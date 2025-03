"El turismo religioso puede crecer de forma extraordinaria, no hay que tener miedo"

Con motivo de la celebración del 950.º aniversario de la apertura de las reliquias del Arca Santa que se custodian en la Catedral de Oviedo, LA NUEVA ESPAÑA organizó ayer un encuentro informativo para analizar el futuro del turismo religioso en Oviedo y en Asturias, desde el punto de vista de las administraciones, las instituciones académicas y los sectores económicos más involucrados. La reunión juntó al concejal de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo, Alfredo García Quintana; al vicepresidente de Otea, la patronal hostelera, Fernando Corral; a la catedrática de Patrimonio Cultural Carmen Adams; al cronista oficial de Morcín y periodista, Fernando Delgado, y a José García Rodríguez Maribona, en representación de la asociación de guías turísticos de Oviedo. Su conclusión es que el municipio y la región tienen un material, un relato único, para aprovechar este nuevo tipo de turismo que está muy lejos de tener problemas de masificación en la región.

Así comenzó exponiéndolo la investigadora y catedrática de la Facultad Jovellanos Carmen Adams. "El potencial es tremendo", argumentó, "y cuando hablamos de turismo religioso nadie se tiene por qué sentir ofendido". El término, explicó, se refiere a los movimientos de gente generados por un atractivo religioso, independientemente de las creencias de cada uno. Así ha sucedido desde siempre, ya sea con el Oráculo de Delfos, citó, el Jubileo en Roma, La Meca o el motor económico en el que se ha convertido también el Camino de Santiago. "No estamos, pues, inventando nada", resumió.

El reto al que se enfrenta ahora la región, analizó, es ver cómo se ordena este ámbito. "Hace falta un plan estratégico y no ir con ocurrencia, hace falta creatividad, reflexión y gastar un poco en pensar cómo lo ejecutamos", explicó. Los recursos ya están ahí: el Prerrománico, el Camino Primitivo o las capillas del Monsacro, donde la tradición dice que estuvieron las reliquias del Arca Santa. La cuestión es qué valor darle a ese patrimonio sabiendo que esos atributos cambian con la historia (citó el caso del rococó como arte degenerado o el desprecio al arte tribal africano hasta que la pintura de vanguardia del XX se fijó en él) y Adams rompió una lanza a favor del valor "de los patrimonios variados". Un ejemplo, citó, es pensar en el turismo religioso no relacionado con gente de edad avanzada sino, por ejemplo, con el turismo joven y ligarlo a las prácticas deportivas de carreras de montaña en el entorno del Monsacro. La profesora Adams también alertó de los problemas que pueden esconderse detrás de estos planes y previno sobre el peligro de "disneylandización" de este tipo de turismo.

El concejal del Ayuntamiento de Oviedo Alfredo García Quintana hizo resumen de la apuesta realizada por el gobierno local en estos últimos cinco años, con la puesta en marcha de la marca "Origen del Camino" y la voluntad de levantar un "relato coral". El resultado, expuso, es que no solo ha crecido de forma muy destacada el número de peregrinos, sino que también se ha recuperado un relato fundacional sobre la ruta jacobea muy importante: "Estamos orgullosos de haber recuperado nuestra historia", declaró García Quintana, para apelar al "rigor y al respeto" a la hora de situar en Oviedo "el nacimiento de la ruta de peregrinaje más importante de Europa".

Por la izquierda, Corral, Quintana, la periodista María José Iglesias, Adams, Delgado y Maribona, ayer, durante el encuentro. | PABLO SOLARES

Asignaturas pendientes

"Ese origen de Oviedo vinculado a la religión", siguió, "es un relato único extraordinario que nadie puede copiar". Las implicaciones de este empeño de la Administración local se han reflejado ya en la creación de una cátedra "Origen del Camino" y de la participación del municipio en la red mundial de turismo religioso. A partir de aquí, las posibilidades de Oviedo se abren en todas direcciones. "Tenemos una capacidad de crecimiento extraordinaria, y no tenemos que tener miedo a eso", declaró.

