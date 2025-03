Más de 300 alumnos de Medicina aprenden en Oviedo cómo transmitir las malas noticias a los pacientes y a usar la inteligencia artificial

Están cursando primero, tercero o sexto de Medicina y ya están formándose sobre tecnologías de vanguardia, como la inteligencia artificial (IA), y también sobre aspectos de la profesión que, según una opinión unánime, requiere una formación más meticulosa, como el modo de comunicar malas noticias. El área de docencia del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) acoge desde el jueves y hasta hoy sábado la décima edición del Congreso de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Oviedo (CEMUO).

–Es una forma distinta de aprender. También de interactuar con gente de la carrera de muchos lugares. Posibilita el que haya un aprendizaje de otra forma, saliendo del día a día, que los estudiantes nos interesemos y que conozcamos cómo son los médicos más de cerca. Nos cuentan cómo empezaron, cómo entienden el trato hacia el paciente, vemos su faceta humana mejor que cuando estamos en clase…

Así lo explica Iván de Paz Brasa, alumno de cuarto de Medicina y presidente del congreso. En la edición de este año hay cerca de 350 inscritos: la gran mayoría, estudiantes de Medicina, y algunos de otras enseñanzas del ámbito de las ciencias de la salud. Y de todos los cursos, desde primero hasta sexto. Hay participantes de fuera de Asturias y también de otros países.

–La ventaja es que las sesiones son distintas a lo que es una clase, en la que sólo hay comunicación unidireccional, del profesor hacia los alumnos y hay pocas preguntas. Aquí, nosotros decidimos lo que queremos hacer y los profesores colaboran, nos ayudan –expone Inmaculada Blanco Valle, estudiante de sexto de Medicina.

El programa del congreso incluye comunicaciones orales, casos clínicos, mesas redondas, concursos, talleres prácticos sobre temáticas como punción lumbar, simulación de cirugía, reanimación cardiopulmonar (RCP)... Cabe preguntarse si una actividad de esta naturaleza puede constituir para algunos un primer avance hacia la elección de especialidad...

–Seguramente sí. Puedes elegir temas, talleres, incluso casos clínicos de distintas especialidades y buscando un enfoque. Hay gente que puede ir a un taller de simulación de cirugías y decir: "Pensé que la cirugía no me iba a gustar". O "me ha gustado más el ver electros".. .–indica Iván de Paz.

Uno de los talleres con más enjundia es el referido a la comunicación de malas noticias a los pacientes y a sus familiares. Inmaculada Blanco hace énfasis en la relevancia de que el médico disponga de una formación idónea para este tipo de situaciones:

–Es una idea que me surgió de unas prácticas, comunicando una mala noticia en neumología. Pensé: "No puede ser que lo único que hagamos de esto sea una clase en la que el profesor nos dice: ‘Tenéis que hacer esto, esto y esto para ser más humanos’. Tiene que ser algo que nosotros practiquemos, que podamos mejorar siempre". Lo comenté con un amigo mío que es médico de familia y decidimos llevarlo adelante.

A juicio de esta estudiante del último curso de la carrera, la clave del buen hacer estriba en desplegar "mucha empatía":

–El médico tiene que ser consciente de lo que está pasando y sintiendo el paciente. Y pensar qué es lo que puede hacer para ayudarle, naturalmente sin dejarse llevar hasta perjudicarse a sí mismo. En estos talleres aprendes que cada persona es un mundo, que no puedes tener las mismas cuatro reglas para tratar con todos porque cada uno tiene su base, su cultura, su enfermedad, que es única de cada persona. Y eso te obliga a pensar antes para situarlo todo en su contexto –indica Inmaculada Blanco.

La décima edición del CEMUO aborda las aplicaciones de la inteligencia artificial, que sin duda están modificando la faz de numerosas profesiones, entre ellas la medicina:

–Las terapias digitales y la inteligencia artificial están emergiendo como herramientas poderosas que complementan, y en algunos casos revolucionan, los enfoques tradicionales a la medicina –sostiene Antonio González Álvarez, estudiante de tercero de Medicina. Y agrega:

–Desde la visualización de la anatomía en 3D hasta la simulación de cirugías, la IA permite a los profesionales médicos entrenar en entornos realistas sin riesgos para los pacientes. Además, facilita el diagnóstico y la toma de decisiones en tiempo real, mejorando la precisión y la eficiencia en los procedimientos clínicos.

