado del consejo ejecutivo de FADE. El encuentro se produce el día en que comienza el plazo para presentar oficialmente las candidaturas a la presidencia de la patronal asturiana. De momento, los dos aspirantes que han anunciado su intención de concurrir a los comicios son Calvo, que quiere revalidar su cargo en su segundo mandato, y el vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira.

"La relación que he tenido con María es excelente, muy buena, y no puedo hablar mejor de FADE y de la unidad de los empresarios asturianos", ha señalado Garamendi. "El proceso electoral, pues ya se decidirá, pero si se me pregunta por María, tengo que decir que efectivamente ha sido y es en este momento una buena presidenta de FADE, y nosotros estaremos con lo que las empresas decidan", ha remachado el presidente de CEOE.

Calvo: "Voy a mantener la elegancia"

Preguntada sobre el malestar que, como ha publicado LA NUEVA ESPAÑA, ha causado en varias empresas constructoras la decisión de la junta directiva de CAC-Asprocon de respaldar en bloque la candidatura de Calvo, la presidenta de FADE ha rechazado hacer comentarios: "Sobre el proceso electoral sólo voy a decir que desde mi candidatura vamos a mantener la elegancia y el respeto, y no hacer acusaciones de ningún tipo, porque aquí lo importante es la institución y los empresarios".

"Por mi parte no voy a contribuir en ningún caso a polémicas que sólo contribuyen a enfangar. En lo que atañe a FADE, he dado las explicaciones suficientes en la junta directiva del pasado martes y así se aprobó por unanimidad", ha declarado Calvo.