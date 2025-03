Duro Felguera abandona el taller 35 años después

Yago González

Los 146 trabajadores en plantilla del taller de calderería pesada de Duro Felguera en Gijón –el Tallerón– confía en que se mantengan sus condiciones laborales bajo su nueva empresa, Indra. «Damos por hecho que se van a conservar nuestras condiciones de trabajo», afirmó a este diario el presidente del comité de Calderería Pesada Duro Felguera, Javier Rodil, quien no obstante señaló que ayer la plantilla de la nave gijonesa no tenía aún constancia de que ya se hubiera firmado el acuerdo de compraventa entre ambas compañías. A instancias de este diario, desde Duro no quisieron hacer comentarios sobre la operación.

Con todo, hasta que se formalice la adquisición, el Tallerón está dedicado a uno de los proyectos internacionales de Duro, la fabricación de cinco esferas de almacenamiento de gas licuado de petróleo para una refinería en Jordania. Si bien la ingeniería asturiana ha reducido su carga de trabajo en este contrato, como parte de su plan de reestructuración financiera, un portavoz de la compañía aseguró recientemente que en el Tallerón «se han establecido tres turnos los próximos meses para el desarrollo de trabajos inherentes a la fabricación de las esferas».

Si bien la venta de las instalaciones de calderería pesada (una opción en la que se venía trabajando desde hacie tiempo), puede suponer un soplo de aire fresco para la ingeniería, que acaba de prorrogar su preconcurso de acreedores hasta el 11 de junio, las dificultades de tesorería han llegado al extremo de que la empresa debe garantizar mes a mes el pago de las nóminas de los 1.500 trabajadores del grupo. «Nos han garantizado el cobro de la nómina de marzo, pero esto se examinará mes a mes. Ya veremos en abril», aseguraron a este periódico fuentes del comité de empresa. n