La importancia de un buen audioprotesista en el proceso de adaptación de audifonos

La seña de identidad de Audiología Suárez Bascarán se basa en prestar siempre un servicio personalizado a todas las personas/pacientes que acuden a sus instalaciones. Siempre apostando por la última tecnología tanto en la adaptación de audífonos como en los equipos de electromedicina con los que cuentan para realizar las pruebas audiológicas, asesoran siempre priorizando las necesidades auditivas de cada persona. Ya que cada pérdida auditiva es diferente, cada anatomía del conducto auditivo única, cada persona vive y se mueve en ambientes distintos y todo esto influye en la elección del audífono. Deben tenerlo todo en cuenta y hacer una valoración auditiva completa. No todo vale, no es abrir un cajón, y adaptar un audífono retroauricular con una "tip" estándar. No trabajan así, todo su trabajo y esfuerzo está adaptado y personalizado para cada persona. Es su esencia y para ello trabajan día a día.

La importancia de contar con un buen profesional como es un audioprotesista con experiencia y con un equipo detrás, tanto humano como tecnológico. Esto es lo más importante para el éxito de una adaptación protésica. Y es lo que les diferencia del resto, su servicio personalizado y de dilatada experiencia en el sector de la audiologia. Todo su equipo son audioprotesistas titulados, en continua formación, participando en cursos de audiologia protésica, congresos y convenciones, siempre a la última y mejorando sus conocimientos. Su equipo de audioprotesistas está formado por siete profesionales, los cuales trabajan en conjunto, comentando y estudiando todos los casos para ofrecer la mejor solución auditiva disponible. La buena audición es fundamental para evitar un posible deterioro cognitivo y asi desarrollar la vida de la forma más saludable posible.

Toma de impresión para la fabricación de audífonos. / Pablo Solares

En Audiología Suárez Bascarán realizan estudios auditivos completo. En una primera consulta ven los posibles problemas auditivos existentes y asesoran, siempre en función de los resultados de las pruebas realizadas, lo que mejor se adapte a su necesidad auditiva. Consultas totalmente gratuitas y sin compromiso.

La Clínica Audiológica Suárez Bascarán cuenta con casi 40 años de trayectoria, así como con unas instalaciones únicas en Asturias con servicio técnico y laboratorios propios. Dispone de gabinetes con equipos calibrados y de última generación, así como de cabinas insonorizadas para realizar todo tipo de pruebas audiológicas. Son especialistas en adaptaciones para adultos e infantiles.

Todo el proceso de adaptación, es decir, tanto las pruebas audiológicas, toma de impresión, diseño y fabricación se desarrolla en sus gabinetes. Son una empresa asturiana pionera en la adaptación de audífonos intracanales fieles a la anatomía del conducto auditivo del usuario, cuentan con audifonos retroauriculares, modelos pequeños, ligeros, discretos y fáciles de usar. Incluso resistentes al agua, al sudor y hasta a caídas. Audifonos con eficacia probada para entender en situaciones de ruido, brindando un sonido limpio y claro. Recargables o con opción de pila, y con posibilidad de conectividad para hacer transmisiones directas desde su televisión y otros dispositivos de audio. Además, adaptan audifonos con la tecnología más actual existente en el mercado.

Actividad en Audiología Suárez Bascarán / Pablo Solares

En sus instalaciones de Oviedo, situada en la calle Campoamor, número 6, bajo, te esperan para asesorarte sin compromiso y asi ayudarte a oír la vida con todos sus matices y colores. Ser capaz de escuchar y comprender en todas las situaciones. Sentirás que oír es calidad de vida.