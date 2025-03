Polémica en FADE a un mes de las elecciones y con el líder de los empresarios de España en el medio

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, defendió ayer en Oviedo, adonde acudió invitado por FADE, la "unidad de los empresarios asturianos". Garamendi asistió a un encuentro convocado por la presidenta de la patronal regional, María Calvo, que es candidata a las elecciones del próximo 11 de abril. La organización de este encuentro indignó a la candidatura rival, encabezada por José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, al entender que fue un intento de aprovecharse de la figura del líder de la CEOE con fines electorales.

Garamendi aseguró que "en un proceso electoral democrático, lógicamente serán las asociaciones de empresarios asturianos los que tendrán que decidir. Pero sí puedo decir que María ha sido y es una buena presidenta de FADE. La relación que he tenido con ella es excelente, muy buena, y no puedo hablar mejor de FADE y de la unidad de los empresarios asturianos".

Preguntada María Calvo sobre el malestar que ha causado en varias empresas constructoras la decisión de la junta directiva de CAC-Asprocon (a la que pertenecen ambos candidatos) de respaldarla en bloque, ésta rechazó hacer comentarios. "Sobre el proceso electoral sólo voy a decir que desde mi candidatura vamos a mantener la elegancia y el respeto, y no hacer acusaciones de ningún tipo, porque aquí lo importante es la institución y los empresarios", declaró la presidenta de FADE. "Por mi parte no voy a contribuir en ningún caso a polémicas que sólo contribuyen a enfangar. He dado las explicaciones suficientes en la junta directiva del pasado martes y así se aprobó por unanimidad", afirmó la empresaria gijonesa.

La candidatura de Ferreira mostró su malestar con la organización de este encuentro con Garamendi en pleno periodo electoral anunciando una "denuncia formal" ante la junta electoral y el consejo ejecutivo de FADE por lo que cree una "vulneración" de los estatutos de la patronal en lo que se refiere al proceso electoral. A juicio de Ferreira, el encuentro del presidente de la CEOE con Calvo, "por su naturaleza y por la participación de una figura de tan alto nivel en el ámbito empresarial, se convirtió en un acto de clara repercusión dentro del proceso electoral en curso", y más concretamente, "un acto de propaganda".

El equipo del empresario ovetense sostiene que la reunión de Garamendi con la gijonesa "contraviene a todas luces" el artículo 3 del anexo II de los estatutos de FADE, que indica que, una vez iniciado el proceso electoral, "el consejo ejecutivo y la presidencia, en su caso, se ejercerá en funciones, limitándose a realizar los actos de mero trámite o imprescindibles para el correcto funcionamiento de la organización".

"La presidenta en funciones de FADE está incumpliendo sus obligaciones y está utilizando su puesto con fines electorales", argumentó el equipo de Ferreira, que reiteró que Calvo "ha utilizado al presidente de la CEOE, que representa a todos los empresarios de España y de Asturias, como elemento de división".