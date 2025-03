"Hablar de coalición electoral con Foro ahora no aporta nada"

EL centroderecha asturiano firmó el sábado un acuerdo "histórico" que permitirá a PP y Foro aunar fuerzas para dar una respuesta política "al peor Gobierno de la historia de Asturias". "A partir de ahora hay una fuerza de centroderecha que suma más y lo hace de forma coordinada", destaca el líder popular, Álvaro Queipo (Castropol, 1988).

¿Cómo se fraguó el acuerdo con Foro?

No hubo un momento puntual, sino que es el producto del análisis de la situación, de compartir lo que la gente nos pedía por la calle y de la lectura de lo que está ocurriendo en Asturias. Tenemos el peor Gobierno de la historia. Peor incluso que el de la legislatura anterior, que ya era malo y que ahora ha quebrado con la entrada de IU. Por tanto, no se puede esperar a que vuelva a haber elecciones para dar una respuesta política. El momento es ahora.

¿Se planteaba ya un acercamiento con Foro cuando fue elegido presidente del PP en noviembre de 2023?

Siempre fui partidario de que se amplíen los límites, las fronteras del propio partido. Creo que el centroderecha tiene que actuar de manera conjunta, es positivo. Creo que quedó claro en las últimas elecciones, donde si hubiese habido una respuesta conjunta probablemente Barbón no sería hoy presidente del Principado. Entonces, sí, merece la pena sumar fuerzas y poner en conjunto aquellas cuestiones que nos unen y obviar las pocas que nos separan. Hay que hacerlo por Asturias.

¿Cree entonces que si este acuerdo hubiera llegado antes el PP habría ganado las elecciones?

Aquí tengo que matizar. El acuerdo es estrictamente parlamentario. Ahora, si la pregunta es si a Asturias le iría mejor con un centroderecha unido, la respuesta es sí, sin ningún tipo de duda. El PP ya ha ganado las últimas dos elecciones que se han producido en Asturias, tanto las generales como las europeas, y creo que estamos en condiciones, por las encuestas que conocemos, de ganar también las autonómicas. Pero lo que hemos firmado es estrictamente una colaboración parlamentaria y no tiene nada que ver con partidos políticos ni muchísimo menos con cuestiones electorales, que están muy lejos y no es ahora lo que nos están preocupando en absoluto.

Pero es cierto que es el mayor acercamiento entre el PP y Foro desde la ruptura de 2011. ¿Habrá coalición electoral en 2027?

Por eso digo que es un acuerdo histórico, porque creo que en el centroderecha hay cosas que se han hecho mal en la historia reciente y esta es una de esas cosas que se ha hecho bien. Efectivamente, permite un acercamiento entre fuerzas del centroderecha a través de sus grupos parlamentarios y, al final, ponerlas en común al servicio de Asturias. Ahora, más allá de eso, no puedo ir porque no tendría sentido. Sería hacer ficción y creo que no aporta nada en este momento.

Dice que lo pedía la calle, pero ¿cómo va a repercutir este pacto en la ciudadanía?

Está claro que 18 diputados trabajando en sintonía son más que 17 y, desde luego, son más que uno. A partir de ahora, hay una fuerza de centroderecha que suma más y que lo hace de forma coordinada y en sintonía. Desde luego, tendremos que contar con el resto del Parlamento. La izquierda tendrá que plantearse mucho si quiere o no apoyar esas propuestas que ahora está bloqueando de forma sistemática solamente porque las presenta el PP o Foro. Nosotros vamos a acudir con una estrategia unida para que sea lo más solidaria posible y que responda de manera más fehaciente y fiel a lo que Asturias pide.

El presidente del PP de Asturias, ayer, en Oviedo. / MIKI LÓPEZ

Vox presentará ante la Junta la reprobación de la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, por su gestión. ¿Votarán el PP y Foro ya lo mismo?

En el PP cerramos la decisión de voto el día previo. Lo que le puedo decir es que las reprobaciones en el Parlamento no son un juego y que hay que presentarlas cuando hay motivos suficientes. Que la consejera de Cultura ha cometido errores es algo evidente, pero tengo serias dudas de que los errores que ha cometido sean suficientes para aprobar una reprobación. En cualquier caso, lo debatiremos en esta semana.

¿Cómo han recibido el acuerdo con Foro dentro del partido?

Desde que se presentó el pacto hasta este momento he recibido muchísimo apoyo de gente de todo tipo. Es la mejor prueba de lo que comentábamos: nos lo pedía la gente. Teníamos la obligación de entendernos.

¿Tendrá alguna repercusión municipal? ¿Cómo se gestionará, por ejemplo, en Gijón?

Este acuerdo es estrictamente de ámbito parlamentario y no tiene repercusión en la gestión de las coaliciones o de los grupos municipales. En Gijón, Carmen Moriyón y Ángela Pumariega están haciendo una gestión enorme. Tan brillante que la gente casi ha olvidado cómo era Gijón hace menos de tres años, en el pasado mandato del PSOE. Esa es una huella que va a quedar.

Su programa electoral coincide mayoritariamente con el de Foro, pero también discrepan en temas como la oficialidad.

