Amador Menéndez, Premio Nacional de Periodismo Científico por un artículo publicado en LA NUEVA ESPAÑA

El investigador asturiano Amador Menéndez (Las Regueras, 1969) recibió ayer en Málaga el X Premio Nacional de Periodismo Científico en la categoría de divulgación científica por su artículo "Ventana al futuro: materia inerte, viva e inteligente", publicado en el diario LA NUEVA ESPAÑA en diciembre del año pasado.

El Premio Nacional de Periodismo Científico reconoce en este caso no solo ese trabajo concreto, sino toda su dilatada y meritoria trayectoria de divulgación científica, que le ha consolidado como un referente e inspiración a la hora de acercar los avances científico-tecnológicos a la sociedad. Durante la ceremonia de entrega, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha elogiado la labor de Amador Menéndez, investigador del Centro Tecnológico Idonial en Asturias, y lo ha puesto como modelo a seguir, enfatizando que los científicos no solo deben hacer investigación, sino también trasladarla a la sociedad.

El galardón, de reconocido prestigio en el sector, se entregó ayer en la ciudad de Málaga, durante la celebración de Transfiere, el Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación.

Este foro ha convertido durante tres días a Málaga en la capital europea de la tecnología, con la presencia de más 30 países que arrastran a más de 700 empresas e instituciones y a más de 5.200 profesionales relacionados con la innovación. El objetivo de estos galardones periodísticos es reconocer y ensalzar la labor que realizan los periodistas y profesionales del sector de la comunicación para dar a conocer la innovación tecnológica. Tras recoger el galardón, Amador agradeció el reconocimiento y declaró que era un "honor" verse al lado de los otros colegas premiados.

"Agradezco también al diario LA NUEVA ESPAÑA", añadió el investigador asturiano, "la oportunidad que me brinda de acercar la ciencia a los lectores a través de sus páginas". "A título personal", explicó, "me hace especial ilusión recibir este galardón en Málaga, ya que mi cuñada es malagueña y una de mis sobrinas tiene sangre malagueña, por lo que este galardón tiene para mí un significado aún más especial y emotivo. Me hace también ilusión que el nombre de Asturias suene en un evento tan destacado como es el Foro Transfiere".

Investigador en Idonial, Amador Menéndez ya ha sido reconocido con la Placa de Honor de la Asociación Española de Científicos hace dos años o con el Premio a la Difusión de la Ciencia en 2018, entre otros.