Siete de cada diez asturianos han pasado el covid, estima Salud

Hoy se cumple el quinto aniversario de la declaración del estado de alarma, y el consiguiente confinamiento, debido a la irrupción de la pandemia de covid-19. A partir del fin de semana del 14-15 de marzo de 2020, los ciudadanos quedaron encerrados en sus casas; los centros sanitarios paralizaron casi toda su actividad, salvo la referida al coronavirus; el Ejército tomó las calles y montó hospitales de campaña; los profesionales sanitarios y de residencias de mayores se jugaron la vida; y muchos colectivos de trabajadores habitualmente anónimos pasaron a ser esenciales.

Un lustro más tarde, la Consejería de Salud estima que siete de cada diez asturianos (más de 700.000) han pasado por la enfermedad, muchos de ellos con cuadros respiratorios muy leves o incluso asintomáticos. Algunas cifras son mastodónticas: en el Principado se han aplicado hasta la fecha 3.835.000 dosis de vacuna del covid y se han efectuado 2.939.736 pruebas PCR para el diagnóstico del SARS-CoV-2.

Entre el inicio de la pandemia y junio de 2023, en Asturias se contabilizaron 269.450 casos de covid-19 y 3.536 muertos. Puede resultar sorprendente el dato de que en la primera ola, la del dramático encierro en los domicilios, entre el 29 de febrero y el 30 de junio de 2020, se contabilizaron en la región solamente 2.435 contagiados, una cifra inferior a la registrada en sólo 24 horas de muchos días de la fase "ómicron". Eso sí, en esa primavera de 2020 se computaron 339 muertos por coronavirus, lo que arroja una tasa de letalidad muy elevada.

Con todo, el periodo más devastador de la pandemia en Asturias fue el mes de noviembre de 2020, con un total de 596 muertos. Solamente el 6 de noviembre se produjeron 114 ingresos hospitalarios.

Más tarde, el 27 de diciembre, se iniciaron las vacunaciones y todo se hizo más llevadero. Lo que no evitó otro dato llamativo: el año con más muertos por coronavirus en Asturias no fue 2020 ni 2021, sino 2022, una vez que se habían levantado en toda España las medidas de protección y que ya el SARS-CoV-2 no era percibido como un gran problema. En 2022 se registraron en Asturias 1.830 muertos por coronavirus, más del doble que los 894 de 2021.

Casi coincidiendo con el quinto aniversario de la declaración del estado de alarma, ayer mismo, la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados dio luz verde, con el único rechazo de Vox, al dictamen sobre el proyecto de ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que todavía tendrá que superar el aval del pleno del Congreso, previsiblemente la semana que viene.

En ese pleno se debatirán varias de las enmiendas que se han rechazado en la Comisión, que ha estado en buena parte centrada en el debate competencial, materia en la que Vox ha justificado su oposición. La portavoz de Junts advirtió de que si su partido apoya el dictamen es por las modificaciones para evitar la invasión competencial del texto inicial. "Les recordamos que Cataluña tiene su propia agencia", aseveró el partido de Carles Puigdemont.

Como es bien sabido, el Gobierno de Asturias ha manifestado en repetidas ocasiones su interés en que el Principado sea la sede de este organismo al que se atribuye un papel crucial en la batalla frente a hipotéticas pandemias futuras. Conchita Saavedra, consejera de Salud, ratificó este interés en un acto celebrado la semana pasada en el Club LA NUEVA ESPAÑA: "Durante este mes iremos a los ministerios para que sea algo visible y seamos un candidato oficial", subrayó. Todo apunta a que buena parte de las comunidades autónomas del país presentarán su candidatura.

