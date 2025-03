Margaritis Schinás, ex alto cargo comunitario, apasionado de Asturias: "Europa debe salvar la relación con Estados Unidos"

Margaritis Schinás está casado con la gijonesa Mercedes Alvargonzález, quien le ha trasmitido su amor por Asturias. Ambos se conocieron en el Colegio de Europa de Brujas y, a pesar de que ella nunca había valorado quedarse a residir en Bélgica, decidió hacerlo tras conocer al político. Ella es, a su vez, la razón de que él se defienda perfectamente en español y de que a partir de ahora se vaya a dejar ver más por la región. "Asturias me gusta. Su estilo de vida relajado, el paisaje y la gastronomía, no así el tiempo", reconoce. Tampoco el mar, o, mejor dicho, la temperatura, es santo de su devoción.

El griego aún recuerda su primera visita a la región. Fue en 1986. Viajó a Madrid en avión y desde ahí la pareja cogió un coche para trasladarse a Asturias. "Fueron 7 u 8 horas. Me pareció que estaba muy lejos", recuerda. Su primera impresión le trasladó a Suiza y Austria, muy alejado, reconoce, de la idea con la que llegaba. Desde entonces, la región "ha cambiado muchísimo para mejor, aunque los asturianos no lo vean tan claro". "El hecho de que costó mucho conseguir mejoras o que otros fueron más rápidos no quita mérito a que Asturias lo hizo bien", considera. Esa pasión que siente el matrimonio por la región se la trasladaron a sus hijos, especialmente al pequeño, que se escapa todos los veranos para disfrutar de Asturias.