Entre las asignaturas pendientes, el concejal de Turismo aclaró que hace falta algo de autocrítica y más difusión, de forma que muchos ovetenses y asturianos todavía no conocen la existencia del Santo Sudario o las característica del Monsacro como monte sagrado ligado a las reliquias trasladadas a la Catedral.

Sobre el monte del concejo de Morcín y sus características habló el cronista oficial del municipio, el periodista Fernando Delgado, propulsor también de lo que bautizó en su día como "la senda de los 20.000 pasos", la ruta que une el Monsacro con la Catedral y que podría convertirse en una etapa cero del Camino Primitivo de Santiago. El problema de Asturias, razonó, es que "siempre llegamos tarde". Sucedió con el primer Xacobeo, contó, que Galicia impulsó en 1993 y al que el Principado se sumó "veinte años después". El turismo, sin embargo, "es la primera industria de la región", argumentó Delgado. Como había indicado Quintana, la potencialidad del Monsacro choca hoy todavía con la falta de conocimiento, incluso entre los que habitan al lado. "La mayoría de los ciudadanos de Oviedo no conocen el Monsacro", reflexionó. Con todo, su balance es positivo de cara al futuro: "Llegamos tarde pero con una capacidad de desarrollo impresionante", concluyó.

Fernando Corral, vicepresidente de Otea, inició su intervención poniendo en contexto no solo el retraso de la región en abordar este tipo de políticas, sino también la falta de recursos propios para el sector. Como ejemplo, recordó que cuando las patronales de hostelería se fusionaron en Asturias el presupuesto del Principado para Turismo era el mismo que tenía la Orquesta Sinfónica del Principado. La situación actual es muy diferente, relató. "Ahora somos un gran pilar de la economía, generamos más del 12% del PIB, es un sector que en momentos de crisis se ha mostrado muy resiliente y tiene capacidad de crecimiento".

Corral explicó que el recurso turístico tiene unas características propias que lo singularizan, como el hecho de que no es generador de economía en sí mismo, sino que hace girar otros, que es transversal y que en la región tiene la realidad del relato que le da un hecho diferencial: "El Prerrománico asturiano es asturiano, no se puede copiar. O el Santo Sudario. Pero tenemos que creérnoslo". Ejemplo de esa falta de ambición con estos recursos es el hecho, rememoró, de que el Santo Sudario no haya sido objeto de grandes acciones más que una gran exposición en la plaza de la Catedral de la que ya han pasado diez años.

En sintonía con García Quintana, Corral coincidió en que a la hostelería "no le asusta el efecto multiplicador". "Asturias no es un destino masificado. La ocupación media anual es del 52%, lo que quiere decir que la mitad de las camas están vacías durante el año", ilustró.

Corral insistió en los atributos y subproductos que aumentan la potencialidad de una apuesta por un turismo como el religioso en la región: la seguridad, el clima, la gastronomía… Y también invitó a pensar con otras coordenadas y ligar distintos destinos, estableciendo ejes dentro de la región como puede ser la conexión entre Covadonga, el Monsacro y la Catedral.

En nombre de los guías turísticos de Oviedo, José García Rodríguez Maribona celebró el avance de Asturias en los últimos cuarenta años en materia turística. El crecimiento no ha sido, no obstante, igual de acompasado en todas las partes. "En Asturias hay un montón de recursos, y en Oviedo se han hecho los deberes, pero hay destinos con problemas. En Llanes o en Cudillero no puedes llevar a cientos de personas en 20 autobuses, generan un problema". Sobre las posibilidades del turismo religioso, Maribona explicó la importancia de ligarlo a otros recursos de la región, como las posibilidades de distinto tipo de atractivo natural a pocos kilómetros (mar y montaña). En esa idea, el turismo religioso puede ir de la mano de otro tipo de turismo que ya trae gente a Asturias, sea, citó, el de los japoneses que vienen desde Santiago a Oviedo solo para ver el edificio de Calatrava, los que se suben a cuatro autobuses para abrazar árboles en los lagos de Covadonga o el que quiere ver el Santo Sudario.