Ambos creemos que las lenguas asturianas son un bien inmaterial que pertenece a todos los asturianos, un patrimonio de todos que hay que defender y promover.

¿Pero qué votará cada uno?

Ya votamos en contra hace semanas. Mi opinión es que la mejor manera de hacerlo es en base a la voluntariedad. Es decir, que en ningún caso se obligue a nadie a tener que aprender, estudiar o utilizar una lengua como la lengua asturiana. Así que creo que ahí también hay coincidencias. Es lo que ha ocurrido con esa propuesta "fake" que el PSOE presentó para iniciar un proceso de oficialidad que saben que no va a salir adelante.

¿Tienen ya propuestas concretas sobre la mesa?

En el acuerdo hacemos mención a algunos aspectos. Siempre pensando en fortalecer nuestra capacidad económica para asegurar y garantizar los servicios públicos. Dar un servicio de calidad a todos los asturianos vivan donde vivan, que es algo que a día de hoy no solamente nos está ocurriendo, sino que está en un retroceso claro. Además, queremos que Asturias tenga una voz única y que se le escuche, que es algo que con Barbón hemos perdido porque ha entregado Asturias a la estrategia de Pedro Sánchez. No sé si tiene algún interés en irse a Madrid o en asegurar un puesto allí a futuro, pero lo cierto es que lo está haciendo jugando con Asturias.

Habla de blindar los servicios públicos, pero el PSOE defiende que para eso son necesarios los impuestos.

Hay una especie de hilo argumental que solamente el PSOE puede entender y creo que incluso a ellos les cuesta. Es evidente que tenemos un problema de competitividad que pone en riesgo empresas, autónomos, todo nuestro tejido industrial... Por tanto, rebajar impuestos, igualarnos en materia impositiva a las comunidades autónomas vecinas, no solamente es positivo, sino que además es necesario y urgente. Y eso no tenemos ninguna duda de que va a permitir garantizar los servicios públicos e incluso con mucha mayor calidad.

¿La quita de deuda de Pedro Sánchez rompe el pacto fiscal asturiano?

Sí, por supuesto. Porque no es un reparto equitativo tal y como se había dicho y no premia en absoluto a las comunidades que había hecho una gestión más responsable de su deuda. De hecho va directamente en la línea opuesta a lo que en Asturias se firmó que se iba a defender. El Partido Popular sigue defendiendo ese acuerdo y los términos en los que se firmó, pero el Gobierno de Barbón lo ha roto y además ha faltado su palabra. No entiendo que un Gobierno firme acuerdos para incumplirlos.

¿Qué opina de los últimos proyectos en el sector de la defensa?

Me parecen muy positivos. Cualquier inversión que asegure la creación de empleo y de riqueza hay que aplaudirla y facilitarle la tarea para la implantación. Lo que debe hacer el Gobierno es una tarea de atracción de empresas y de habilitar las condiciones para que vean Asturias como una tierra de oportunidades.

El PP no apoya las zonas tensionadas para regular la vivienda.

El PSOE no tiene un proyecto de vivienda para Asturias y son sus socios de IU los que marcan esta política. Los han fagocitado. Yo estoy muy preocupado por las medidas que se quieren poner encima de la mesa, que son absolutamente invasivas para la propiedad privada y que van en el sentido contrario de facilitar que haya más vivienda a un precio asequible. Pero, además, estoy muy preocupado porque estoy escuchando a Ovidio Zapico decir que no respetará la decisión municipal. Hoy Asturias está peor en política de vivienda.

Los empresarios están inmersos en elecciones. ¿Cómo ve el futuro de FADE? ¿Tiene preferencias?

Asturias necesita un empresariado fuerte, con una voz clara, señalándonos cuáles son sus necesidades y cuál es su impresión de la salud empresarial. Espero que, sea lo que sea que ocurra en FADE, podamos contar con una organización que siga guiándonos, que sea un aliado y que siga trabajando de manera leal con la región.

El Congreso votará el jueves, a propuesta del PP, reducir la protección del lobo.

Estoy esperanzado y muy satisfecho del trabajo que se ha hecho en el PP a nivel nacional. Desde luego, está claro que el liderazgo en este y en otros temas se nota claramente y el compromiso que hay con los ganaderos asturianos es evidente. El lobo es una especie que hay que controlar y no se puede mientras esté protegido.

El PP está inmerso en la renovación de sus juntas locales. ¿Gerardo Antuña y Mario Arias llegarán a un acuerdo en Oviedo?

Tendrán que decidir los afiliados lo que quieren. Lo importante es que el congreso sea de unión que dé a luz un partido renovado que siga colaborando aún con más fuerza, aún más estrecha si es posible con el equipo de gobierno que lidera Alfredo Canteli, que está haciendo una labor absolutamente brillante en la ciudad.

¿Cómo imagina la Asturias de la próxima década?

Me imagino una Asturias dinámica y en crecimiento, que sea una tierra de oportunidades y de futuro, que es justamente lo contrario de lo que tenemos hoy. Con un Gobierno que sepa cómo trabajar y cómo se deben hacer las cosas. Y, evidentemente, con un Gobierno del PP.

